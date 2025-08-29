Швеція викликала російського посла через масовані удари по Україні

Російського посла у Швеції викликали до Міністерства закордонних справ через масовані удари РФ по українських містах.

Про це повідомляє МЗС Швеції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Послу висловили протест проти атак на українські міста та цивільне населення, зокрема щодо нічного удару по Києву 28 серпня, внаслідок якого були пошкоджені будівлі представництва ЄС і Британської ради.

У відомстві наголосили, що Росія зобов’язана забезпечувати захист цивільного населення та інфраструктури відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

