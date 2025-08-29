Швеция вызвала российского посла из-за массированных ударов по Украине

Российского посла в Швеции вызвали в Министерство иностранных дел из-за массированных ударов РФ по украинским городам.

Об этом сообщает МИД Швеции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Послу выразили протест против атак на украинские города и гражданское население, в частности относительно ночного удара по Киеву 28 августа, в результате которого были повреждены здания представительства ЕС и Британского совета.

В ведомстве подчеркнули, что Россия обязана обеспечивать защиту гражданского населения и инфраструктуры в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детей.

В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также были повреждены офисы изданий "Украинская правда" и "Радио Свобода", сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци".

