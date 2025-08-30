УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
1 602 14

Розпочато аналіз камер відеонагляду для встановлення особи вбивці Парубія, - Нацполіція

По маршруту підходу і відходу вбивці колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія поліція розпочала аналіз камер відеонагляду для встановлення його особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів керівник ГУ Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський.

Зазначається, що також розпочато встановлення та опитування свідків і очевидців.

Так, на цей час поліція чітко розуміє, що злочин дуже ретельно планувався. Водночас правоохоронці поки що не підтверджують вихід на слід вбивці колишнього голови ВР.

"На даний час це вся інформація, якою б я хотів з вами поділитися. Ми проінформуємо суспільство в подальшому тими напрацюваннями, які ми здобудемо", - зазначив Шляховський.

У поліції зазначили, що нападник стріляв з вогнепальної короткоствольної зброї. Подробиць щодо зброї наразі немає. Було здійснено близько 8 пострілів

"Ми встановлюємо особу, яка була в шоломі і мала ззовні схожий одяг, яка попередньо може бути причетна до скоєння злочину", - додав Шляховський.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

Топ коментарі
+14
Просто факт: нинішній зелений депутат українофоб Бужанський ходить з трьома охоронцями…
У Парубія не було жодного охоронця.
показати весь коментар
30.08.2025 18:13 Відповісти
+8
Антимайдан Зеленського, рулить...
показати весь коментар
30.08.2025 18:20 Відповісти
+6
Так боляче! Наче страшний сон.
показати весь коментар
30.08.2025 18:09 Відповісти
На жаль, не сон, а сувора антимайданівська зеленська дійсність!
показати весь коментар
30.08.2025 20:16 Відповісти
минуло вже 6 годин , а вони розпочали . відразу треба було
показати весь коментар
30.08.2025 18:10 Відповісти
Просто цікаво: як вони вбивство Парубія на Порошенко повісять?
показати весь коментар
30.08.2025 18:14 Відповісти
Ішак Оманський з завгоспом всіх під плінтус заганяють! Надіємось що нарвуться на болт з лівою різьбою який відправить їх до пекла!
показати весь коментар
30.08.2025 18:15 Відповісти
Штучний інтелект задійте для аналізу.
показати весь коментар
30.08.2025 18:18 Відповісти
підлітки за гроші
показати весь коментар
30.08.2025 18:27 Відповісти
Ах ти ж петров, цапська хвойда, а ну гибай звідсіля у своє зелене болото, ти в порівнянні з Фаріон, її какашки доржчі були ніж ти і твоє нікчемне життя.
показати весь коментар
30.08.2025 18:42 Відповісти
якщо вбивство ретельно сплановане то навряд ви когось знайдете
показати весь коментар
30.08.2025 18:59 Відповісти
На які камери вони сподіваються? Якщо все було ретельно сплановано, то й із камерами питання було відразу вирішено.
показати весь коментар
30.08.2025 19:20 Відповісти
 
 