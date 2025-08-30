Розпочато аналіз камер відеонагляду для встановлення особи вбивці Парубія, - Нацполіція
По маршруту підходу і відходу вбивці колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія поліція розпочала аналіз камер відеонагляду для встановлення його особи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів керівник ГУ Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський.
Зазначається, що також розпочато встановлення та опитування свідків і очевидців.
Так, на цей час поліція чітко розуміє, що злочин дуже ретельно планувався. Водночас правоохоронці поки що не підтверджують вихід на слід вбивці колишнього голови ВР.
"На даний час це вся інформація, якою б я хотів з вами поділитися. Ми проінформуємо суспільство в подальшому тими напрацюваннями, які ми здобудемо", - зазначив Шляховський.
У поліції зазначили, що нападник стріляв з вогнепальної короткоствольної зброї. Подробиць щодо зброї наразі немає. Було здійснено близько 8 пострілів
"Ми встановлюємо особу, яка була в шоломі і мала ззовні схожий одяг, яка попередньо може бути причетна до скоєння злочину", - додав Шляховський.
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня у Львові невідомий вбив Андрія Парубія. Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
У Парубія не було жодного охоронця.