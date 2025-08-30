РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
Начат анализ камер видеонаблюдения для установления личности убийцы Парубия, - Нацполиция

По маршруту подхода и ухода убийцы бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия полиция начала анализ камер видеонаблюдения для установления его личности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский.

Отмечается, что также начато установление и опрос свидетелей и очевидцев.

Так, в настоящее время полиция четко понимает, что преступление очень тщательно планировалось. В то же время, правоохранители пока не подтверждают выход на след убийцы бывшего председателя ВР.

"В настоящее время это вся информация, которой бы я хотел с вами поделиться. Мы проинформируем общество в дальнейшем теми наработками, которые мы получим", - отметил Шляховский.

В полиции отметили, что нападавший стрелял из огнестрельного короткоствольного оружия. Подробностей относительно оружия пока нет. Было произведено около 8 выстрелов

"Мы устанавливаем лицо, которое было в шлеме и имело внешне похожую одежду, которое предварительно может быть причастно к совершению преступления", - добавил Шляховский.

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

+11
Просто факт: нинішній зелений депутат українофоб Бужанський ходить з трьома охоронцями…
У Парубія не було жодного охоронця.
30.08.2025 18:13 Ответить
+6
Антимайдан Зеленського, рулить...
30.08.2025 18:20 Ответить
+4
Так боляче! Наче страшний сон.
30.08.2025 18:09 Ответить
Так боляче! Наче страшний сон.
30.08.2025 18:09 Ответить
минуло вже 6 годин , а вони розпочали . відразу треба було
30.08.2025 18:10 Ответить
Просто факт: нинішній зелений депутат українофоб Бужанський ходить з трьома охоронцями…
У Парубія не було жодного охоронця.
30.08.2025 18:13 Ответить
Антимайдан Зеленського, рулить...
30.08.2025 18:20 Ответить
Просто цікаво: як вони вбивство Парубія на Порошенко повісять?
30.08.2025 18:14 Ответить
Ішак Оманський з завгоспом всіх під плінтус заганяють! Надіємось що нарвуться на болт з лівою різьбою який відправить їх до пекла!
30.08.2025 18:15 Ответить
Штучний інтелект задійте для аналізу.
30.08.2025 18:18 Ответить
підлітки за гроші
30.08.2025 18:27 Ответить
Ах ти ж петров, цапська хвойда, а ну гибай звідсіля у своє зелене болото, ти в порівнянні з Фаріон, її какашки доржчі були ніж ти і твоє нікчемне життя.
30.08.2025 18:42 Ответить
якщо вбивство ретельно сплановане то навряд ви когось знайдете
30.08.2025 18:59 Ответить
На які камери вони сподіваються? Якщо все було ретельно сплановано, то й із камерами питання було відразу вирішено.
30.08.2025 19:20 Ответить
 
 