Начат анализ камер видеонаблюдения для установления личности убийцы Парубия, - Нацполиция

По маршруту подхода и ухода убийцы бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия полиция начала анализ камер видеонаблюдения для установления его личности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский.

Отмечается, что также начато установление и опрос свидетелей и очевидцев.

Так, в настоящее время полиция четко понимает, что преступление очень тщательно планировалось. В то же время, правоохранители пока не подтверждают выход на след убийцы бывшего председателя ВР.

"В настоящее время это вся информация, которой бы я хотел с вами поделиться. Мы проинформируем общество в дальнейшем теми наработками, которые мы получим", - отметил Шляховский.

В полиции отметили, что нападавший стрелял из огнестрельного короткоствольного оружия. Подробностей относительно оружия пока нет. Было произведено около 8 выстрелов

"Мы устанавливаем лицо, которое было в шлеме и имело внешне похожую одежду, которое предварительно может быть причастно к совершению преступления", - добавил Шляховский.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".