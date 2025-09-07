Зеленський про переговори з Путіним: Готовий до будь-якої зустрічі, але не в Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, однак не на території РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістці ABC News Марті Раддац, повідомляє Цензор.НЕТ.

Щодо можливої ​​зустрічі з Путіним, Зеленський заявив, що російський диктатор запропонував умови зустрічі, які він не може прийняти, і що Путін "грає в ігри зі Сполученими Штатами".

"Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна під ракетами, під атаками кожен день. Я не можу поїхати до столиці цих терористів",- заявив президент.

Журналістка запитала, чи втрачена можливість двосторонньої зустрічі з російською стороною.

Відповідаючи, Зеленський зазначив, що можливість двосторонньої зустрічі не виключається, однак не на території Росії.

"Це був сигнал від президента Трампа. І я сказав: слухайте, пане президенте (звертався до Трампа, - ред.), я готовий до будь-якої зустрічі, але не в Росії. Будь-якої зустрічі: двосторонньої, тристоронньої – ми будемо раді, якщо ви прибудете", - сказав очільник держави.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.

