Зеленський про переговори з Путіним: Готовий до будь-якої зустрічі, але не в Росії

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, однак не на території РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістці ABC News Марті Раддац, повідомляє Цензор.НЕТ.

Щодо можливої ​​зустрічі з Путіним, Зеленський заявив, що російський диктатор запропонував умови зустрічі, які він не може прийняти, і що Путін "грає в ігри зі Сполученими Штатами".

"Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна під ракетами, під атаками кожен день. Я не можу поїхати до столиці цих терористів",- заявив президент.

Читайте також: Зеленський та Путін ще не готові до зустрічі на рівні лідерів, - Ердоган

Журналістка запитала, чи втрачена можливість двосторонньої зустрічі з російською стороною.

Відповідаючи, Зеленський зазначив, що можливість двосторонньої зустрічі не виключається, однак не на території Росії.

"Це був сигнал від президента Трампа. І я сказав: слухайте, пане президенте (звертався до Трампа, - ред.), я готовий до будь-якої зустрічі, але не в Росії. Будь-якої зустрічі: двосторонньої, тристоронньої – ми будемо раді, якщо ви прибудете", - сказав очільник держави.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.

Читайте також: Щонайменше 7 країн готові прийняти зустріч Зеленського та Путіна, - МЗС

Зеленський Володимир (25413) перемовини (3081) путін володимир (24784)
Топ коментарі
+6
Війна проти москальських окупантів розпочалася у 2014році.
Зеленський під час війни у 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 спокійно їздив у свій улюблений ********* для зустрічей зі своїми москальськими друзями.
На війні вбивали Українців - а Зєля цілувався в ********* з москалями.
А тепер раптом Зеленський чомусь зрадив своїм пристрастям - чого би це....
07.09.2025 23:52 Відповісти
+4
У Сімферополі?
07.09.2025 23:37 Відповісти
+2
Може Кварталіно хоче в Мінськ, чи в Пхеньян, раз так однобоко не бажає?
07.09.2025 23:39 Відповісти
Аьйо є! Чінгістано?
07.09.2025 23:34 Відповісти
У Сімферополі?
07.09.2025 23:37 Відповісти
Ну якщо сам трамп запропонував… то пора трампа пристрелить.
07.09.2025 23:38 Відповісти
Може Кварталіно хоче в Мінськ, чи в Пхеньян, раз так однобоко не бажає?
07.09.2025 23:39 Відповісти
Одну простую сказку, а может и не сказку,
А может, не простую, хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства, а может, и не с детства,
А может, и не помним, но будем вспоминать.
07.09.2025 23:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BTWjS1qm9bM
07.09.2025 23:42 Відповісти
Бачу.https://www.youtube.com/shorts/zQL84UAWyE0
07.09.2025 23:51 Відповісти
Війна проти москальських окупантів розпочалася у 2014році.
Зеленський під час війни у 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 спокійно їздив у свій улюблений ********* для зустрічей зі своїми москальськими друзями.
На війні вбивали Українців - а Зєля цілувався в ********* з москалями.
А тепер раптом Зеленський чомусь зрадив своїм пристрастям - чого би це....
07.09.2025 23:52 Відповісти
Ніхто мені не вірив в 2014. Казав, війна буде.
07.09.2025 23:54 Відповісти
Поміняв сексуальні вподобання - не може без їрмака з мівіною
08.09.2025 00:07 Відповісти
В 14 він розповідав про "братські народи"...

https://www.youtube.com/watch?v=OCvGLF4ePdI
08.09.2025 00:08 Відповісти
Хоче особисто почути "заезженную пластинку"Плешивого,Рижий її вже прослухав,на кого ще це розраховано.
08.09.2025 00:12 Відповісти
Дорого. Веніл. Програвач маю.
08.09.2025 00:15 Відповісти
Розовій дітя заката.
08.09.2025 00:13 Відповісти
Роман
08.09.2025 00:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BTWjS1qm9bM
08.09.2025 00:53 Відповісти
Ти є?
08.09.2025 00:56 Відповісти
 
 