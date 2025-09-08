РУС
Встреча Зеленского и Путина
Зеленский о переговорах с Путиным: Готов к любой встрече, но не в России

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, однако не на территории РФ.

Об этом он сказал в интервью журналистке ABC News Марте Раддац, сообщает Цензор.НЕТ.

Относительно возможной встречи с Путиным, Зеленский заявил, что российский диктатор предложил условия встречи, которые он не может принять, и что Путин "играет в игры с Соединенными Штатами".

"Я не могу поехать в Москву, когда моя страна под ракетами, под атаками каждый день. Я не могу поехать в столицу этих террористов",- заявил президент.

Читайте также: Зеленский и Путин еще не готовы к встрече на уровне лидеров, - Эрдоган

Журналистка спросила, потеряна ли возможность двусторонней встречи с российской стороной.

Отвечая, Зеленский отметил, что возможность двусторонней встречи не исключается, однако не на территории России.

"Это был сигнал от президента Трампа. И я сказал: слушайте, господин президент (обращался к Трампу, - ред.), я готов к любой встрече, но не в России. Любой встречи: двусторонней, трехсторонней - мы будем рады, если вы прибудете", - сказал глава государства.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

Читайте также: По меньшей мере 7 стран готовы принять встречу Зеленского и Путина, - МИД

