Зеленский о переговорах с Путиным: Готов к любой встрече, но не в России
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, однако не на территории РФ.
Об этом он сказал в интервью журналистке ABC News Марте Раддац, сообщает Цензор.НЕТ.
Относительно возможной встречи с Путиным, Зеленский заявил, что российский диктатор предложил условия встречи, которые он не может принять, и что Путин "играет в игры с Соединенными Штатами".
"Я не могу поехать в Москву, когда моя страна под ракетами, под атаками каждый день. Я не могу поехать в столицу этих террористов",- заявил президент.
Журналистка спросила, потеряна ли возможность двусторонней встречи с российской стороной.
Отвечая, Зеленский отметил, что возможность двусторонней встречи не исключается, однако не на территории России.
"Это был сигнал от президента Трампа. И я сказал: слушайте, господин президент (обращался к Трампу, - ред.), я готов к любой встрече, но не в России. Любой встречи: двусторонней, трехсторонней - мы будем рады, если вы прибудете", - сказал глава государства.
Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.
Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.
Зеленський під час війни у 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 спокійно їздив у свій улюблений ********* для зустрічей зі своїми москальськими друзями.
На війні вбивали Українців - а Зєля цілувався в ********* з москалями.
А тепер раптом Зеленський чомусь зрадив своїм пристрастям - чого би це....
"По поводу предложения путина провести переговоры с президентом Украины Зеленским в Москве есть хороший урок истории от венгерского генерала Пала Малетера.
Пал Малетер - военный лидер Венгерской революции 1956 года, министр обороны в третьем правительстве Имре Надя.
В 1956 году вечером 3 ноября в составе официальной правительственной делегации Пал Малетер прибыл на советскую военную базу Текель на острове Чепель недалеко от Будапешта. Вместе с ним в состав делегации входили министр Ференц Эрдеи, начальник Генштаба генерал Иштван Ковач и начальник оперативного управления Генштаба полковник Миклош Сюч. В полночь в зал, где проходили переговоры, прибыл председатель КГБ СССР Иван Серов и объявил об аресте всей венгерской делегации. Иван Серов заявил примерно то же самое, что заявляла российская делегация президенту Зеленскому в Стамбуле в феврале 22-го. "Они все самозванцы, а настоящее правительство Венгрии (Украины) будет назначено в Москве".
На рассвете 4 ноября советские войска вновь вступили в Будапешт и свергли правительство Имре Надя.
Генерал Малетер и другие члены делегации сразу же после ареста были отправлены на гауптвахту, где содержались под усиленной охраной. Там с ними беседовал советский генерал Евгений Малашенко, позднее вспоминавший, что венгерских офицеров «ошеломило случившееся, но они старались держаться с достоинством».
9 ноября 1956 года Малетер и остальные лица были транспортированы непосредственно с базы Текель военным самолетом на Ужгородский военный аэродром.
Полтора года Пал Малетер находился в заключении, затем предстал перед закрытым судом, на котором был приговорен к смертной казни. 16 июня 1958 приговор был приведен в исполнение - вместе с Малетером были казнены премьер-министр Имре Надь и журналист Миклош Гимеш."
і анонсована тр чергова телеф розмова с сцарем... закінчиться вже відомо чим: черговим дедлайном...
адже на думку тр війна має бути закінчена відмовою жертви на спротив знищенню і в кращому разі закріпаченню заставшихся в живих, а не відкатом агрессора за паребрик ...і повагою до міжн права...
...навіть, за багаторазове застосування хім.зброї, пу пальчиком не пригрозили, зато цілком серьозно розглядали в оон озабочення раши "бойовими"комарами та ін дурню... про загрози для расєї, яка вимушена захищатися і вдерлася в Україну, щоб повернути братній нарід - кріпаків разом з землею і їзньою власністю до рашистського стойла...