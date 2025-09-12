УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11787 відвідувачів онлайн
Новини Військові навчання Білорусі та РФ
274 3

Великої кількості військ РФ на навчаннях "Захід-2025" не спостерігаємо, - ДПСУ

Навчання РФ та Білорусі. Що кажуть у Держприкордонслужбі?

Ударне угруповання російських військ на території Білорусі не формувалося.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Зазначу, що великої кількості російських сил на території зараз ми не спостерігаємо. Звісно, країна-терористка для цих навчань направила в Білорусь свої підрозділи, особовий склад і техніку, але їхня кількість суттєво менша, ніж навіть коли Росія тримала на території Білорусі у 2023 році близько 10-12 тисяч особового складу", - розповів він.

За словами Демченка, щоб до Білорусі з Росії перекинути велику кількість сил, потрібен час. Протягом цього часу розвідки зможуть це зафіксувати.

"Зараз увага суспільства не тільки України, а й країн Європи прикута до цих спільних навчань, активна фаза яких розпочалася сьогодні. Однак можу заспокоїти: якоїсь активності по напрямку нашого кордону станом на зараз (власне така ж ситуація була й вчора) ми не спостерігаємо. На щастя, якогось ударного угруповання й до цього не формувалося, щоби воно було вже готове до якихось дій у напрямку кордону України. Однак розслаблятися не варто", - додав він.

Читайте: Навчання "Захід-2025" мають не оборонний характер і спрямовані не тільки проти України, - Зеленський

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Також читайте: Для України немає загрози від навчань РФ та Білорусі "Захід-2025", - Буданов

Автор: 

Білорусь (8057) росія (67667) військові навчання (2803) Демченко Андрій (377)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво , як вони спостерігають, так само як в 2022 році ?
показати весь коментар
12.09.2025 10:01 Відповісти
Ну цього разу і НАТО теж не спостерігає. У кацапні там новий наступ на Покровськ намічається, то що вони будуть знімати звідти війська для навчань?
показати весь коментар
12.09.2025 10:03 Відповісти
А сколько личного состава приехала, не палясь, по гражданке? За пару месяцев можно накопить дох..я и трошки личного состава.
показати весь коментар
12.09.2025 10:04 Відповісти
 
 