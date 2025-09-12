Великої кількості військ РФ на навчаннях "Захід-2025" не спостерігаємо, - ДПСУ

Ударне угруповання російських військ на території Білорусі не формувалося.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Зазначу, що великої кількості російських сил на території зараз ми не спостерігаємо. Звісно, країна-терористка для цих навчань направила в Білорусь свої підрозділи, особовий склад і техніку, але їхня кількість суттєво менша, ніж навіть коли Росія тримала на території Білорусі у 2023 році близько 10-12 тисяч особового складу", - розповів він.

За словами Демченка, щоб до Білорусі з Росії перекинути велику кількість сил, потрібен час. Протягом цього часу розвідки зможуть це зафіксувати.

"Зараз увага суспільства не тільки України, а й країн Європи прикута до цих спільних навчань, активна фаза яких розпочалася сьогодні. Однак можу заспокоїти: якоїсь активності по напрямку нашого кордону станом на зараз (власне така ж ситуація була й вчора) ми не спостерігаємо. На щастя, якогось ударного угруповання й до цього не формувалося, щоби воно було вже готове до якихось дій у напрямку кордону України. Однак розслаблятися не варто", - додав він.

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

