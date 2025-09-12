Большого количества войск РФ на учениях "Запад-2025" не наблюдаем, - ГПСУ
Ударной группировки российских войск на территории Беларуси не формировалось.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
"Отмечу, что большого количества российских сил на территории сейчас мы не наблюдаем. Конечно, страна-террористка для этих учений направила в Беларусь свои подразделения, личный состав и технику, но их количество существенно меньше, чем даже когда Россия держала на территории Беларуси в 2023 году около 10-12 тысяч личного состава", - рассказал он.
По словам Демченко, чтобы в Беларусь из России перебросить большое количество сил, нужно время. В течение этого времени разведки смогут это зафиксировать.
"Сейчас внимание общества не только Украины, но и стран Европы приковано к этим совместным учениям, активная фаза которых началась сегодня. Но могу успокоить: какой-то активности по направлению нашей границы по состоянию на сейчас (собственно, такая же ситуация была и вчера) мы не наблюдаем. К счастью, какой-то ударной группировки и до этого не формировалось, чтобы она была уже готова к каким-то действиям в направлении границы Украины. Однако расслабляться не стоит", - добавил он.
Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"
Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.
В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.
6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".
