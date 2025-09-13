УКР
Ворожі штурмовики просуваються до Куп’янська через газову трубу: "На тачках друг друга толкаем, труба - 4 км, конца и края нет". ВIДЕО

У соцмережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, зафіксовано пересування військ РФ по газовій трубі у напрямку Куп’янська Харківської області.

Зазначається, що це відео поширили російські медіаресурси.

Як видно з оприлюдненого відео, росіяни долали трубу довжиною 4 кілометри на тачках, штовхаючи один одного.

Раніше у DeepState повідомили, що рашисти перетинають Оскіл та заходять у Куп’янськ через газову трубу.

Не було такого і на тобі знову. Кацапи вже навіть сміються із свого землячка сирського, який відвернув свої писки, щоб не бачити і не чути, як кацапи втретє повторили таку комбінацію. Головне на шмарафоні потужно виступити і набрехати, що скоро будемо пити каву в москві.
В нас основний і єдиний "полководець" - Боневтік Потужно Брехливий. Ці всі захоплення нових територій кацапами - вина Боневтіка, який звільнив Залужного і 16 генералів Генштабу. Десятки генералів і полковників посадив на кічу по сфальшованих справах і лізе керувати тим, в чому величезний нуль і дня не служивши, а чотирижди відкосивши. Розложив морально армію і знищив ракетні програми. Це якась ганька мати 240 тисяч СЗЧшників.
Це того Залужного, який погнав кацапів з-під Києва, Сум, Чернігова, Харкова, Херсону. Того Залужного при якому наші вояки втопили половину флоту в Чорному морі Цапії, по якому хтось із офісу президента наводив кацапські ракети і ставив "прослушки" в його місці дислокації і проведенню нарад. Це той Залужний, якого залякували та вбили його помічників - близьких людей, а потім відсторонили разом зі штабом. Після того ворог йде кожного дня без зупинок.
дістатись би до виходу, залити машину солярки і підпалити.
я так розумію, ситуація в Куп'янську стрімко переходить в стан "повністю контрольована, не втрачено ні метра" .

p.s. А десь до кінця року чекати "референдуму" росіян, що Харківську область повністю включено в склад параші? (бо їм для цього треба як мінімум Куп'янськ)
Де ви бачили газові труби з бетону? Навіть збрехати не вміють)) тупіци
Тому він і зняв Залужного і поставив сирського, щоб здавати фронт...що ще кому не зрозуміло?
