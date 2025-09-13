Ворожі штурмовики просуваються до Куп’янська через газову трубу: "На тачках друг друга толкаем, труба - 4 км, конца и края нет". ВIДЕО
У соцмережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, зафіксовано пересування військ РФ по газовій трубі у напрямку Куп’янська Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це відео поширили російські медіаресурси.
Як видно з оприлюдненого відео, росіяни долали трубу довжиною 4 кілометри на тачках, штовхаючи один одного.
Раніше у DeepState повідомили, що рашисти перетинають Оскіл та заходять у Куп’янськ через газову трубу.
p.s. А десь до кінця року чекати "референдуму" росіян, що Харківську область повністю включено в склад параші? (бо їм для цього треба як мінімум Куп'янськ)