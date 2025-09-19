Трамп і Сі Цзіньпін проведуть сьогодні телефонну розмову. Говоритимуть про тарифне перемир’я, - Bloomberg
Сьогодні заплановано розмову президента США Дональда та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Сторони обговорюватимуть TikTok та тарифне перемир'я між країнами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Один із американських чиновників заявив, що розмову заплановано на 9:00 за вашингтонським часом (16:00 за Києвом).
Розмова стане першою із червня. Серед питань - майбутнє TikTok від ByteDance Ltd., а також тарифне перемир’я між США та Китаєм.
Переговорники з двох країн на початку цього тижня досягли рамкової угоди про збереження діяльності TikTok у США відповідно до закону про національну безпеку. Так, американські операції мають бути придбані консорціумом, до якого входять низка компаній. Остаточне узгодження плану має відбутися під час розмови Трампа та Сі Цзіньпіна.
Видання зазначає, що розмова відбудеться на тлі розрядки напруженості між Вашингтоном і Пекіном, в результаті якої країни скасували стрімко зростаючі взаємні тарифи, запроваджені раніше цього року.
Серед суперечливих питань також дії Китаю щодо компанії Nvidia Corp., експортний контроль над рідкісноземельними мінералами та потенційні замовлення літаків Boeing.
"Тим не менш, поки триває перемир'я, Трамп закликав союзників посилити санкції проти Китаю та Індії через закупівлю цими країнами російських енергоносіїв, намагаючись посилити економічний тиск на президента Росії Володимира Путіна та покласти край його війні проти України", - підсумували автори матеріалу.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Європа має вплинути на Китай для закінчення війни в Україні.
не прийшов, всі тільки сміялись з старого дурня. Тепер рудий блазень, начальник Білого дурдому буде звонити комунякі Сі, скаже йому, шо він так пожартував і більше не буде.
У публікації зазначається, що це рішення пов'язане з зусиллями Білого дому домовитися про торговельну угоду і про зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном.
В адміністрації США заявили, що рішення щодо пакету ще не прийнято остаточно.
Відхилений пакет був «більш летальним», ніж попередні, і включав ********** та автономні дрони.
Курс адміністрації Трампа - робити акцент на продажах, а не на грантовій допомозі: Тайбей, за задумом Вашингтона, повинен купувати озброєння.