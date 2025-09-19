Трамп и Си Цзиньпин проведут сегодня телефонный разговор. Будут говорить о тарифном перемирии, - Bloomberg

Сегодня запланирован разговор президента США Дональда и лидера Китая Си Цзиньпина. Стороны будут обсуждать TikTok и тарифное перемирие между странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из американских чиновников заявил, что разговор запланирован на 9:00 по вашингтонскому времени (16:00 по Киеву).

Читайте: Индия продолжит покупать российскую нефть несмотря на требования Трампа, - Bloomberg

Разговор станет первым с июня. Среди вопросов - будущее TikTok от ByteDance Ltd., а также тарифное перемирие между США и Китаем.

Переговорщики из двух стран в начале этой недели достигли рамочного соглашения о сохранении деятельности TikTok в США в соответствии с законом о национальной безопасности. Так, американские операции должны быть приобретены консорциумом, в который входят ряд компаний. Окончательное согласование плана должно состояться во время разговора Трампа и Си Цзиньпина.

Издание отмечает, что разговор состоится на фоне разрядки напряженности между Вашингтоном и Пекином, в результате которой страны отменили стремительно растущие взаимные тарифы, введенные ранее в этом году.

Читайте также: Представитель МИД КНР Линь Цзянь: Китай примет меры в случае санкций НАТО из-за закупок нефти РФ

Среди спорных вопросов также действия Китая в отношении компании Nvidia Corp., экспортный контроль над редкоземельными минералами и потенциальные заказы самолетов Boeing.

"Тем не менее, пока продолжается перемирие, Трамп призвал союзников усилить санкции против Китая и Индии из-за закупки этими странами российских энергоносителей, пытаясь усилить экономическое давление на президента России Владимира Путина и положить конец его войне против Украины", - подытожили авторы материала.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Европа должна повлиять на Китай для окончания войны в Украине.

Читайте: Трамп отклонил предоставление пакета военной помощи Тайваню ради возможности заключить торговую сделку с Китаем, - WP