Трамп и Си Цзиньпин проведут сегодня телефонный разговор. Будут говорить о тарифном перемирии, - Bloomberg
Сегодня запланирован разговор президента США Дональда и лидера Китая Си Цзиньпина. Стороны будут обсуждать TikTok и тарифное перемирие между странами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Один из американских чиновников заявил, что разговор запланирован на 9:00 по вашингтонскому времени (16:00 по Киеву).
Разговор станет первым с июня. Среди вопросов - будущее TikTok от ByteDance Ltd., а также тарифное перемирие между США и Китаем.
Переговорщики из двух стран в начале этой недели достигли рамочного соглашения о сохранении деятельности TikTok в США в соответствии с законом о национальной безопасности. Так, американские операции должны быть приобретены консорциумом, в который входят ряд компаний. Окончательное согласование плана должно состояться во время разговора Трампа и Си Цзиньпина.
Издание отмечает, что разговор состоится на фоне разрядки напряженности между Вашингтоном и Пекином, в результате которой страны отменили стремительно растущие взаимные тарифы, введенные ранее в этом году.
Среди спорных вопросов также действия Китая в отношении компании Nvidia Corp., экспортный контроль над редкоземельными минералами и потенциальные заказы самолетов Boeing.
"Тем не менее, пока продолжается перемирие, Трамп призвал союзников усилить санкции против Китая и Индии из-за закупки этими странами российских энергоносителей, пытаясь усилить экономическое давление на президента России Владимира Путина и положить конец его войне против Украины", - подытожили авторы материала.
Напомним, ранее Трамп заявил, что Европа должна повлиять на Китай для окончания войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не прийшов, всі тільки сміялись з старого дурня. Тепер рудий блазень, начальник Білого дурдому буде звонити комунякі Сі, скаже йому, шо він так пожартував і більше не буде.
У публікації зазначається, що це рішення пов'язане з зусиллями Білого дому домовитися про торговельну угоду і про зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном.
В адміністрації США заявили, що рішення щодо пакету ще не прийнято остаточно.
Відхилений пакет був «більш летальним», ніж попередні, і включав ********** та автономні дрони.
Курс адміністрації Трампа - робити акцент на продажах, а не на грантовій допомозі: Тайбей, за задумом Вашингтона, повинен купувати озброєння.