Трамп и Си Цзиньпин проведут сегодня телефонный разговор. Будут говорить о тарифном перемирии, - Bloomberg

Трамп сегодня проведет беседу с Си Цзиньпином

Сегодня запланирован разговор президента США Дональда и лидера Китая Си Цзиньпина. Стороны будут обсуждать TikTok и тарифное перемирие между странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из американских чиновников заявил, что разговор запланирован на 9:00 по вашингтонскому времени (16:00 по Киеву).

Читайте: Индия продолжит покупать российскую нефть несмотря на требования Трампа, - Bloomberg

Разговор станет первым с июня. Среди вопросов - будущее TikTok от ByteDance Ltd., а также тарифное перемирие между США и Китаем.

Переговорщики из двух стран в начале этой недели достигли рамочного соглашения о сохранении деятельности TikTok в США в соответствии с законом о национальной безопасности. Так, американские операции должны быть приобретены консорциумом, в который входят ряд компаний. Окончательное согласование плана должно состояться во время разговора Трампа и Си Цзиньпина.

Издание отмечает, что разговор состоится на фоне разрядки напряженности между Вашингтоном и Пекином, в результате которой страны отменили стремительно растущие взаимные тарифы, введенные ранее в этом году.

Читайте также: Представитель МИД КНР Линь Цзянь: Китай примет меры в случае санкций НАТО из-за закупок нефти РФ

Среди спорных вопросов также действия Китая в отношении компании Nvidia Corp., экспортный контроль над редкоземельными минералами и потенциальные заказы самолетов Boeing.

"Тем не менее, пока продолжается перемирие, Трамп призвал союзников усилить санкции против Китая и Индии из-за закупки этими странами российских энергоносителей, пытаясь усилить экономическое давление на президента России Владимира Путина и положить конец его войне против Украины", - подытожили авторы материала.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Европа должна повлиять на Китай для окончания войны в Украине.

Читайте: Трамп отклонил предоставление пакета военной помощи Тайваню ради возможности заключить торговую сделку с Китаем, - WP

Гора родила мишу а як надував щоки і пускав пузирі
19.09.2025 09:04 Ответить
Що там кукурікав старий пирдун, рудий блазень Трампидло? Що йому всі будуть тухес цілувати? Є така приказка : що з літ то і з розуму. Якраз про Трампидла. Він зняв штани, труселя, приготувався, що таки всі країни будуть йому тухес цілувать. Постояв з голим задом, ждав, ждав, а ніхто і
не прийшов, всі тільки сміялись з старого дурня. Тепер рудий блазень, начальник Білого дурдому буде звонити комунякі Сі, скаже йому, шо він так пожартував і більше не буде.
19.09.2025 09:13 Ответить
Хто крайній посцяти трампу в очі?
19.09.2025 09:17 Ответить
Абонемент придбайте
19.09.2025 12:04 Ответить
Черговий обісрон рудого бабуіна . Навіть вже рахувати важко в який раз. Мексіка, Канада, Китай та датська Грінландія ось що відразу спадає на думку
19.09.2025 09:21 Ответить
Президент США Дональд Трамп не схвалив пакет військової допомоги Тайваню на суму понад $400 млн, пише The Washington Post з посиланням на обізнані джерела.

У публікації зазначається, що це рішення пов'язане з зусиллями Білого дому домовитися про торговельну угоду і про зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном.
В адміністрації США заявили, що рішення щодо пакету ще не прийнято остаточно.
Відхилений пакет був «більш летальним», ніж попередні, і включав ********** та автономні дрони.
Курс адміністрації Трампа - робити акцент на продажах, а не на грантовій допомозі: Тайбей, за задумом Вашингтона, повинен купувати озброєння.
19.09.2025 09:24 Ответить
Навоевался, рыжий? А то все прям, в очередь стоят, тебя в жопу целовать. Не знаю, как целовали, но порвали на Британский флаг. Герой - застройщик.
19.09.2025 09:38 Ответить
Дебіл. Ну що тут скажеш?!
19.09.2025 09:55 Ответить
 
 