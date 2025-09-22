США планують запровадити санкції проти всього Міжнародного кримінального суду, - Reuters

Сполучені Штати розглядають можливість вже цього тижня запровадити санкції проти всього Міжнародного кримінального суду, що поставить під загрозу повсякденну діяльність установи.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Вашингтон уже ввів цільові санкції проти кількох прокурорів і суддів суду, але внесення самого суду до санкційного списку стало б серйозною ескалацією.

Шестеро джерел агентства повідомили, що рішення щодо таких санкцій проти організації очікується незабаром.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австрія готова прийняти мирні переговори і провести консультації з МКС щодо участі Путіна, - МЗС країни

Інше джерело Reuters повідомило, що посадовці МКС вже провели екстрені внутрішні засідання, щоб обговорити наслідки можливих загальних санкцій. Два інших джерела повідомили, що також були проведені засідання дипломатів держав-членів суду.

Ще один неназваний американський чиновник підтвердив, що Вашингтон розглядає санкції щодо всієї організації. Втім, він не уточнив терміни можливого запровадження.

Санкції проти суду як інституції можуть вплинути на його базову повсякденну діяльність — від можливості виплачувати зарплати персоналу до доступу до банківських рахунків та звичайного офісного програмного забезпечення.

Три дипломатичні джерела розповіли, що деякі зі 125 країн-членів Міжнародного кримінального спробують протистояти додатковим санкціям Штатів під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп невдовзі прокоментує пропозицію Путіна дотримуватися обмежень в рамках ДСНО, - Білий дім

Що передувало

Нагадаємо, 20 травня 2024 року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС.

21 листопада 2024 року МКС видав ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.

Президент США Дональд Трамп 7 лютого 2025 року підписав указ про санкції проти МКС, звинувачуючи його в "неналежних діях" проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших американських союзників.

Санкції стосуються і прокурора Каріма Хана, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Указ лідера США передбачає фінансові санкції та візові обмеження проти посадовців МКС, які допомагали в розслідуваннях проти американців й ізраїльтян, а також проти членів їхніх родин.

Також читайте: Ізраїль просить суддів МКС відкликати ордер на арешт Нетаньягу та Галанта, - Reuters