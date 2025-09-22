США планируют ввести санкции против всего Международного уголовного суда, - Reuters

Соединенные Штаты рассматривают возможность уже на этой неделе ввести санкции против всего Международного уголовного суда, что поставит под угрозу повседневную деятельность учреждения.

Вашингтон уже ввел целевые санкции против нескольких прокуроров и судей суда, но внесение самого суда в санкционный список стало бы серьезной эскалацией.

Шестеро источников агентства сообщили, что решение по таким санкциям против организации ожидается вскоре.

Другой источник Reuters сообщил, что должностные лица МУС уже провели экстренные внутренние заседания, чтобы обсудить последствия возможных общих санкций. Два других источника сообщили, что также были проведены заседания дипломатов государств-членов суда.

Еще один неназванный американский чиновник подтвердил, что Вашингтон рассматривает санкции в отношении всей организации. Впрочем, он не уточнил сроки возможного введения.

Санкции против суда как институции могут повлиять на его базовую повседневную деятельность - от возможности выплачивать зарплаты персоналу до доступа к банковским счетам и обычному офисному программному обеспечению.

Три дипломатических источника рассказали, что некоторые из 125 стран-членов Международного уголовного суда попытаются противостоять дополнительным санкциям Штатов во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе.

Что предшествовало

Напомним, 20 мая 2024 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в Секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп 7 февраля 2025 года подписал указ о санкциях против МУС, обвиняя его в "ненадлежащих действиях" против Соединенных Штатов, Израиля и других американских союзников.

Санкции касаются и прокурора Карима Хана, который выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Указ лидера США предусматривает финансовые санкции и визовые ограничения против должностных лиц МУС, которые помогали в расследованиях против американцев и израильтян, а также против членов их семей.

