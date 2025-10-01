Цахкна про знеструмлення ЗАЕС через РФ: "Ядерна безпека - не поле бою"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на ситуацію із знеструмленням Запорізької атомної електростанції через російські атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис в соцмережі Х.

Цахкна заявив, що ядерна безпека - не поле бою. "Протягом понад тижня безрозсудні атаки Росії залишили Запорізьку атомну електростанцію - найбільшу в Європі - без зовнішнього електропостачання. Об'єкт функціонує лише за допомогою аварійних дизель-генераторів, які є останньою лінією оборони і не призначені для тривалого використання", - заявив міністр.

Міністр закликав Росію припинити "ядерний терор", завершити окупацію Запоріжжя та повернути станцію під контроль України. Також він підтвердив підтримку зусиль України та МАГАТЕ щодо відновлення зовнішнього електропостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Американські реактори досі отримують російський збагачений уран попри заборону, - Bloomberg

Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС критична ситуація, сьомий день станція працює на генераторах. 29 вересня Сибіга та Гроссі обговорили загрози для ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що через відсутність зовнішнього живлення понад 72 години аварійні генератори на Запорізькій АЕС працюють на максимум. Можливе неконтрольоване нагрівання реакторів, порівняне зі сценарієм Фукусіми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські окупанти намагаються залучити МАГАТЕ до перепідключення станції, щоб виправдати крадіжку.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!