Чернігів після обстрілу - без світла та води, поліція посилює чергування, школи переходять на дистанційку
Після російського обстрілу Чернігова провели засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС для ліквідації наслідків атак.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, головною задачею стало відновлення електропостачання. Енергетики вже працюють над підключенням до альтернативних джерел живлення, проте ситуація залишається складною. Запроваджуються відключення до стабілізації ситуації, а обленерго оприлюднило графік аварійних вимкнень. Містянам рекомендують економити електроенергію. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Лікарні, об’єкти ЖКГ та заклади соціальної сфери переходять на генератори, запас пального забезпечено. Міський транспорт у Чернігові працюватиме у звичайному режимі з більшою кількістю автобусів, а мешканців закликають стежити за оголошеннями міської ради щодо змін руху.
Мобільні оператори діють за спеціальними алгоритмами на випадок надзвичайних ситуацій. Поліція забезпечує посилене чергування в населених пунктах, де немає електрики.
Щодо водопостачання - підприємства використовують альтернативні джерела живлення обладнання, а там, де потужностей не вистачає, організовують підвезення питної води.
Школи Чернігова до кінця тижня переходять на дистанційний формат навчання, а дитсадки 2 жовтня не працюватимуть через графіки відключення світла, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Вуличне освітлення залишатиметься вимкненим, а світлофори функціонуватимуть лише там, де є безперебійне електроживлення. Система оповіщення міста працюватиме у звичайному режимі завдяки альтернативним джерелам живлення.
Через атаку по енергетиці в Чернігівській області без світла залишились 307 тисяч споживачів. Ситуацію з електропостачанням в обленерго назвали "мегакритичною".
к кому обращаться?
что вам нужно? деньги? внимание? люди?
уже где-то год, а то и больше, у нас на севере пробитый кран
кран течет мопедным говном, всегда с севера более массированные налёты мопедной *****, учитывая что количество площадок там больше
но ещё так происходит потому что на севере, как видно по всем статистикам (вашим же, которые публичные), антидроновая деятельность объективно очень ******
если в Сумской области раздуплились и начали активно этим заниматься, и есть результат. и то понятное дело что всё ещё прилетает
но из условных 10 там прилетает условных 5 сейчас, а не условные 9-10 как в Черниговской области
мне продолжают писать просто толпы людей по этому поводу. даже пишут те самые экипажи, которых на севере понты, и рассказывают как у них обстановка по сбитиям
наведите пожалуйста порядок с этим ****** краном в Черниговской области и начните заниматься вопросом. хоть какую-то коммуникацию высрите, а не просто забейте хер и думайте что тема сама собой пройдёт
не пройдёт, пока не будет шагов вперёд, о которых нам точно будет известно
опять же, повторюсь - тема не касается всех тех кто и так там работает, и своими силами сбивает хоть по мопеду, хоть по двум. вам всем спасибо за работу!
простые люди (то есть основная аудитория данного канала) тоже не в состоянии проблему решить, учитывая что гражданским у нас по этим целям работать запрещено - можете ещё проблем себе заработать
поэтому, в пятый раз наверное обращаюсь к местным королям и их начальникам - займитесь антидроновой обороной
в приоритете
и быстрее
иначе толку нет абсолютно никакого от того что вы там находитесь
Николаевский Ванек.
на обороні, заробляють військові адміністрації.
на енергетиці, ахметов. ахметов вже закинув, про підняття цін на енергетику.
Чернігівцям пора переїжджати на дачу гундоса
https://x.com/leusenko1
Олег Леусенко@leusenko1
Навіщо скромничати, Вавка? Ти вже відповів рф - просрав виробництво зброї, послабив ОПК, зняв Залужного, здаєш 24/7 наші території, переслідуєш бойових командирів. Я нарахував вже понад 1300 обіцянок Голограми потужних відповідей росії. Ви ці відповіді бачите? Ні. А вони є