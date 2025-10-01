Чернігів після обстрілу - без світла та води, поліція посилює чергування, школи переходять на дистанційку

Після російського обстрілу Чернігова провели засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС для ліквідації наслідків атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, головною задачею стало відновлення електропостачання. Енергетики вже працюють над підключенням до альтернативних джерел живлення, проте ситуація залишається складною. Запроваджуються відключення до стабілізації ситуації, а обленерго оприлюднило графік аварійних вимкнень. Містянам рекомендують економити електроенергію. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Графіки відключення світла ввели на Чернігівщині після атаки РФ по Славутичу: "Ситуація мегакритична"

Лікарні, об’єкти ЖКГ та заклади соціальної сфери переходять на генератори, запас пального забезпечено. Міський транспорт у Чернігові працюватиме у звичайному режимі з більшою кількістю автобусів, а мешканців закликають стежити за оголошеннями міської ради щодо змін руху.

Мобільні оператори діють за спеціальними алгоритмами на випадок надзвичайних ситуацій. Поліція забезпечує посилене чергування в населених пунктах, де немає електрики.

Щодо водопостачання - підприємства використовують альтернативні джерела живлення обладнання, а там, де потужностей не вистачає, організовують підвезення питної води.

Читайте: Наслідки дронової атаки РФ на Бобровицю: під ударом - промпідприємство, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Школи Чернігова до кінця тижня переходять на дистанційний формат навчання, а дитсадки 2 жовтня не працюватимуть через графіки відключення світла, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Вуличне освітлення залишатиметься вимкненим, а світлофори функціонуватимуть лише там, де є безперебійне електроживлення. Система оповіщення міста працюватиме у звичайному режимі завдяки альтернативним джерелам живлення.

Через атаку по енергетиці в Чернігівській області без світла залишились 307 тисяч споживачів. Ситуацію з електропостачанням в обленерго назвали "мегакритичною".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чорнобильська АЕС в блекауті через російський обстріл енергооб’єкта в Славутичі

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!