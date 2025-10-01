УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8792 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Чернігівщини
1 954 14

Чернігів після обстрілу - без світла та води, поліція посилює чергування, школи переходять на дистанційку

Атака РФ по Чернігову: у місті блекаут

Після російського обстрілу Чернігова провели засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС для ліквідації наслідків атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, головною задачею стало відновлення електропостачання. Енергетики вже працюють над підключенням до альтернативних джерел живлення, проте ситуація залишається складною. Запроваджуються відключення до стабілізації ситуації, а обленерго оприлюднило графік аварійних вимкнень. Містянам рекомендують економити електроенергію. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Графіки відключення світла ввели на Чернігівщині після атаки РФ по Славутичу: "Ситуація мегакритична"

Лікарні, об’єкти ЖКГ та заклади соціальної сфери переходять на генератори, запас пального забезпечено. Міський транспорт у Чернігові працюватиме у звичайному режимі з більшою кількістю автобусів, а мешканців закликають стежити за оголошеннями міської ради щодо змін руху.

Мобільні оператори діють за спеціальними алгоритмами на випадок надзвичайних ситуацій. Поліція забезпечує посилене чергування в населених пунктах, де немає електрики.

Щодо водопостачання - підприємства використовують альтернативні джерела живлення обладнання, а там, де потужностей не вистачає, організовують підвезення питної води.

Читайте: Наслідки дронової атаки РФ на Бобровицю: під ударом - промпідприємство, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Школи Чернігова до кінця тижня переходять на дистанційний формат навчання, а дитсадки 2 жовтня не працюватимуть через графіки відключення світла, повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Вуличне освітлення залишатиметься вимкненим, а світлофори функціонуватимуть лише там, де є безперебійне електроживлення. Система оповіщення міста працюватиме у звичайному режимі завдяки альтернативним джерелам живлення.

Через атаку по енергетиці в Чернігівській області без світла залишились 307 тисяч споживачів. Ситуацію з електропостачанням в обленерго назвали "мегакритичною".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чорнобильська АЕС в блекауті через російський обстріл енергооб’єкта в Славутичі

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

обстріл (31124) Чернігів (822) електроенергія (6377) Чернігівська область (1069) Чернігівський район (74)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Гундос, де блекаут на мацквабаді?
показати весь коментар
01.10.2025 21:30 Відповісти
+7
Вже скільки років війна, в міста не готові ні до оборони ні до обстрілів ні до альтернативи енергетичних об'єктів
показати весь коментар
01.10.2025 21:36 Відповісти
+4
зараз зніме черговий відосик про потужність та перемогу і буде ротом збивати шахеди
показати весь коментар
01.10.2025 22:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гундос, де блекаут на мацквабаді?
показати весь коментар
01.10.2025 21:30 Відповісти
Йому ніколи, він військові звання роздає придворним
показати весь коментар
01.10.2025 21:42 Відповісти
Це чмо тіки язиком добре ворочає....
показати весь коментар
01.10.2025 22:01 Відповісти
чим? фламінгами міндича? чи уявними томагавками запущеними з сортира 0Пи, бо запускати їх нізвідки. чи може Мадяр, з його обмеженими ресурсами винайде вундервафлю для )(уйла? то він і так робить можливим неможливе. єдина надія на потужного і незламного гідранта, який своїм палким поглядом спопелить весь )(уйлостан!
показати весь коментар
01.10.2025 22:02 Відповісти
ещё раз, уважаемые господа и дамы великих кабинетов

к кому обращаться?

что вам нужно? деньги? внимание? люди?

уже где-то год, а то и больше, у нас на севере пробитый кран

кран течет мопедным говном, всегда с севера более массированные налёты мопедной *****, учитывая что количество площадок там больше

но ещё так происходит потому что на севере, как видно по всем статистикам (вашим же, которые публичные), антидроновая деятельность объективно очень ******

если в Сумской области раздуплились и начали активно этим заниматься, и есть результат. и то понятное дело что всё ещё прилетает

но из условных 10 там прилетает условных 5 сейчас, а не условные 9-10 как в Черниговской области

мне продолжают писать просто толпы людей по этому поводу. даже пишут те самые экипажи, которых на севере понты, и рассказывают как у них обстановка по сбитиям

наведите пожалуйста порядок с этим ****** краном в Черниговской области и начните заниматься вопросом. хоть какую-то коммуникацию высрите, а не просто забейте хер и думайте что тема сама собой пройдёт

не пройдёт, пока не будет шагов вперёд, о которых нам точно будет известно

опять же, повторюсь - тема не касается всех тех кто и так там работает, и своими силами сбивает хоть по мопеду, хоть по двум. вам всем спасибо за работу!

простые люди (то есть основная аудитория данного канала) тоже не в состоянии проблему решить, учитывая что гражданским у нас по этим целям работать запрещено - можете ещё проблем себе заработать

поэтому, в пятый раз наверное обращаюсь к местным королям и их начальникам - займитесь антидроновой обороной

в приоритете

и быстрее

иначе толку нет абсолютно никакого от того что вы там находитесь

Николаевский Ванек.
показати весь коментар
01.10.2025 21:32 Відповісти
Вже скільки років війна, в міста не готові ні до оборони ні до обстрілів ні до альтернативи енергетичних об'єктів
показати весь коментар
01.10.2025 21:36 Відповісти
Кошти виділені і вкрадені.
показати весь коментар
01.10.2025 21:38 Відповісти
міндіч вирішив, що на дронах та фламінгах найобувати безпечніше.
на обороні, заробляють військові адміністрації.
на енергетиці, ахметов. ахметов вже закинув, про підняття цін на енергетику.
показати весь коментар
01.10.2025 21:42 Відповісти
Зєпункти неЗєламності працюють де інде😩
показати весь коментар
01.10.2025 21:43 Відповісти
В Монако чи Буковелі?
Чернігівцям пора переїжджати на дачу гундоса
показати весь коментар
01.10.2025 21:52 Відповісти
Не закопали підстанції під землю
показати весь коментар
01.10.2025 21:53 Відповісти
Та судячи з усього, вся країна не готова. Всраті балалайки літають спокійно через усю країну, сьогодні 20 штук (Карл!) зробили блекаут на Чернігівщині. А влада, як гівна в рот набрала.
показати весь коментар
01.10.2025 22:20 Відповісти
зараз зніме черговий відосик про потужність та перемогу і буде ротом збивати шахеди
показати весь коментар
01.10.2025 22:00 Відповісти
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко@leusenko1



Навіщо скромничати, Вавка? Ти вже відповів рф - просрав виробництво зброї, послабив ОПК, зняв Залужного, здаєш 24/7 наші території, переслідуєш бойових командирів. Я нарахував вже понад 1300 обіцянок Голограми потужних відповідей росії. Ви ці відповіді бачите? Ні. А вони є
показати весь коментар
01.10.2025 22:09 Відповісти
 
 