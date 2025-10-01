РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8893 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Черниговщины
1 776 14

Чернигов после обстрела - без света и воды, полиция усиливает дежурство, школы переходят на дистанционное обучение

Атака РФ по Чернигову: в городе блэкаут

После российского обстрела Чернигова провели заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС для ликвидации последствий атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, главной задачей стало восстановление электроснабжения. Энергетики уже работают над подключением к альтернативным источникам питания, однако ситуация остается сложной. Вводятся отключения до стабилизации ситуации, а облэнерго обнародовало график аварийных отключений. Горожанам рекомендуют экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Графики отключения света ввели на Черниговщине после атаки РФ по Славутичу: "Ситуация мегакритическая"

Больницы, объекты ЖКХ и учреждения социальной сферы переходят на генераторы, запас горючего обеспечен. Городской транспорт в Чернигове будет работать в обычном режиме с большим количеством автобусов, а жителей призывают следить за объявлениями городского совета об изменениях движения.

Мобильные операторы действуют по специальным алгоритмам на случай чрезвычайных ситуаций. Полиция обеспечивает усиленное дежурство в населенных пунктах, где нет электричества.

По водоснабжению - предприятия используют альтернативные источники питания оборудования, а там, где мощностей не хватает, организуют подвоз питьевой воды.

Читайте: Последствия дроновой атаки РФ на Бобровицу: под ударом - промпредприятие, объекты критической и транспортной инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Школы Чернигова до конца недели переходят на дистанционный формат обучения, а детсады 2 октября не будут работать из-за графиков отключения света, сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

Уличное освещение будет оставаться выключенным, а светофоры будут функционировать лишь там, где есть бесперебойное электропитание. Система оповещения города будет работать в обычном режиме благодаря альтернативным источникам питания.

Из-за атаки по энергетике в Черниговской области без света остались 307 тысяч потребителей. Ситуацию с электроснабжением в облэнерго назвали "мегакритической".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чернобыльская АЭС в блэкауте из-за российского обстрела энергообъекта в Славутиче

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Автор: 

обстрел (29785) Чернигов (920) Тарифы на электроэнергию (2208) Черниговская область (1290) Черниговский район (73)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Гундос, де блекаут на мацквабаді?
показать весь комментарий
01.10.2025 21:30 Ответить
+5
Вже скільки років війна, в міста не готові ні до оборони ні до обстрілів ні до альтернативи енергетичних об'єктів
показать весь комментарий
01.10.2025 21:36 Ответить
+2
зараз зніме черговий відосик про потужність та перемогу і буде ротом збивати шахеди
показать весь комментарий
01.10.2025 22:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гундос, де блекаут на мацквабаді?
показать весь комментарий
01.10.2025 21:30 Ответить
Йому ніколи, він військові звання роздає придворним
показать весь комментарий
01.10.2025 21:42 Ответить
Це чмо тіки язиком добре ворочає....
показать весь комментарий
01.10.2025 22:01 Ответить
чим? фламінгами міндича? чи уявними томагавками запущеними з сортира 0Пи, бо запускати їх нізвідки. чи може Мадяр, з його обмеженими ресурсами винайде вундервафлю для )(уйла? то він і так робить можливим неможливе. єдина надія на потужного і незламного гідранта, який своїм палким поглядом спопелить весь )(уйлостан!
показать весь комментарий
01.10.2025 22:02 Ответить
ещё раз, уважаемые господа и дамы великих кабинетов

к кому обращаться?

что вам нужно? деньги? внимание? люди?

уже где-то год, а то и больше, у нас на севере пробитый кран

кран течет мопедным говном, всегда с севера более массированные налёты мопедной *****, учитывая что количество площадок там больше

но ещё так происходит потому что на севере, как видно по всем статистикам (вашим же, которые публичные), антидроновая деятельность объективно очень ******

если в Сумской области раздуплились и начали активно этим заниматься, и есть результат. и то понятное дело что всё ещё прилетает

но из условных 10 там прилетает условных 5 сейчас, а не условные 9-10 как в Черниговской области

мне продолжают писать просто толпы людей по этому поводу. даже пишут те самые экипажи, которых на севере понты, и рассказывают как у них обстановка по сбитиям

наведите пожалуйста порядок с этим ****** краном в Черниговской области и начните заниматься вопросом. хоть какую-то коммуникацию высрите, а не просто забейте хер и думайте что тема сама собой пройдёт

не пройдёт, пока не будет шагов вперёд, о которых нам точно будет известно

опять же, повторюсь - тема не касается всех тех кто и так там работает, и своими силами сбивает хоть по мопеду, хоть по двум. вам всем спасибо за работу!

простые люди (то есть основная аудитория данного канала) тоже не в состоянии проблему решить, учитывая что гражданским у нас по этим целям работать запрещено - можете ещё проблем себе заработать

поэтому, в пятый раз наверное обращаюсь к местным королям и их начальникам - займитесь антидроновой обороной

в приоритете

и быстрее

иначе толку нет абсолютно никакого от того что вы там находитесь

Николаевский Ванек.
показать весь комментарий
01.10.2025 21:32 Ответить
Вже скільки років війна, в міста не готові ні до оборони ні до обстрілів ні до альтернативи енергетичних об'єктів
показать весь комментарий
01.10.2025 21:36 Ответить
Кошти виділені і вкрадені.
показать весь комментарий
01.10.2025 21:38 Ответить
міндіч вирішив, що на дронах та фламінгах найобувати безпечніше.
на обороні, заробляють військові адміністрації.
на енергетиці, ахметов. ахметов вже закинув, про підняття цін на енергетику.
показать весь комментарий
01.10.2025 21:42 Ответить
Зєпункти неЗєламності працюють де інде😩
показать весь комментарий
01.10.2025 21:43 Ответить
В Монако чи Буковелі?
Чернігівцям пора переїжджати на дачу гундоса
показать весь комментарий
01.10.2025 21:52 Ответить
Не закопали підстанції під землю
показать весь комментарий
01.10.2025 21:53 Ответить
Та судячи з усього, вся країна не готова. Всраті балалайки літають спокійно через усю країну, сьогодні 20 штук (Карл!) зробили блекаут на Чернігівщині. А влада, як гівна в рот набрала.
показать весь комментарий
01.10.2025 22:20 Ответить
зараз зніме черговий відосик про потужність та перемогу і буде ротом збивати шахеди
показать весь комментарий
01.10.2025 22:00 Ответить
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко@leusenko1



Навіщо скромничати, Вавка? Ти вже відповів рф - просрав виробництво зброї, послабив ОПК, зняв Залужного, здаєш 24/7 наші території, переслідуєш бойових командирів. Я нарахував вже понад 1300 обіцянок Голограми потужних відповідей росії. Ви ці відповіді бачите? Ні. А вони є
показать весь комментарий
01.10.2025 22:09 Ответить
 
 