Чернигов после обстрела - без света и воды, полиция усиливает дежурство, школы переходят на дистанционное обучение
После российского обстрела Чернигова провели заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС для ликвидации последствий атак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, главной задачей стало восстановление электроснабжения. Энергетики уже работают над подключением к альтернативным источникам питания, однако ситуация остается сложной. Вводятся отключения до стабилизации ситуации, а облэнерго обнародовало график аварийных отключений. Горожанам рекомендуют экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Больницы, объекты ЖКХ и учреждения социальной сферы переходят на генераторы, запас горючего обеспечен. Городской транспорт в Чернигове будет работать в обычном режиме с большим количеством автобусов, а жителей призывают следить за объявлениями городского совета об изменениях движения.
Мобильные операторы действуют по специальным алгоритмам на случай чрезвычайных ситуаций. Полиция обеспечивает усиленное дежурство в населенных пунктах, где нет электричества.
По водоснабжению - предприятия используют альтернативные источники питания оборудования, а там, где мощностей не хватает, организуют подвоз питьевой воды.
Школы Чернигова до конца недели переходят на дистанционный формат обучения, а детсады 2 октября не будут работать из-за графиков отключения света, сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.
Уличное освещение будет оставаться выключенным, а светофоры будут функционировать лишь там, где есть бесперебойное электропитание. Система оповещения города будет работать в обычном режиме благодаря альтернативным источникам питания.
Из-за атаки по энергетике в Черниговской области без света остались 307 тысяч потребителей. Ситуацию с электроснабжением в облэнерго назвали "мегакритической".
к кому обращаться?
что вам нужно? деньги? внимание? люди?
уже где-то год, а то и больше, у нас на севере пробитый кран
кран течет мопедным говном, всегда с севера более массированные налёты мопедной *****, учитывая что количество площадок там больше
но ещё так происходит потому что на севере, как видно по всем статистикам (вашим же, которые публичные), антидроновая деятельность объективно очень ******
если в Сумской области раздуплились и начали активно этим заниматься, и есть результат. и то понятное дело что всё ещё прилетает
но из условных 10 там прилетает условных 5 сейчас, а не условные 9-10 как в Черниговской области
мне продолжают писать просто толпы людей по этому поводу. даже пишут те самые экипажи, которых на севере понты, и рассказывают как у них обстановка по сбитиям
наведите пожалуйста порядок с этим ****** краном в Черниговской области и начните заниматься вопросом. хоть какую-то коммуникацию высрите, а не просто забейте хер и думайте что тема сама собой пройдёт
не пройдёт, пока не будет шагов вперёд, о которых нам точно будет известно
опять же, повторюсь - тема не касается всех тех кто и так там работает, и своими силами сбивает хоть по мопеду, хоть по двум. вам всем спасибо за работу!
простые люди (то есть основная аудитория данного канала) тоже не в состоянии проблему решить, учитывая что гражданским у нас по этим целям работать запрещено - можете ещё проблем себе заработать
поэтому, в пятый раз наверное обращаюсь к местным королям и их начальникам - займитесь антидроновой обороной
в приоритете
и быстрее
иначе толку нет абсолютно никакого от того что вы там находитесь
Николаевский Ванек.
на обороні, заробляють військові адміністрації.
на енергетиці, ахметов. ахметов вже закинув, про підняття цін на енергетику.
Чернігівцям пора переїжджати на дачу гундоса
https://x.com/leusenko1
Олег Леусенко@leusenko1
Навіщо скромничати, Вавка? Ти вже відповів рф - просрав виробництво зброї, послабив ОПК, зняв Залужного, здаєш 24/7 наші території, переслідуєш бойових командирів. Я нарахував вже понад 1300 обіцянок Голограми потужних відповідей росії. Ви ці відповіді бачите? Ні. А вони є