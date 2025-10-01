Чернигов после обстрела - без света и воды, полиция усиливает дежурство, школы переходят на дистанционное обучение

После российского обстрела Чернигова провели заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС для ликвидации последствий атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, главной задачей стало восстановление электроснабжения. Энергетики уже работают над подключением к альтернативным источникам питания, однако ситуация остается сложной. Вводятся отключения до стабилизации ситуации, а облэнерго обнародовало график аварийных отключений. Горожанам рекомендуют экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Больницы, объекты ЖКХ и учреждения социальной сферы переходят на генераторы, запас горючего обеспечен. Городской транспорт в Чернигове будет работать в обычном режиме с большим количеством автобусов, а жителей призывают следить за объявлениями городского совета об изменениях движения.

Мобильные операторы действуют по специальным алгоритмам на случай чрезвычайных ситуаций. Полиция обеспечивает усиленное дежурство в населенных пунктах, где нет электричества.

По водоснабжению - предприятия используют альтернативные источники питания оборудования, а там, где мощностей не хватает, организуют подвоз питьевой воды.

Школы Чернигова до конца недели переходят на дистанционный формат обучения, а детсады 2 октября не будут работать из-за графиков отключения света, сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

Уличное освещение будет оставаться выключенным, а светофоры будут функционировать лишь там, где есть бесперебойное электропитание. Система оповещения города будет работать в обычном режиме благодаря альтернативным источникам питания.

Из-за атаки по энергетике в Черниговской области без света остались 307 тысяч потребителей. Ситуацию с электроснабжением в облэнерго назвали "мегакритической".

