Україна та США ведуть "дуже детальні" переговори щодо передачі ракет Tomahawk, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що триває активна дискусія з американською стороною про можливість передачі Києву крилатих ракет Tomahawk.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції у п’ятницю, 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, Україна вітає позитивні сигнали з боку США та президента щодо можливої передачі цих ракет. "Україна піднімала питання можливості надання цих ракет і раніше, а власне ще за попередньої адміністрації США. Тоді відповідь була "ні". Зараз відповіді "ні" немає", - зазначив Тихий.

Речник МЗС підкреслив, що між українською та американською командами триває "дуже детальна і активна дискусія" про те, у яких формах і комплектаціях ракети можуть бути надані. Він додав, що Росія вже відреагувала на цю тему, адже йдеться про "дуже потужну зброю".

Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

