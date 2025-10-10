УКР
Новини Ракети Tomahawk для України
Україна та США ведуть "дуже детальні" переговори щодо передачі ракет Tomahawk, - МЗС

МЗС закликає світ відреагувати на порушення релігійної свободи Росією

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що триває активна дискусія з американською стороною про можливість передачі Києву крилатих ракет Tomahawk.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції у п’ятницю, 10 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, Україна вітає позитивні сигнали з боку США та президента щодо можливої передачі цих ракет. "Україна піднімала питання можливості надання цих ракет і раніше, а власне ще за попередньої адміністрації США. Тоді відповідь була "ні". Зараз відповіді "ні" немає", - зазначив Тихий.

Речник МЗС підкреслив, що між українською та американською командами триває "дуже детальна і активна дискусія" про те, у яких формах і комплектаціях ракети можуть бути надані. Він додав, що Росія вже відреагувала на цю тему, адже йдеться про "дуже потужну зброю".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща підтримує ідею збивати російські ракети над Україною, однак треба згода НАТО, - Сікорський

Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Топ коментарі
+2
Навіщо усьому світу взагалі розповідати, що готується і на яких перемовинах ??? Про переговори і системи ураження кацапи і увесь світ мають дізнатися уже за наслідками ніщивних ударів.
показати весь коментар
10.10.2025 17:35 Відповісти
+2
Вже з літа посійно йде триндьож про "Фламінго", що в два рази потужніша чим "Тамагавк". "Нептуни" вже взагалі мають бути як мінімум в трьох модифікаціях, але щось про руйнівні удари по рашкостану ракетами нічого не видно - тільки дрони, які в більшості кацапи збивають.
Зеленський, Єрмак та Ко. - може хватить язиками чесати?
показати весь коментар
10.10.2025 18:03 Відповісти
+2
Якщо повірити характеристикам цих фламінг, то це Трамп має їх просити
показати весь коментар
10.10.2025 18:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Придурки-провокатори!
показати весь коментар
10.10.2025 17:33 Відповісти
Навіщо щось говорити наперед!Краще нехай для пуйла це буде несподіванка!
показати весь коментар
10.10.2025 17:35 Відповісти
Це все ІПСО для *****.
показати весь коментар
10.10.2025 17:39 Відповісти
Навіщо усьому світу взагалі розповідати, що готується і на яких перемовинах ??? Про переговори і системи ураження кацапи і увесь світ мають дізнатися уже за наслідками ніщивних ударів.
показати весь коментар
10.10.2025 17:35 Відповісти
знову виставлять ряд вимог куди не бити, і ті томагавки не принесуть бажаного результату. тільки піар.
показати весь коментар
10.10.2025 17:37 Відповісти
Дуже правильна позиція - підкреслити Трампу, що Байден Ні, не давав. Ну ти ж не Байден? Ти даш?
показати весь коментар
10.10.2025 17:38 Відповісти
давайте уявимо, що Україні надали б 15-30 томагавків з ядерною БЧ. Нехай в лендліз, або тимчасово. Як вважаєте, війна б закінчилась?
Я вважаю війна б одразу закінчилась, росія втратить набагато більше в разі обміну такими ударами.
Тут Трамп мав би повне право на Нобелівську премію миру.
показати весь коментар
10.10.2025 17:41 Відповісти
а ти розумієш, що пуйлу абсолютно посрати на т.з. роісю?
показати весь коментар
10.10.2025 17:50 Відповісти
мені теж. та знищення москви та спб не переживе на росії ніхто. росії гаплик одразу.
показати весь коментар
10.10.2025 17:56 Відповісти
ты дебил
показати весь коментар
10.10.2025 18:00 Відповісти
Значит ракет не будет .
показати весь коментар
10.10.2025 17:48 Відповісти
Поки в Україні появиться хоч одна Тамагавк, все населення України вже напамять буде знати всі її ТТХ, вигляд - фото в різних ракурсах та конструкцію.
показати весь коментар
10.10.2025 17:55 Відповісти
а можна детально ?
показати весь коментар
10.10.2025 18:01 Відповісти
Вже з літа посійно йде триндьож про "Фламінго", що в два рази потужніша чим "Тамагавк". "Нептуни" вже взагалі мають бути як мінімум в трьох модифікаціях, але щось про руйнівні удари по рашкостану ракетами нічого не видно - тільки дрони, які в більшості кацапи збивають.
Зеленський, Єрмак та Ко. - може хватить язиками чесати?
показати весь коментар
10.10.2025 18:03 Відповісти
Якщо повірити характеристикам цих фламінг, то це Трамп має їх просити
показати весь коментар
10.10.2025 18:09 Відповісти
Москву заборонять бомбити, а все інше -- сміття.
Треба мати своє і не чикати дозвілів.
" Луч" забезпечте і все буде.
показати весь коментар
10.10.2025 18:08 Відповісти
навіщо нам томогавки, як в нас є найсекретніша фламінго, з технологією стелс, про яку усі чують , а ніхто не бачить
показати весь коментар
10.10.2025 18:17 Відповісти
Навіть не знаю, до якого лідора, більше довіри- до трампа, чи до зеленського...
показати весь коментар
10.10.2025 18:41 Відповісти
 
 