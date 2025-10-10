Украина и США ведут "очень подробные" переговоры о передаче ракет Tomahawk, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что продолжается активная дискуссия с американской стороной о возможности передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции в пятницу, 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, Украина приветствует позитивные сигналы со стороны США и президента относительно возможной передачи этих ракет. "Украина поднимала вопрос возможности предоставления этих ракет и раньше, а собственно еще при предыдущей администрации США. Тогда ответ был "нет". Сейчас ответа "нет" нет", - отметил Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что между украинской и американской командами продолжается "очень подробная и активная дискуссия" о том, в каких формах и комплектациях ракеты могут быть предоставлены. Он добавил, что Россия уже отреагировала на эту тему, ведь речь идет об "очень мощном оружии".

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

