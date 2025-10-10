РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10533 посетителя онлайн
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
794 18

Украина и США ведут "очень подробные" переговоры о передаче ракет Tomahawk, - МИД

МИД призывает мир отреагировать на нарушение религиозной свободы Россией

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что продолжается активная дискуссия с американской стороной о возможности передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции в пятницу, 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, Украина приветствует позитивные сигналы со стороны США и президента относительно возможной передачи этих ракет. "Украина поднимала вопрос возможности предоставления этих ракет и раньше, а собственно еще при предыдущей администрации США. Тогда ответ был "нет". Сейчас ответа "нет" нет", - отметил Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что между украинской и американской командами продолжается "очень подробная и активная дискуссия" о том, в каких формах и комплектациях ракеты могут быть предоставлены. Он добавил, что Россия уже отреагировала на эту тему, ведь речь идет об "очень мощном оружии".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша поддерживает идею сбивать российские ракеты над Украиной, однако нужно согласие НАТО, - Сикорский

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

ракеты (3757) США (28035) Томагавк (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Навіщо усьому світу взагалі розповідати, що готується і на яких перемовинах ??? Про переговори і системи ураження кацапи і увесь світ мають дізнатися уже за наслідками ніщивних ударів.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:35 Ответить
+2
Вже з літа посійно йде триндьож про "Фламінго", що в два рази потужніша чим "Тамагавк". "Нептуни" вже взагалі мають бути як мінімум в трьох модифікаціях, але щось про руйнівні удари по рашкостану ракетами нічого не видно - тільки дрони, які в більшості кацапи збивають.
Зеленський, Єрмак та Ко. - може хватить язиками чесати?
показать весь комментарий
10.10.2025 18:03 Ответить
+2
Якщо повірити характеристикам цих фламінг, то це Трамп має їх просити
показать весь комментарий
10.10.2025 18:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Придурки-провокатори!
показать весь комментарий
10.10.2025 17:33 Ответить
Навіщо щось говорити наперед!Краще нехай для пуйла це буде несподіванка!
показать весь комментарий
10.10.2025 17:35 Ответить
Це все ІПСО для *****.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:39 Ответить
Навіщо усьому світу взагалі розповідати, що готується і на яких перемовинах ??? Про переговори і системи ураження кацапи і увесь світ мають дізнатися уже за наслідками ніщивних ударів.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:35 Ответить
знову виставлять ряд вимог куди не бити, і ті томагавки не принесуть бажаного результату. тільки піар.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:37 Ответить
Дуже правильна позиція - підкреслити Трампу, що Байден Ні, не давав. Ну ти ж не Байден? Ти даш?
показать весь комментарий
10.10.2025 17:38 Ответить
давайте уявимо, що Україні надали б 15-30 томагавків з ядерною БЧ. Нехай в лендліз, або тимчасово. Як вважаєте, війна б закінчилась?
Я вважаю війна б одразу закінчилась, росія втратить набагато більше в разі обміну такими ударами.
Тут Трамп мав би повне право на Нобелівську премію миру.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:41 Ответить
а ти розумієш, що пуйлу абсолютно посрати на т.з. роісю?
показать весь комментарий
10.10.2025 17:50 Ответить
мені теж. та знищення москви та спб не переживе на росії ніхто. росії гаплик одразу.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:56 Ответить
ты дебил
показать весь комментарий
10.10.2025 18:00 Ответить
Значит ракет не будет .
показать весь комментарий
10.10.2025 17:48 Ответить
Поки в Україні появиться хоч одна Тамагавк, все населення України вже напамять буде знати всі її ТТХ, вигляд - фото в різних ракурсах та конструкцію.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:55 Ответить
а можна детально ?
показать весь комментарий
10.10.2025 18:01 Ответить
Вже з літа посійно йде триндьож про "Фламінго", що в два рази потужніша чим "Тамагавк". "Нептуни" вже взагалі мають бути як мінімум в трьох модифікаціях, але щось про руйнівні удари по рашкостану ракетами нічого не видно - тільки дрони, які в більшості кацапи збивають.
Зеленський, Єрмак та Ко. - може хватить язиками чесати?
показать весь комментарий
10.10.2025 18:03 Ответить
Якщо повірити характеристикам цих фламінг, то це Трамп має їх просити
показать весь комментарий
10.10.2025 18:09 Ответить
Москву заборонять бомбити, а все інше -- сміття.
Треба мати своє і не чикати дозвілів.
" Луч" забезпечте і все буде.
показать весь комментарий
10.10.2025 18:08 Ответить
навіщо нам томогавки, як в нас є найсекретніша фламінго, з технологією стелс, про яку усі чують , а ніхто не бачить
показать весь комментарий
10.10.2025 18:17 Ответить
Навіть не знаю, до якого лідора, більше довіри- до трампа, чи до зеленського...
показать весь комментарий
10.10.2025 18:41 Ответить
 
 