Стармер запропонував США співпрацювати над мирним планом для України за зразком плану Трампа для Гази

Стармер пропонує США мирну ініціативу для України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував Сполученим Штатам розробити мирний план для України за прикладом  плану Дональда Трампа для сектора Гази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios.

Видання зазначає,  що пропозиція була озвучена під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами у п’ятницю. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте додав, що планується термінова повторна телефонна розмова між європейськими радниками з національної безпеки протягом вихідних.

Президент Зеленський розповів, що ключовими темами його переговорів з європейськими лідерами після зустрічі у Білому домі були гарантії безпеки для України та створення "Коаліції охочих".

На зустрічі президентів України та США у Білому домі основну увагу приділили засобам тиску на Росію для досягнення миру.

Що відомо про мирний план Трампа для сектора Гази

Мирний план Трампа для сектора Гази, відомий як "20-пунктовий план", був оголошений 29 вересня 2025 року після переговорів у Шарм-ель-Шейху між Ізраїлем і ХАМАС. Цей план спрямований на завершення війни, демілітаризацію Гази, відновлення інфраструктури та створення тимчасового уряду під міжнародним наглядом.

Основні етапи плану:

  • Негайне припинення вогню;
  • Демілітаризація Гази;
  • Міжнародна стабілізаційна сила (МСФ);
  • Тимчасове управління;
  • Відновлення інфраструктури.

Зустріч Трампа та Зеленського

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Переговори лідерів України та США  тривали довше, ніж планувалося.

Після зустрічі з американським лідером  Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.

Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив,  що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Зеленський Володимир (25864) Трамп Дональд (7420) Стармер Кір (273)
Топ коментарі
+6
Це Стармер по прикладу Гази примусить рашку покинути всі українськи теріторії???
Чи скласти зброю Україні, позбувшись.її?

Якісь дурнуваті аналогії
показати весь коментар
18.10.2025 12:11 Відповісти
+6
Взагалі всі війни які "зупинив" Трамп, то не війни, а ***** якась. Такого масштабу, як у нас, ніде не було з часів Другої Світової. Оті жалкіє пастрєлушкі і рядом не лежали поруз з російсько-українською війною. Порівнювати це треба бути дегенератом...
показати весь коментар
18.10.2025 12:19 Відповісти
+4
https://t.me/RomanShrike/2562 Роман Шрайк:
▪️Месяц назад Трамп начал дразнить ***** "бумажным тигром" и хвалить Зеленского. Тогда у нас стала популярна довольно идиотская теория, что таким образом "Трамп отстраняется от войны".
▪️На самом деле Трамп, показывая свое расположение Зеленскому и активно мусоля тему "Томагавков", просто действовал Путину https://t.me/RomanShrike/2550 на нервы.
▪️Как ни странно, это незамысловатое представление сработало - накануне встречи Трампа с Зеленским, на которой якобы ожидалось одобрение поставок "Томагавков", ***** позвонил Трампу.
▪️Может показаться, что эта история ходит по кругу. Но нет - это спираль. Если бы Путин просто повторил свою "летнюю" телегу, Трамп вряд ли бы все так резко стопнул и намылился в Будапешт.
▪️Поэтому сейчас главная интрига - в чем суть нового предложения Х-ла.
▪️После долгих месяцев ******* логично ожидать, что там в очередной раз какая-то бестолковая мишура, призванная просто отвлечь Трампа, выбить его из невыгодной для России колеи. Но я оставляю небольшой процент на то, что может быть ***** уже готовится к ведению переговоров всерьез.
Ждем, когда появится необходимая для понимания информация.
показати весь коментар
18.10.2025 12:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Газі був успішна операція Ізраіль....
показати весь коментар
18.10.2025 12:00 Відповісти
Я думаю, мається на увазі що Газа і цьому плані це Україна
показати весь коментар
18.10.2025 12:07 Відповісти
Тобто Україну знищать.
Україну демілітаризують.
В Україну завезуть якихось миротворців яких Сосія дозволить
В Україні поставлять тимчасове управління
В Україні будуть відбудовувати інфраструктуру щоб окупантам було легше її експлуатувати
Ось це і Є план *****, Європи і Тампона
показати весь коментар
18.10.2025 12:11 Відповісти
😯😕🤔
показати весь коментар
18.10.2025 12:13 Відповісти
Доречі, про 10 млн. мігрантів яких збираються завезти в Україну, ніби для відбудови, ви думали що це був жарт?
показати весь коментар
18.10.2025 12:13 Відповісти
я гадав кого в "замиренні" трампа Хамасом призначать

виявляється, що Україна
абсолютно дурне порівняння пана Стармера
чи може ми вже того варті ?

.
показати весь коментар
18.10.2025 12:24 Відповісти
Шторм Шедл міг би гарно підсилити план - нє?
показати весь коментар
18.10.2025 12:02 Відповісти
так цей план потрібен щоб ЩЕ РАЗ доказати Рудому що ху*ло взагалі не зацікавлено у мирі, що досить відмазувати свого дружбана ху%ла
показати весь коментар
18.10.2025 12:04 Відповісти
Аналогия с Газой? Это типа террористы напали на Израиль 7 октября, отгрызли кусок размером с 2 области Украины, а потом их бы "остановили" на захваченном и 100 лет "вели переговоры"? Так весь Израиль меньше захваченных украинских территорий. Где тут аналогия?
показати весь коментар
18.10.2025 12:06 Відповісти
І хто тут Газа? Україна чи Росія?
Кого Стармер пропонує демілітарізувати і провести вибори під контролем міжнародників?
Ось в чому питання.
показати весь коментар
18.10.2025 12:09 Відповісти
Це Стармер по прикладу Гази примусить рашку покинути всі українськи теріторії???
Чи скласти зброю Україні, позбувшись.її?

Якісь дурнуваті аналогії
показати весь коментар
18.10.2025 12:11 Відповісти
Взагалі всі війни які "зупинив" Трамп, то не війни, а ***** якась. Такого масштабу, як у нас, ніде не було з часів Другої Світової. Оті жалкіє пастрєлушкі і рядом не лежали поруз з російсько-українською війною. Порівнювати це треба бути дегенератом...
показати весь коментар
18.10.2025 12:19 Відповісти
Тiльки Алоiдович, На вiдмiну вiд кацапiв, мав певний успiх... тепер стало ясно, як отче наш, що не будь 4 украiнськi фронти, кацапи батракували б на 3-й рейх до цих часiв.
показати весь коментар
18.10.2025 12:53 Відповісти
Не так.
Трамп і ПТН хочуть примусити Україну, на додачу до Криму, покинути окуповані Україною "посконно рускіє тєріторії" не тільки Донецької, Луганської, Херсонської, Запоріжської, а тепер вже і Харківської та Дніпропетровської областей.
А Стармер, для збереження на деякий час своєї посади, намагається застрибнути на підніжку останнього вагону цього потягу.
показати весь коментар
18.10.2025 13:00 Відповісти
Тiпо , кацапську хезболлу роззброiти?
показати весь коментар
18.10.2025 12:12 Відповісти
Даремно взагалі війни закінчувати. Мочілово повинне бути постіно і по всій планеті. Тому що ресурси обмежені, а ротів які хочуть жрать з кожним роком все більше на планеті. Було б не погано щоб Індія з Китаєм пару мілярдів ртів розміняли
показати весь коментар
18.10.2025 12:15 Відповісти
Дуже по-варварськи якось.
Краще розвивати рух фемінізму, розповідати жінкам, що сім'я - це приниження жінки патріахальними чоловіками, аборт - вибір розумної жінки, кар'єра головне в житті, чоловіки всі погані і тд.
В Європі це дуже добре працює.
показати весь коментар
18.10.2025 12:37 Відповісти
А я за тоталiзатор з латареею, тiпо, кому народжувати, а кого стерилiзувати. Звiсно кого - зайвохромосомних, таукхетайцiв та нащадкiв дравiдiв-людожерiв. Друiди най живуть , поряд з нами.
показати весь коментар
18.10.2025 13:00 Відповісти
А ельфи?!
показати весь коментар
18.10.2025 13:03 Відповісти
Я ж чого друiдiв приплiв? - А перспективно дивлюся у фьючэ: друiдо-кельто-галли(мурдаси) самi по собi переродяться в эльфiв , на лондонщинi.
показати весь коментар
18.10.2025 13:07 Відповісти
ЗЫ... Але ж бо, було скрупульозним запитаннячко, ондого.
показати весь коментар
18.10.2025 13:10 Відповісти
Це навряд чи. Бо невдовзі вся GB, разом із Лондонщиною, перетвориться на "біляд ал-ʼараб". І місцеві джини не дозволять розмножуватись іншій фауні.
показати весь коментар
18.10.2025 13:42 Відповісти
а там же ж план такий добрий шо ну
показати весь коментар
18.10.2025 12:28 Відповісти
Памятаєте, як Зеленський і 95-квартал наспівували, що Україна як повія і так дає, і так дає...
Так він це все зараз послідовно реалізовує. Перед світом розігрують виставу - актори: ху'ло моржове, рудий дегенерат та 95-квартал ну і звичайно вся остальна агентура ФСБ.
Єдине, що не дає довести всю цю вакханалію до кінця - це ті українці, що ціною свого здоров'я і життя боронять Україну від московитів.
показати весь коментар
18.10.2025 12:35 Відповісти
Уточніть як саме українці не дають реалізувати?
Армія вся підпорядкована верховному головнокомандувачу, а не самі по собі люди зібрались і вирішують що робити.
Вже була історія з блокуванням відводу військ. Закінчилась сюжетом про я не лох 42р.
показати весь коментар
18.10.2025 12:44 Відповісти
Ходять про кругу. А взагалі план простий - закінчиться це все, коли закінчаться "добові поставки", та й все. Чиї перші, ельфам не так вже й принципово, головне процес.
показати весь коментар
18.10.2025 12:40 Відповісти
Літаки, ракети, протибункерні бомби для армії Ізраїля. Нічого для армії України.
показати весь коментар
18.10.2025 12:43 Відповісти
І кого демілітаризувати будемо?
Куди вводимо тимчасове управління?
Україну? Тоді вони ідуть н@х@й!

P.S. Хто з "потужних" світових демократій, не обісравши портки кине виклик руzzкому фашизму?
показати весь коментар
18.10.2025 12:45 Відповісти
"Чи є у Вас план містер Фікс?" - "Чи є в мене план? Чи є в мене план? Так в мене цілих три плана!".
показати весь коментар
18.10.2025 12:46 Відповісти
А ваапше , рудий дурбентiй зрiвняв невпiхуему(ситуацiю) з пальцем.
показати весь коментар
18.10.2025 12:48 Відповісти
Стармер - левацкая СВОЛОЧЬ, что он может предложить хорошего . Сравнил ИДИОТ ***... Израиль напичканый по самое горло американским оружием и басмачей в тапочках с калашами в руках палестинцев ))))
показати весь коментар
18.10.2025 13:02 Відповісти
Навіщо !
показати весь коментар
18.10.2025 13:12 Відповісти
Мізки у лейбориста відсутні? Хай Стармер розбереться з ситуацією в Британії. Його скоро виженуть.
показати весь коментар
18.10.2025 13:18 Відповісти
Рожевоволосі дівчатка з радикальних феміністок та самотні бабусі змінять свої плакати проти Стармера?
показати весь коментар
18.10.2025 13:49 Відповісти
Путін добре володіє нейролінґвістичним програмуванням! Побалакали і вже просто два хлопці б'ються. Хлопці, розійдіться! Хвате биться. Вова, купляй психологів і працюй. Нема такої сили, щоб інша її не пересилила
показати весь коментар
18.10.2025 13:35 Відповісти
 
 