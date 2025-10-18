Стармер запропонував США співпрацювати над мирним планом для України за зразком плану Трампа для Гази
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував Сполученим Штатам розробити мирний план для України за прикладом плану Дональда Трампа для сектора Гази.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios.
Видання зазначає, що пропозиція була озвучена під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами у п’ятницю. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте додав, що планується термінова повторна телефонна розмова між європейськими радниками з національної безпеки протягом вихідних.
Президент Зеленський розповів, що ключовими темами його переговорів з європейськими лідерами після зустрічі у Білому домі були гарантії безпеки для України та створення "Коаліції охочих".
На зустрічі президентів України та США у Білому домі основну увагу приділили засобам тиску на Росію для досягнення миру.
Що відомо про мирний план Трампа для сектора Гази
Мирний план Трампа для сектора Гази, відомий як "20-пунктовий план", був оголошений 29 вересня 2025 року після переговорів у Шарм-ель-Шейху між Ізраїлем і ХАМАС. Цей план спрямований на завершення війни, демілітаризацію Гази, відновлення інфраструктури та створення тимчасового уряду під міжнародним наглядом.
Основні етапи плану:
- Негайне припинення вогню;
- Демілітаризація Гази;
- Міжнародна стабілізаційна сила (МСФ);
- Тимчасове управління;
- Відновлення інфраструктури.
Зустріч Трампа та Зеленського
У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.
Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.
Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.
Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.
Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".
Україну демілітаризують.
В Україну завезуть якихось миротворців яких Сосія дозволить
В Україні поставлять тимчасове управління
В Україні будуть відбудовувати інфраструктуру щоб окупантам було легше її експлуатувати
Ось це і Є план *****, Європи і Тампона
виявляється, що Україна
абсолютно дурне порівняння пана Стармера
чи може ми вже того варті ?
.
▪️Месяц назад Трамп начал дразнить ***** "бумажным тигром" и хвалить Зеленского. Тогда у нас стала популярна довольно идиотская теория, что таким образом "Трамп отстраняется от войны".
▪️На самом деле Трамп, показывая свое расположение Зеленскому и активно мусоля тему "Томагавков", просто действовал Путину https://t.me/RomanShrike/2550 на нервы.
▪️Как ни странно, это незамысловатое представление сработало - накануне встречи Трампа с Зеленским, на которой якобы ожидалось одобрение поставок "Томагавков", ***** позвонил Трампу.
▪️Может показаться, что эта история ходит по кругу. Но нет - это спираль. Если бы Путин просто повторил свою "летнюю" телегу, Трамп вряд ли бы все так резко стопнул и намылился в Будапешт.
▪️Поэтому сейчас главная интрига - в чем суть нового предложения Х-ла.
▪️После долгих месяцев ******* логично ожидать, что там в очередной раз какая-то бестолковая мишура, призванная просто отвлечь Трампа, выбить его из невыгодной для России колеи. Но я оставляю небольшой процент на то, что может быть ***** уже готовится к ведению переговоров всерьез.
Ждем, когда появится необходимая для понимания информация.
Кого Стармер пропонує демілітарізувати і провести вибори під контролем міжнародників?
Ось в чому питання.
Чи скласти зброю Україні, позбувшись.її?
Якісь дурнуваті аналогії
Трамп і ПТН хочуть примусити Україну, на додачу до Криму, покинути окуповані Україною "посконно рускіє тєріторії" не тільки Донецької, Луганської, Херсонської, Запоріжської, а тепер вже і Харківської та Дніпропетровської областей.
А Стармер, для збереження на деякий час своєї посади, намагається застрибнути на підніжку останнього вагону цього потягу.
Краще розвивати рух фемінізму, розповідати жінкам, що сім'я - це приниження жінки патріахальними чоловіками, аборт - вибір розумної жінки, кар'єра головне в житті, чоловіки всі погані і тд.
В Європі це дуже добре працює.
Так він це все зараз послідовно реалізовує. Перед світом розігрують виставу - актори: ху'ло моржове, рудий дегенерат та 95-квартал ну і звичайно вся остальна агентура ФСБ.
Єдине, що не дає довести всю цю вакханалію до кінця - це ті українці, що ціною свого здоров'я і життя боронять Україну від московитів.
Армія вся підпорядкована верховному головнокомандувачу, а не самі по собі люди зібрались і вирішують що робити.
Вже була історія з блокуванням відводу військ. Закінчилась сюжетом про я не лох 42р.
Куди вводимо тимчасове управління?
Україну? Тоді вони ідуть н@х@й!
P.S. Хто з "потужних" світових демократій, не обісравши портки кине виклик руzzкому фашизму?