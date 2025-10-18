Стармер запропонував США співпрацювати над мирним планом для України за зразком плану Трампа для Гази

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував Сполученим Штатам розробити мирний план для України за прикладом плану Дональда Трампа для сектора Гази.

про це пише Axios.

Видання зазначає, що пропозиція була озвучена під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами у п’ятницю. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте додав, що планується термінова повторна телефонна розмова між європейськими радниками з національної безпеки протягом вихідних.

Президент Зеленський розповів, що ключовими темами його переговорів з європейськими лідерами після зустрічі у Білому домі були гарантії безпеки для України та створення "Коаліції охочих".

На зустрічі президентів України та США у Білому домі основну увагу приділили засобам тиску на Росію для досягнення миру.

Що відомо про мирний план Трампа для сектора Гази

Мирний план Трампа для сектора Гази, відомий як "20-пунктовий план", був оголошений 29 вересня 2025 року після переговорів у Шарм-ель-Шейху між Ізраїлем і ХАМАС. Цей план спрямований на завершення війни, демілітаризацію Гази, відновлення інфраструктури та створення тимчасового уряду під міжнародним наглядом.

Основні етапи плану:

Негайне припинення вогню;

Демілітаризація Гази;

Міжнародна стабілізаційна сила (МСФ);

Тимчасове управління;

Відновлення інфраструктури.

Зустріч Трампа та Зеленського

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.

Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.

Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

