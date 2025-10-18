Стармер предложил США сотрудничать по мирному плану для Украины по образцу плана Трампа для Газы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил Соединенным Штатам разработать мирный план для Украины по примеру плана Дональда Трампа для сектора Газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.

Издание отмечает, что предложение было озвучено во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в пятницу. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте добавил, что планируется срочный повторный телефонный разговор между европейскими советниками по национальной безопасности в течение выходных.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Президент Зеленский рассказал, что ключевыми темами его переговоров с европейскими лидерами после встречи в Белом доме были гарантии безопасности для Украины и создание "Коалиции желающих".

На встрече президентов Украины и США в Белом доме основное внимание уделили средствам давления на Россию для достижения мира.

Что известно о мирном плане Трампа для сектора Газа

Мирный план Трампа для сектора Газа, известный как "20-пунктовый план", был объявлен 29 сентября 2025 года после переговоров в Шарм-эль-Шейхе между Израилем и ХАМАС. Этот план направлен на завершение войны, демилитаризацию Газы, восстановление инфраструктуры и создание временного правительства под международным наблюдением.

Основные этапы плана:

немедленное прекращение огня;

демилитаризация Газы;

международная стабилизационная сила (МСС);

временное управление;

восстановление инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц после разговора с Зеленским: Украине нужен мирный план

Встреча Трампа и Зеленского

В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.

После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.

Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил по поводу поставок "Томагавков". ВИДЕО