РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6958 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского с Трампом
452 15

Стармер предложил США сотрудничать по мирному плану для Украины по образцу плана Трампа для Газы

Стармер предлагает США мирную инициативу для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил Соединенным Штатам разработать мирный план для Украины по примеру плана Дональда Трампа для сектора Газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.

Издание отмечает, что предложение было озвучено во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в пятницу. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте добавил, что планируется срочный повторный телефонный разговор между европейскими советниками по национальной безопасности в течение выходных.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Президент Зеленский рассказал, что ключевыми темами его переговоров с европейскими лидерами после встречи в Белом доме были гарантии безопасности для Украины и создание "Коалиции желающих".

На встрече президентов Украины и США в Белом доме основное внимание уделили средствам давления на Россию для достижения мира.

Что известно о мирном плане Трампа для сектора Газа

Мирный план Трампа для сектора Газа, известный как "20-пунктовый план", был объявлен 29 сентября 2025 года после переговоров в Шарм-эль-Шейхе между Израилем и ХАМАС. Этот план направлен на завершение войны, демилитаризацию Газы, восстановление инфраструктуры и создание временного правительства под международным наблюдением.

Основные этапы плана:

  • немедленное прекращение огня;
  • демилитаризация Газы;
  • международная стабилизационная сила (МСС);
  • временное управление;
  • восстановление инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц после разговора с Зеленским: Украине нужен мирный план

Встреча Трампа и Зеленского

В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.

После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.

Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил по поводу поставок "Томагавков". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (22297) Трамп Дональд (6864) Стармер Кир (268)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Я думаю, мається на увазі що Газа і цьому плані це Україна
показать весь комментарий
18.10.2025 12:07 Ответить
+1
https://t.me/RomanShrike/2562 Роман Шрайк:
▪️Месяц назад Трамп начал дразнить ***** "бумажным тигром" и хвалить Зеленского. Тогда у нас стала популярна довольно идиотская теория, что таким образом "Трамп отстраняется от войны".
▪️На самом деле Трамп, показывая свое расположение Зеленскому и активно мусоля тему "Томагавков", просто действовал Путину https://t.me/RomanShrike/2550 на нервы.
▪️Как ни странно, это незамысловатое представление сработало - накануне встречи Трампа с Зеленским, на которой якобы ожидалось одобрение поставок "Томагавков", ***** позвонил Трампу.
▪️Может показаться, что эта история ходит по кругу. Но нет - это спираль. Если бы Путин просто повторил свою "летнюю" телегу, Трамп вряд ли бы все так резко стопнул и намылился в Будапешт.
▪️Поэтому сейчас главная интрига - в чем суть нового предложения Х-ла.
▪️После долгих месяцев ******* логично ожидать, что там в очередной раз какая-то бестолковая мишура, призванная просто отвлечь Трампа, выбить его из невыгодной для России колеи. Но я оставляю небольшой процент на то, что может быть ***** уже готовится к ведению переговоров всерьез.
Ждем, когда появится необходимая для понимания информация.
показать весь комментарий
18.10.2025 12:01 Ответить
+1
Шторм Шедл міг би гарно підсилити план - нє?
показать весь комментарий
18.10.2025 12:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Газі був успішна операція Ізраіль....
показать весь комментарий
18.10.2025 12:00 Ответить
Я думаю, мається на увазі що Газа і цьому плані це Україна
показать весь комментарий
18.10.2025 12:07 Ответить
Тобто Україну знищать.
Україну демілітаризують.
В Україну завезуть якихось миротворців яких Сосія дозволить
В Україні поставлять тимчасове управління
В Україні будуть відбудовувати інфраструктуру щоб окупантам було легше її експлуатувати
Ось це і Є план *****, Європи і Тампона
показать весь комментарий
18.10.2025 12:11 Ответить
😯😕🤔
показать весь комментарий
18.10.2025 12:13 Ответить
Доречі, про 10 млн. мігрантів яких збираються завезти в Україну, ніби для відбудови, ви думали що це був жарт?
показать весь комментарий
18.10.2025 12:13 Ответить
я гадав кого в "замиренні" трампа Хамасом призначать

виявляється, що Україна
абсолютно дурне порівняння пана Стармера
чи може ми вже того варті ?

.
показать весь комментарий
18.10.2025 12:24 Ответить
https://t.me/RomanShrike/2562 Роман Шрайк:
▪️Месяц назад Трамп начал дразнить ***** "бумажным тигром" и хвалить Зеленского. Тогда у нас стала популярна довольно идиотская теория, что таким образом "Трамп отстраняется от войны".
▪️На самом деле Трамп, показывая свое расположение Зеленскому и активно мусоля тему "Томагавков", просто действовал Путину https://t.me/RomanShrike/2550 на нервы.
▪️Как ни странно, это незамысловатое представление сработало - накануне встречи Трампа с Зеленским, на которой якобы ожидалось одобрение поставок "Томагавков", ***** позвонил Трампу.
▪️Может показаться, что эта история ходит по кругу. Но нет - это спираль. Если бы Путин просто повторил свою "летнюю" телегу, Трамп вряд ли бы все так резко стопнул и намылился в Будапешт.
▪️Поэтому сейчас главная интрига - в чем суть нового предложения Х-ла.
▪️После долгих месяцев ******* логично ожидать, что там в очередной раз какая-то бестолковая мишура, призванная просто отвлечь Трампа, выбить его из невыгодной для России колеи. Но я оставляю небольшой процент на то, что может быть ***** уже готовится к ведению переговоров всерьез.
Ждем, когда появится необходимая для понимания информация.
показать весь комментарий
18.10.2025 12:01 Ответить
Шторм Шедл міг би гарно підсилити план - нє?
показать весь комментарий
18.10.2025 12:02 Ответить
так цей план потрібен щоб ЩЕ РАЗ доказати Рудому що ху*ло взагалі не зацікавлено у мирі, що досить відмазувати свого дружбана ху%ла
показать весь комментарий
18.10.2025 12:04 Ответить
Аналогия с Газой? Это типа террористы напали на Израиль 7 октября, отгрызли кусок размером с 2 области Украины, а потом их бы "остановили" на захваченном и 100 лет "вели переговоры"? Так весь Израиль меньше захваченных украинских территорий. Где тут аналогия?
показать весь комментарий
18.10.2025 12:06 Ответить
І хто тут Газа? Україна чи Росія?
Кого Стармер пропонує демілітарізувати і провести вибори під контролем міжнародників?
Ось в чому питання.
показать весь комментарий
18.10.2025 12:09 Ответить
Це Стармер по прикладу Гази примусить рашку покинути всі українськи теріторії???
Чи скласти зброю Україні, позбувшись.її?

Якісь дурнуваті аналогії
показать весь комментарий
18.10.2025 12:11 Ответить
Взагалі всі війни які "зупинив" Трамп, то не війни, а ***** якась. Такого масштабу, як у нас, ніде не було з часів Другої Світової. Оті жалкіє пастрєлушкі і рядом не лежали поруз з російсько-українською війною. Порівнювати це треба бути дегенератом...
показать весь комментарий
18.10.2025 12:19 Ответить
Тiпо , кацапську хезболлу роззброiти?
показать весь комментарий
18.10.2025 12:12 Ответить
Даремно взагалі війни закінчувати. Мочілово повинне бути постіно і по всій планеті. Тому що ресурси обмежені, а ротів які хочуть жрать з кожним роком все більше на планеті. Було б не погано щоб Індія з Китаєм пару мілярдів ртів розміняли
показать весь комментарий
18.10.2025 12:15 Ответить
 
 