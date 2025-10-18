Стармер предложил США сотрудничать по мирному плану для Украины по образцу плана Трампа для Газы
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил Соединенным Штатам разработать мирный план для Украины по примеру плана Дональда Трампа для сектора Газа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.
Издание отмечает, что предложение было озвучено во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в пятницу. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте добавил, что планируется срочный повторный телефонный разговор между европейскими советниками по национальной безопасности в течение выходных.
Президент Зеленский рассказал, что ключевыми темами его переговоров с европейскими лидерами после встречи в Белом доме были гарантии безопасности для Украины и создание "Коалиции желающих".
На встрече президентов Украины и США в Белом доме основное внимание уделили средствам давления на Россию для достижения мира.
Что известно о мирном плане Трампа для сектора Газа
Мирный план Трампа для сектора Газа, известный как "20-пунктовый план", был объявлен 29 сентября 2025 года после переговоров в Шарм-эль-Шейхе между Израилем и ХАМАС. Этот план направлен на завершение войны, демилитаризацию Газы, восстановление инфраструктуры и создание временного правительства под международным наблюдением.
Основные этапы плана:
- немедленное прекращение огня;
- демилитаризация Газы;
- международная стабилизационная сила (МСС);
- временное управление;
- восстановление инфраструктуры.
Встреча Трампа и Зеленского
В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.
Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.
После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.
После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.
Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".
Україну демілітаризують.
В Україну завезуть якихось миротворців яких Сосія дозволить
В Україні поставлять тимчасове управління
В Україні будуть відбудовувати інфраструктуру щоб окупантам було легше її експлуатувати
Ось це і Є план *****, Європи і Тампона
виявляється, що Україна
абсолютно дурне порівняння пана Стармера
чи може ми вже того варті ?
▪️Месяц назад Трамп начал дразнить ***** "бумажным тигром" и хвалить Зеленского. Тогда у нас стала популярна довольно идиотская теория, что таким образом "Трамп отстраняется от войны".
▪️На самом деле Трамп, показывая свое расположение Зеленскому и активно мусоля тему "Томагавков", просто действовал Путину https://t.me/RomanShrike/2550 на нервы.
▪️Как ни странно, это незамысловатое представление сработало - накануне встречи Трампа с Зеленским, на которой якобы ожидалось одобрение поставок "Томагавков", ***** позвонил Трампу.
▪️Может показаться, что эта история ходит по кругу. Но нет - это спираль. Если бы Путин просто повторил свою "летнюю" телегу, Трамп вряд ли бы все так резко стопнул и намылился в Будапешт.
▪️Поэтому сейчас главная интрига - в чем суть нового предложения Х-ла.
▪️После долгих месяцев ******* логично ожидать, что там в очередной раз какая-то бестолковая мишура, призванная просто отвлечь Трампа, выбить его из невыгодной для России колеи. Но я оставляю небольшой процент на то, что может быть ***** уже готовится к ведению переговоров всерьез.
Ждем, когда появится необходимая для понимания информация.
Кого Стармер пропонує демілітарізувати і провести вибори під контролем міжнародників?
Ось в чому питання.
Чи скласти зброю Україні, позбувшись.її?
Якісь дурнуваті аналогії