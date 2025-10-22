УКР
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох областях, енергетики вже ліквідовують наслідки, - Міненерго

відключення світла після обстрілу

Цієї ночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру в декількох областях, внаслідок чого на ранок є знеструмлені споживачі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Ліквідація наслідків обстрілу

Як зазначається, енергетики вже розпочали оцінку та ліквідацію наслідків обстрілу.

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі у більшості регіонів країни застосовані аварійні відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ атакували Полтавщину: Пошкоджено нафтові підприємства

Раціональне використання електроенергії

Міненерго також закликає споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства. У Міненерго зазначали, що війська РФ з ночі завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі.

Автор: 

енергетика (2810) Міненерго (1504) відключення світла (1183)
А що Чернігів?
Відновили чи ні?
показати весь коментар
22.10.2025 10:30 Відповісти
 
 