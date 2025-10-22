Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких областях, энергетики уже приступили к ликвидации последствий, - Минэнерго

Этой ночью враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких областях, в результате чего на утро есть обесточенные потребители.

Ликвидация последствий обстрела

Как отмечается, энергетики уже приступили к оценке и ликвидации последствий обстрела.

"Для стабилизации ситуации в энергосистеме в большинстве регионов страны применены аварийные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона", - говорится в сообщении.

Рациональное использование электроэнергии

Минэнерго также призывает потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе - 13 пострадавших, возникли пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия. В Минэнерго отмечали, что войска РФ с ночи наносили удары по энергетической инфраструктуре.

