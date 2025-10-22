Латвія відмовилась відкривати небо для літака Путіна

Латвія заявила, що не дозволить літаку Путіна пролітати через свій повітряний простір.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у МЗС Латвії наголосили, що не бачать підстав робити виняток для російського диктатора.

У Ризі пояснили, що РФ й далі веде агресивну війну проти України, обстрілює міста та руйнує критичну інфраструктуру. Тому Латвія не вважає можливим пропустити літак людини, яка розв’язала війну та несе відповідальність за воєнні злочини.

Також читайте: Якщо Путіна не зупинити, він спробує відкрити новий фронт в "іншому місці", - Зеленський

Це питання виникло у зв’язку з інформацією про можливу зустріч Дональда Трампа і Путіна в Будапешті, яка поки що офіційно не підтверджена.

У ЄС діють обмеження на польоти російських літаків, тому маршрути пересування Путіна залишаються під питанням.

Читайте: Підготовка зустрічі Трампа та Путіна триває, - спецпосланець диктатора Дмитрієв

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава також не має наміру відкривати небо для Путіна. Він навіть припустив, що польські сили можуть примусово посадити літак, якщо той спробує перетнути повітряний простір країни.

Таким чином, країни Балтії та Польща демонструють спільну позицію: жодних привілеїв для керівництва РФ, поки триває війна проти України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі