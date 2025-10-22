УКР
Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
Латвія відмовилась відкривати небо для літака Путіна

Латвія не відкриє небо для літака Путіна

Латвія заявила, що не дозволить літаку Путіна пролітати через свій повітряний простір.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у МЗС Латвії наголосили, що не бачать підстав робити виняток для російського диктатора.

У Ризі пояснили, що РФ й далі веде агресивну війну проти України, обстрілює міста та руйнує критичну інфраструктуру. Тому Латвія не вважає можливим пропустити літак людини, яка розв’язала війну та несе відповідальність за воєнні злочини.

Це питання виникло у зв’язку з інформацією про можливу зустріч Дональда Трампа і Путіна в Будапешті, яка поки що офіційно не підтверджена.

У ЄС діють обмеження на польоти російських літаків, тому маршрути пересування Путіна залишаються під питанням.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава також не має наміру відкривати небо для Путіна. Він навіть припустив, що польські сили можуть примусово посадити літак, якщо той спробує перетнути повітряний простір країни.

Таким чином, країни Балтії та Польща демонструють спільну позицію: жодних привілеїв для керівництва РФ, поки триває війна проти України.

Топ коментарі
+7
нехай ху*ло летить через Україну - все буде добре
22.10.2025 19:17 Відповісти
+4
Збийте його, разом з літаком та терористичною свитою!
22.10.2025 19:15 Відповісти
+3
Якби країни світу вчиняли так як країни Балтії,війна закінчилась вже давно.Цю кремлівську тварину вже водили б на ланцюгу.
22.10.2025 19:19 Відповісти
Так, а чого ***** летіти через Латвію?
22.10.2025 19:10 Відповісти
Збийте його, разом з літаком та терористичною свитою!
22.10.2025 19:15 Відповісти
"замуровали демоны"
22.10.2025 19:15 Відповісти
22.10.2025 19:17 Відповісти
нехай ху*ло летить через Україну - все буде добре
22.10.2025 19:17 Відповісти
А если полетит? А если дадут коридор, типо мирная инициатива, и не будет приказа сбивать данный борт? В этом театре абсурда возможно всё, логика и здравый смысл покинули сей мир.
22.10.2025 19:34 Відповісти
так в Україні є военторги які вільно продають ППО, будь хто може собі купити і навчитися ними користуватися
22.10.2025 19:39 Відповісти
Так, на жаль є і така можливість.
22.10.2025 19:41 Відповісти
22.10.2025 19:17 Відповісти
Якби країни світу вчиняли так як країни Балтії,війна закінчилась вже давно.Цю кремлівську тварину вже водили б на ланцюгу.
22.10.2025 19:19 Відповісти
А чому країни світу щось там повинні робити , якщо Україна навіть зараз транспортує , через свою територію , кацапську нафту ?
22.10.2025 19:27 Відповісти
***** не полетить все одно.
22.10.2025 19:19 Відповісти
Ну як діти мали. Цей якщо і полетить, то не через країни балтії .
22.10.2025 19:21 Відповісти
Ви щось цікаве...надумали.
22.10.2025 19:37 Відповісти
Та шо там думати. московитський недоцар чи його двійник-трійник скорійш за все полетить через Туреччину-Болгарію-Сербію/Румунію.
22.10.2025 19:43 Відповісти
да не будет уже никакой встречи ***** с рыжим-белый дом официально об этом объявил!
22.10.2025 20:12 Відповісти
 
 