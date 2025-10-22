РУС
Новости Встреча Трампа и Путина в Будапеште
1 271 19

Латвия отказалась открывать небо для самолета Путина

Латвия не откроет небо для самолета Путина

Латвия заявила, что не позволит самолету Путина пролетать через свое воздушное пространство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в МИД Латвии отметили, что не видят оснований делать исключение для российского диктатора.

В Риге объяснили, что РФ продолжает вести агрессивную войну против Украины, обстреливает города и разрушает критическую инфраструктуру. Поэтому Латвия не считает возможным пропустить самолет человека, который развязал войну и несет ответственность за военные преступления.

Также читайте: Если Путина не остановить, он попытается открыть новый фронт в "другом месте", - Зеленский

Этот вопрос возник в связи с информацией о возможной встрече Дональда Трампа и Путина в Будапеште, которая пока официально не подтверждена.

В ЕС действуют ограничения на полеты российских самолетов, поэтому маршруты передвижения Путина остаются под вопросом.

Читайте: Подготовка встречи Трампа и Путина продолжается, - спецпосланник диктатора Дмитриев

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава также не намерена открывать небо для Путина. Он даже предположил, что польские силы могут принудительно посадить самолет, если тот попытается пересечь воздушное пространство страны.

Таким образом, страны Балтии и Польша демонстрируют общую позицию: никаких привилегий для руководства РФ, пока идет война против Украины.

путин владимир самолет война в Украине
+7
+4
+3
Так, а чого ***** летіти через Латвію?
показать весь комментарий
22.10.2025 19:10 Ответить
Збийте його, разом з літаком та терористичною свитою!
показать весь комментарий
22.10.2025 19:15 Ответить
"замуровали демоны"
показать весь комментарий
22.10.2025 19:15 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2025 19:17 Ответить
нехай ху*ло летить через Україну - все буде добре
показать весь комментарий
22.10.2025 19:17 Ответить
А если полетит? А если дадут коридор, типо мирная инициатива, и не будет приказа сбивать данный борт? В этом театре абсурда возможно всё, логика и здравый смысл покинули сей мир.
показать весь комментарий
22.10.2025 19:34 Ответить
так в Україні є военторги які вільно продають ППО, будь хто може собі купити і навчитися ними користуватися
показать весь комментарий
22.10.2025 19:39 Ответить
Так, на жаль є і така можливість.
показать весь комментарий
22.10.2025 19:41 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2025 19:17 Ответить
Якби країни світу вчиняли так як країни Балтії,війна закінчилась вже давно.Цю кремлівську тварину вже водили б на ланцюгу.
показать весь комментарий
22.10.2025 19:19 Ответить
А чому країни світу щось там повинні робити , якщо Україна навіть зараз транспортує , через свою територію , кацапську нафту ?
показать весь комментарий
22.10.2025 19:27 Ответить
***** не полетить все одно.
показать весь комментарий
22.10.2025 19:19 Ответить
Ну як діти мали. Цей якщо і полетить, то не через країни балтії .
показать весь комментарий
22.10.2025 19:21 Ответить
Ви щось цікаве...надумали.
показать весь комментарий
22.10.2025 19:37 Ответить
Та шо там думати. московитський недоцар чи його двійник-трійник скорійш за все полетить через Туреччину-Болгарію-Сербію/Румунію.
показать весь комментарий
22.10.2025 19:43 Ответить
да не будет уже никакой встречи ***** с рыжим-белый дом официально об этом объявил!
показать весь комментарий
22.10.2025 20:12 Ответить
хай летить, хто зіб*є - автоматом нобелівська премія миру
показать весь комментарий
22.10.2025 20:19 Ответить
Небольшая, но сильная и гордая страна и народ.
Уважение и спасибо за помощь!
показать весь комментарий
22.10.2025 20:33 Ответить
А чому б не зробити хитро і розумно? Пропустити , а потім збити заради миру. А потім сказати випадкове спрацювання патріота вибачте...
показать весь комментарий
22.10.2025 20:37 Ответить
 
 