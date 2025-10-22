Латвия отказалась открывать небо для самолета Путина

Латвия заявила, что не позволит самолету Путина пролетать через свое воздушное пространство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в МИД Латвии отметили, что не видят оснований делать исключение для российского диктатора.

В Риге объяснили, что РФ продолжает вести агрессивную войну против Украины, обстреливает города и разрушает критическую инфраструктуру. Поэтому Латвия не считает возможным пропустить самолет человека, который развязал войну и несет ответственность за военные преступления.

Этот вопрос возник в связи с информацией о возможной встрече Дональда Трампа и Путина в Будапеште, которая пока официально не подтверждена.

В ЕС действуют ограничения на полеты российских самолетов, поэтому маршруты передвижения Путина остаются под вопросом.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава также не намерена открывать небо для Путина. Он даже предположил, что польские силы могут принудительно посадить самолет, если тот попытается пересечь воздушное пространство страны.

Таким образом, страны Балтии и Польша демонстрируют общую позицию: никаких привилегий для руководства РФ, пока идет война против Украины.

