4 297 45

Делегація РФ намагається переконати керівництво США у "безглуздості тиску на Росію", - спецпосланець Путіна Дмитрієв

Дмитрієв про візит делегації до США

Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що тиск на Росію є "безглуздим", у чому російська делегація намагається переконати і керівництво Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв повідомив, що російська делегація третій день у США доносить позицію Путіна щодо безглуздості тиску на Росію", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Макрон запевнив у готовності посилити тиск на Москву: Мир є надзвичайно важливим

Зазначається також, що делегація доносить до керівництва США думку, що "вирішення конфлікту в Україні можливе лише за умов викорінення його першопричин", додав він.

Дмитрієв про візит делегації РФ до США

Раніше повідомлялося, що спецпосланець Путіна Дмитрієв заявив, що Росія, США та Україна перебувають "досить близько" до досягнення дипломатичного вирішення, яке може зупинити війну.

Читайте: Посланець Путіна Дмитрієв назвав "ключові умови" РФ для завершення війни: серед них територіальне питання та нейтральний статус України

Дмитрієв прибув у США

Нагадаємо, що 24 жовтня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Це сталося за кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти Росії.

Автор: 

росія (68657) США (24630)
Топ коментарі
+23
То як шо тиск безглуздий то накуя ти, чмо, туди приперлось? Сцяти у вуха керівництву США?
показати весь коментар
26.10.2025 15:37 Відповісти
+22
ну раз безглуздо, то и не ний, йолопе!!!
показати весь коментар
26.10.2025 15:34 Відповісти
+20
Якщо про це ниють кацапи, то певно є сенс.
показати весь коментар
26.10.2025 15:35 Відповісти
Тиснути безглуздо, потрібно бити, смертельно боляче!
показати весь коментар
26.10.2025 15:47 Відповісти
на вторые сутки после введения санкций, ********** прихвостень пролетел пол планеты что бы сказать Американцам, что эти санкции не сработают це *******)))
показати весь коментар
26.10.2025 16:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lF4DP0YXa_Y&t=800s

Крутіше зірвати пермовини 47-го з рашкою, ніж це зробив зараз у США Дмітрієв було вже неможливо.
показати весь коментар
26.10.2025 16:28 Відповісти
якщо воно таке безглузде, то нашо, ж ти, падло, полетів в USA?
показати весь коментар
26.10.2025 15:36 Відповісти
Я чотири квартали бігла, щоб сказати, як ви мені байдужі
показати весь коментар
26.10.2025 15:39 Відповісти
Дмітрієв привіз американцям https://patrioty.org.ua/politic/rossyia-takaia-strana-predstavnyk-rf-pryviz-do-ssha-shokoladni-tsukerky-z-tsytatamy-putina-572876.html цукерки з цитатами пуйла.
показати весь коментар
26.10.2025 17:15 Відповісти
Треба кувалдою по бошках кацапських.
Їм нема куди здоровий сенс вкладати, голови забиті дурнею. Тільки бити
показати весь коментар
26.10.2025 15:38 Відповісти
а чого ж ви скиглите тоді? шо свіноруси санкції вам на пользу?
показати весь коментар
26.10.2025 15:39 Відповісти
Якраз навпаки . В цьому і полягає здоровий глузд .
А що безглуздо , так це сподіватися що у кацапів проснеться совість і вони по своїй волі припинять війну .
показати весь коментар
26.10.2025 15:39 Відповісти
їхня совість в дупі. нічого там н проснеться
показати весь коментар
26.10.2025 15:43 Відповісти
Якщо санкції трампушки нічого не змінять,то якого куя ти путіносос приперся зразу в США???Побачимо що станеться за пів року. Дональд...
показати весь коментар
26.10.2025 15:42 Відповісти
А зачем в этом убеждать США, если давление не имеет смысла ***** сам потомственный кретин и окружил себя идиотами...
показати весь коментар
26.10.2025 15:44 Відповісти
Дави Трампушка цю несимть, дави! Не задавиш сьогодні, вони полізуть руйнувати Європу.
показати весь коментар
26.10.2025 15:44 Відповісти
Я бежала за вами 10 километров чтобы сказать вам как вы мне безразличны...Значит все таки рыжий хоть что то полезное сделал.
показати весь коментар
26.10.2025 15:45 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 15:45 Відповісти
ІЗЯСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ, Ізяслав-Дмитрій Ярославич (1024-03.10.1078)

«Так це вже було».


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1127693776066708&id=100064782876549&set=a.647022407467183

показати весь коментар
26.10.2025 15:51 Відповісти
Через "2-3 роки" якраз мобілізаційного віку досягнуть наймолодші з тих, кому найвеличніше дозволило виїздити за кордон (18-24)...
Це просто математика...
показати весь коментар
26.10.2025 16:01 Відповісти
Яке мерзенне рило у цього бабуїна! Тьху гидота!
показати весь коментар
26.10.2025 16:43 Відповісти
так, а що там переконувати.
помахай перед віткофом бріліками і всьо!
оце тупе ріелтерське поплавиться та розкаже про рускіх в рускіх трусіках в криму та на бамбасє.
показати весь коментар
26.10.2025 15:46 Відповісти
А чого ж це ви так заметушилися?!
показати весь коментар
26.10.2025 15:52 Відповісти
Ой, ой, а мені не боляче... ой, ой
показати весь коментар
26.10.2025 15:53 Відповісти
Кого він там вбалтує? - віткоффа? - так він і так за кацапів
показати весь коментар
26.10.2025 15:57 Відповісти
Першопричина війни - це саме існування кацапстану. І так,бажано викорінити її.
показати весь коментар
26.10.2025 15:57 Відповісти
"Безглуздя" улюблене слово тромба. Вони дуже добре порозуміються...
показати весь коментар
26.10.2025 16:05 Відповісти
Ну, якщо третій день, то це свідчить, що рижий і його адміністрація поволі приходять до тями. Зайвий приклад того, що давно вже в історії: перепробують все складне , аби прийти до елементарного.
показати весь коментар
26.10.2025 16:14 Відповісти
Я три місяці бігала за вами щоб сказати як мені байдуже до вас.
показати весь коментар
26.10.2025 16:16 Відповісти
Біжу за вами півгодини, щоб сказати, як ви мені на вас пох…
показати весь коментар
26.10.2025 16:36 Відповісти
тю ...так ігноруйте ці санкції ...чи тоді ці понти не колотіть ,від репарацій не відкрутитеся для України ...
показати весь коментар
26.10.2025 16:39 Відповісти
В чомусь він таки правий. Крапельні санкції разом з крапельними поставками зброї росії до самої сраки, бо вони мають час підлаштуватись.
показати весь коментар
26.10.2025 16:39 Відповісти
Дуже цікаво: навіщо доносити супернику те, що тебе зовсім не хвилює ? Як правило, в такій ситуації, ти просто забиваєш на дії суперника , якщо йому подобаються робити якісь безглузді речі то нехай продовжує.
показати весь коментар
26.10.2025 16:40 Відповісти
так бессмысленно что третий день пытаются убедить насколько это бессмысленно Обрезайте им уже торговлю нефтью, газом и банки, чтобы 90-е показались раем. Через полгодика-год запоют по другому, на коленях приползут
показати весь коментар
26.10.2025 16:46 Відповісти
«Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!».
показати весь коментар
26.10.2025 16:48 Відповісти
Якщо санкції такі безглузді то найуха тебе ***** послало когось в чомусь переконувати?
показати весь коментар
26.10.2025 16:57 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 17:06 Відповісти
Але той москаль з українським корінням абсолютно правий.На разі тиск Штатів на рашку справді є безглуздим,тому йому потрібно надати якогось сенсу.Наприклад кілька тисяч далекобійних ракет,передача Україні всіх коштів рашки за кордоном,лендліз відразу внесуть в отой тиск якийсь глузд...
показати весь коментар
26.10.2025 17:09 Відповісти
Тада. Саме тому це чепушило так старається. 😁

Так все "добре", що дуже сцикотно, як би не стало "ще краще".
показати весь коментар
26.10.2025 17:09 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 17:10 Відповісти
Звісно тиск безглуздий! Потрібне повне знищеня/фраментація території рукожопой окраїни Китаю.
показати весь коментар
26.10.2025 17:14 Відповісти
Если путин ***** считает бессмысленно на него давить, то почему оно считает, что есть смысл давить на Украину?!?!
показати весь коментар
26.10.2025 17:16 Відповісти
Повістю згоден, без "искоренения его первопричин" "конфлікт" вирішити не можливо. Тільки от першопричина це існуваня росії. Усунути росію і дуже багато "конфліктів" припиняться.
показати весь коментар
26.10.2025 17:21 Відповісти
 
 