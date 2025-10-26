Делегація РФ намагається переконати керівництво США у "безглуздості тиску на Росію", - спецпосланець Путіна Дмитрієв
Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що тиск на Росію є "безглуздим", у чому російська делегація намагається переконати і керівництво Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв повідомив, що російська делегація третій день у США доносить позицію Путіна щодо безглуздості тиску на Росію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що делегація доносить до керівництва США думку, що "вирішення конфлікту в Україні можливе лише за умов викорінення його першопричин", додав він.
Раніше повідомлялося, що спецпосланець Путіна Дмитрієв заявив, що Росія, США та Україна перебувають "досить близько" до досягнення дипломатичного вирішення, яке може зупинити війну.
Дмитрієв прибув у США
Нагадаємо, що 24 жовтня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.
Це сталося за кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти Росії.
Крутіше зірвати пермовини 47-го з рашкою, ніж це зробив зараз у США Дмітрієв було вже неможливо.
Їм нема куди здоровий сенс вкладати, голови забиті дурнею. Тільки бити
А що безглуздо , так це сподіватися що у кацапів проснеться совість і вони по своїй волі припинять війну .
«Так це вже було».
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1127693776066708&id=100064782876549&set=a.647022407467183
Це просто математика...
помахай перед віткофом бріліками і всьо!
оце тупе ріелтерське поплавиться та розкаже про рускіх в рускіх трусіках в криму та на бамбасє.
Так все "добре", що дуже сцикотно, як би не стало "ще краще".