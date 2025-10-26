РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8177 посетителей онлайн
Новости Давление на Россию
2 382 28

Делегация РФ пытается убедить руководство США в "бессмысленности давления на Россию", - спецпосланник Путина Дмитриев

Дмитриев о визите делегации в США

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что давление на Россию является "бессмысленным", в чем российская делегация пытается убедить и руководство Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация третий день в США доносит позицию Путина о бессмысленности давления на Россию", - говорится в сообщении.

Также читайте: Макрон заверил в готовности усилить давление на Москву: Мир является чрезвычайно важным

Отмечается также, что делегация доносит до руководства США мысль, что "решение конфликта в Украине возможно лишь при условиях искоренения его первопричин", добавил он.

Дмитриев о визите делегации РФ в США

Ранее сообщалось, что спецпосланник Путина Дмитриев заявил, что Россия, США и Украина находятся "достаточно близко" к достижению дипломатического решения, которое может остановить войну.

Читайте: Посланник Путина Дмитриев назвал "ключевые условия" РФ для завершения войны: среди них территориальный вопрос и нейтральный статус Украины

Дмитриев прибыл в США

Напомним, что 24 октября спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Это произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении санкций против России.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

россия (97819) США (28154)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
То як шо тиск безглуздий то накуя ти, чмо, туди приперлось? Сцяти у вуха керівництву США?
показать весь комментарий
26.10.2025 15:37 Ответить
+12
ну раз безглуздо, то и не ний, йолопе!!!
показать весь комментарий
26.10.2025 15:34 Ответить
+9
Якщо про це ниють кацапи, то певно є сенс.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну раз безглуздо, то и не ний, йолопе!!!
показать весь комментарий
26.10.2025 15:34 Ответить
Тиснути безглуздо, потрібно бити, смертельно боляче!
показать весь комментарий
26.10.2025 15:47 Ответить
на вторые сутки после введения санкций, ********** прихвостень пролетел пол планеты что бы сказать Американцам, что эти санкции не сработают це *******)))
показать весь комментарий
26.10.2025 16:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lF4DP0YXa_Y&t=800s

Крутіше зірвати пермовини 47-го з рашкою, ніж це зробив зараз у США Дмітрієв було вже неможливо.
показать весь комментарий
26.10.2025 16:28 Ответить
Якщо про це ниють кацапи, то певно є сенс.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:35 Ответить
якщо воно таке безглузде, то нашо, ж ти, падло, полетів в USA?
показать весь комментарий
26.10.2025 15:36 Ответить
Я чотири квартали бігла, щоб сказати, як ви мені байдужі
показать весь комментарий
26.10.2025 15:39 Ответить
То як шо тиск безглуздий то накуя ти, чмо, туди приперлось? Сцяти у вуха керівництву США?
показать весь комментарий
26.10.2025 15:37 Ответить
Треба кувалдою по бошках кацапських.
Їм нема куди здоровий сенс вкладати, голови забиті дурнею. Тільки бити
показать весь комментарий
26.10.2025 15:38 Ответить
а чого ж ви скиглите тоді? шо свіноруси санкції вам на пользу?
показать весь комментарий
26.10.2025 15:39 Ответить
Якраз навпаки . В цьому і полягає здоровий глузд .
А що безглуздо , так це сподіватися що у кацапів проснеться совість і вони по своїй волі припинять війну .
показать весь комментарий
26.10.2025 15:39 Ответить
їхня совість в дупі. нічого там н проснеться
показать весь комментарий
26.10.2025 15:43 Ответить
Якщо санкції трампушки нічого не змінять,то якого куя ти путіносос приперся зразу в США???Побачимо що станеться за пів року. Дональд...
показать весь комментарий
26.10.2025 15:42 Ответить
А зачем в этом убеждать США, если давление не имеет смысла ***** сам потомственный кретин и окружил себя идиотами...
показать весь комментарий
26.10.2025 15:44 Ответить
Дави Трампушка цю несимть, дави! Не задавиш сьогодні, вони полізуть руйнувати Європу.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:44 Ответить
Я бежала за вами 10 километров чтобы сказать вам как вы мне безразличны...Значит все таки рыжий хоть что то полезное сделал.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:45 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2025 15:45 Ответить
ІЗЯСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ, Ізяслав-Дмитрій Ярославич (1024-03.10.1078)

«Так це вже було».


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1127693776066708&id=100064782876549&set=a.647022407467183

показать весь комментарий
26.10.2025 15:51 Ответить
Через "2-3 роки" якраз мобілізаційного віку досягнуть наймолодші з тих, кому найвеличніше дозволило виїздити за кордон (18-24)...
Це просто математика...
показать весь комментарий
26.10.2025 16:01 Ответить
так, а що там переконувати.
помахай перед віткофом бріліками і всьо!
оце тупе ріелтерське поплавиться та розкаже про рускіх в рускіх трусіках в криму та на бамбасє.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:46 Ответить
А чого ж це ви так заметушилися?!
показать весь комментарий
26.10.2025 15:52 Ответить
Ой, ой, а мені не боляче... ой, ой
показать весь комментарий
26.10.2025 15:53 Ответить
Кого він там вбалтує? - віткоффа? - так він і так за кацапів
показать весь комментарий
26.10.2025 15:57 Ответить
Першопричина війни - це саме існування кацапстану. І так,бажано викорінити її.
показать весь комментарий
26.10.2025 15:57 Ответить
"Безглуздя" улюблене слово тромба. Вони дуже добре порозуміються...
показать весь комментарий
26.10.2025 16:05 Ответить
Ну, якщо третій день, то це свідчить, що рижий і його адміністрація поволі приходять до тями. Зайвий приклад того, що давно вже в історії: перепробують все складне , аби прийти до елементарного.
показать весь комментарий
26.10.2025 16:14 Ответить
Я три місяці бігала за вами щоб сказати як мені байдуже до вас.
показать весь комментарий
26.10.2025 16:16 Ответить
тю ...так ігноруйте ці санкції ...чи тоді не понти не колотіть ,від репарацій не відкрутитеся для України ...
показать весь комментарий
26.10.2025 16:29 Ответить
 
 