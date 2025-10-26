Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что давление на Россию является "бессмысленным", в чем российская делегация пытается убедить и руководство Соединенных Штатов.

"Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация третий день в США доносит позицию Путина о бессмысленности давления на Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что делегация доносит до руководства США мысль, что "решение конфликта в Украине возможно лишь при условиях искоренения его первопричин", добавил он.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Путина Дмитриев заявил, что Россия, США и Украина находятся "достаточно близко" к достижению дипломатического решения, которое может остановить войну.

Дмитриев прибыл в США

Напомним, что 24 октября спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Это произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении санкций против России.

