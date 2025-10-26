Делегация РФ пытается убедить руководство США в "бессмысленности давления на Россию", - спецпосланник Путина Дмитриев
Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что давление на Россию является "бессмысленным", в чем российская делегация пытается убедить и руководство Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация третий день в США доносит позицию Путина о бессмысленности давления на Россию", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что делегация доносит до руководства США мысль, что "решение конфликта в Украине возможно лишь при условиях искоренения его первопричин", добавил он.
Ранее сообщалось, что спецпосланник Путина Дмитриев заявил, что Россия, США и Украина находятся "достаточно близко" к достижению дипломатического решения, которое может остановить войну.
Дмитриев прибыл в США
Напомним, что 24 октября спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.
Это произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении санкций против России.
Крутіше зірвати пермовини 47-го з рашкою, ніж це зробив зараз у США Дмітрієв було вже неможливо.
Їм нема куди здоровий сенс вкладати, голови забиті дурнею. Тільки бити
А що безглуздо , так це сподіватися що у кацапів проснеться совість і вони по своїй волі припинять війну .
«Так це вже було».
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1127693776066708&id=100064782876549&set=a.647022407467183
Це просто математика...
помахай перед віткофом бріліками і всьо!
оце тупе ріелтерське поплавиться та розкаже про рускіх в рускіх трусіках в криму та на бамбасє.