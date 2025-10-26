УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8887 відвідувачів онлайн
Новини Шпигунство на користь РФ Шпигунство РФ в Європі
1 366 9

Російські військові могли встановити приховані сенсори поблизу Фінляндії

Пором Естонія: Росія шпигувала за країнами НАТО

Російські військові кілька років тому могли встановити біля затонулого порома "Естонія" спеціальні пристрої, які допомагають підводним дронам орієнтуватися під водою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному розслідуванні німецьких видань Sueddeutsche Zeitung, NDR і WDR із посиланням на дані розвідок країн НАТО.

За даними журналістів, Росія могла використовувати ці пристрої для стеження за кораблями та підводними човнами НАТО, а також для запису звуків їхніх двигунів. Повідомляється, що російські військові неодноразово проводили занурення у цьому районі, хоча робити це там заборонено. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шпигував за військовими об’єктами на користь РФ: у Польщі затримано громадянина України, - прокуратура

Місце катастрофи розташоване у важливій точці біля входу у Фінську затоку, поблизу Фінляндії. Розвідслужби підозрюють, що схожі російські датчики є й в інших частинах Балтійського моря, а також у водах Німеччини, Латвії, Литви та Великої Британії.

Катастрофа порому "Естонія"

Пором "Естонія" затонув у вересні 1994 року під час рейсу з Таллінна до Стокгольма. Тоді загинули 852 людини, а 137 вдалося врятувати.

Це одна з найбільших морських катастроф у Європі кінця ХХ століття.

Також читайте: Юнака з Шостки засудили до 8 років ув’язнення за співпрацю з РФ. Грошей він так і не отримав

Раніше ми писали про те, що контррозвідка Британії попередила політиків про загрозу шпигунства з боку Росії, Китаю та Ірану.

Зокрема британські спецслужби застерегли, що іноземні агенти намагаються здобути вплив і секретну інформацію серед можновладців країни.

У звіті зазначається, що ці держави прагнуть послабити британську демократію, використовуючи різні методи - хакерські атаки, підставні знайомства, підкуп або фальшиві пожертви.

Читайте: Шпигунство для ФСБ і посилка з вибухівкою: у Польщі судитимуть подружжя росіян

Британська контррозвідка закликала політиків обережно ставитися до нових контактів, перевіряти джерела фінансування та не довіряти тим, хто намагається втертися в довіру.

Попередження з’явилося після справи двох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, а також скандалу з політиком, який отримував гроші за проросійські заяви.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

росія (68657) шпигунство (1076) війна в Україні (6712)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто заважае поставить там СВОЇ датчики? І міни-пастки, , заодно... "Чистоплюйство"? Кацапи з подібним не церемоняться...
показати весь коментар
26.10.2025 19:03 Відповісти
байден!
показати весь коментар
26.10.2025 19:37 Відповісти
А протидіяти діарейним **********, не пробували, як це робили Ердоган чи Пригожин??
показати весь коментар
26.10.2025 19:43 Відповісти
"Протидіять" можна по-різному... Все залежить від обстановки... Наприклад, де затонув пором? Нейтральні води, чи територіальні? Якщо територіальні, то чиї?... Я зараз не знаю. Можуть буть ще якісь обставини... Тому висловив один з варіантів...
показати весь коментар
26.10.2025 19:57 Відповісти
І почалися, замість дієвих заходів, оті нікчемні теревені-дебати з мудрилами експертами, остєпєньонними на всю голову, з пустого у порожнє!!!
Голохвостий, це передбачав!
- Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ. - Голохвостий вдає з себе вченого чоловіка!?
показати весь коментар
26.10.2025 20:05 Відповісти
Це ти на мене натякаєш, говорячи про "експертів"? Та я тобі "варіантів" намалюю, на кілька аркушів - тільки держись! Але я не Конан Дойл... І мені за це гроші не платять...
показати весь коментар
26.10.2025 20:24 Відповісти
це ж уявляєте рівень розуму всіх розвід служб в ЄС , шо вони тількі сьогодні про це говорять ?!!!
показати весь коментар
26.10.2025 19:04 Відповісти
спец служби європи колегіальні чесні та благородні!
навіщо ви так?
показати весь коментар
26.10.2025 19:26 Відповісти
Без ланцюга упродовж років, самітів/зібрань/консультацій/спільних нарад…. і таке інше, політичні структури НАТО не в змозі прийняти можливі варіанти та сценарії наступних зібрань, для можливого розгляду щодо доцільності протидії ОЧЕВИДНИМ і дітям, диверсій **********!!
Азербайджан, очікував 30 років, на належну реакції Західних країн щодо окупації *********** його територій в Нагірному Карабаху!!
Так і не дочекався !!! Так і Фінляндія йде цим же сценарієм ******??
показати весь коментар
26.10.2025 19:50 Відповісти
 
 