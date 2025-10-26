Російські військові могли встановити приховані сенсори поблизу Фінляндії
Російські військові кілька років тому могли встановити біля затонулого порома "Естонія" спеціальні пристрої, які допомагають підводним дронам орієнтуватися під водою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному розслідуванні німецьких видань Sueddeutsche Zeitung, NDR і WDR із посиланням на дані розвідок країн НАТО.
За даними журналістів, Росія могла використовувати ці пристрої для стеження за кораблями та підводними човнами НАТО, а також для запису звуків їхніх двигунів. Повідомляється, що російські військові неодноразово проводили занурення у цьому районі, хоча робити це там заборонено.
Місце катастрофи розташоване у важливій точці біля входу у Фінську затоку, поблизу Фінляндії. Розвідслужби підозрюють, що схожі російські датчики є й в інших частинах Балтійського моря, а також у водах Німеччини, Латвії, Литви та Великої Британії.
Катастрофа порому "Естонія"
Пором "Естонія" затонув у вересні 1994 року під час рейсу з Таллінна до Стокгольма. Тоді загинули 852 людини, а 137 вдалося врятувати.
Це одна з найбільших морських катастроф у Європі кінця ХХ століття.
Раніше ми писали про те, що контррозвідка Британії попередила політиків про загрозу шпигунства з боку Росії, Китаю та Ірану.
Зокрема британські спецслужби застерегли, що іноземні агенти намагаються здобути вплив і секретну інформацію серед можновладців країни.
У звіті зазначається, що ці держави прагнуть послабити британську демократію, використовуючи різні методи - хакерські атаки, підставні знайомства, підкуп або фальшиві пожертви.
Британська контррозвідка закликала політиків обережно ставитися до нових контактів, перевіряти джерела фінансування та не довіряти тим, хто намагається втертися в довіру.
Попередження з’явилося після справи двох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, а також скандалу з політиком, який отримував гроші за проросійські заяви.
