РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8148 посетителей онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ Шпионство Рф в ЕС
701 3

Российские военные могли установить скрытые сенсоры вблизи Финляндии

Паром Эстония: Россия шпионила за странами НАТО

Российские военные несколько лет назад могли установить возле затонувшего парома "Эстония" специальные устройства, которые помогают подводным дронам ориентироваться под водой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном расследовании немецких изданий Sueddeutsche Zeitung, NDR и WDR со ссылкой на данные разведок стран НАТО.

По данным журналистов, Россия могла использовать эти устройства для слежения за кораблями и подводными лодками НАТО, а также для записи звуков их двигателей. Сообщается, что российские военные неоднократно проводили погружения в этом районе, хотя делать это там запрещено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шпионил за военными объектами в пользу РФ: в Польше задержан гражданин Украины, - прокуратура

Место катастрофы расположено в важной точке у входа в Финский залив, вблизи Финляндии. Разведслужбы подозревают, что похожие российские датчики есть и в других частях Балтийского моря, а также в водах Германии, Латвии, Литвы и Великобритании.

Катастрофа парома "Эстония"

Паром "Эстония" затонул в сентябре 1994 года во время рейса из Таллинна в Стокгольм. Тогда погибли 852 человека, а 137 удалось спасти.

Это одна из крупнейших морских катастроф в Европе конца ХХ века.

Также читайте: Юношу из Шостки приговорили к 8 годам заключения за сотрудничество с РФ. Денег он так и не получил

Ранее мы писали о том, что контрразведка Британии предупредила политиков об угрозе шпионажа со стороны России, Китая и Ирана.

В частности британские спецслужбы предостерегли, что иностранные агенты пытаются получить влияние и секретную информацию среди власть имущих страны.

В отчете отмечается, что эти государства стремятся ослабить британскую демократию, используя различные методы - хакерские атаки, подставные знакомства, подкуп или фальшивые пожертвования.

Читайте: Шпионаж для ФСБ и посылка со взрывчаткой: в Польше будут судить супругов россиян

Британская контрразведка призвала политиков осторожно относиться к новым контактам, проверять источники финансирования и не доверять тем, кто пытается втереться в доверие.

Предупреждение появилось после дела двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, а также скандала с политиком, который получал деньги за пророссийские заявления.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

россия (97819) шпионаж (1470) война в Украине (6655)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто заважае поставить там СВОЇ датчики? І міни-пастки, , заодно... "Чистоплюйство"? Кацапи з подібним не церемоняться...
показать весь комментарий
26.10.2025 19:03 Ответить
це ж уявляєте рівень розуму всіх розвід служб в ЄС , шо вони тількі сьогодні про це говорять ?!!!
показать весь комментарий
26.10.2025 19:04 Ответить
спец служби європи колегіальні чесні та благородні!
навіщо ви так?
показать весь комментарий
26.10.2025 19:26 Ответить
 
 