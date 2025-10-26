Российские военные могли установить скрытые сенсоры вблизи Финляндии
Российские военные несколько лет назад могли установить возле затонувшего парома "Эстония" специальные устройства, которые помогают подводным дронам ориентироваться под водой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном расследовании немецких изданий Sueddeutsche Zeitung, NDR и WDR со ссылкой на данные разведок стран НАТО.
По данным журналистов, Россия могла использовать эти устройства для слежения за кораблями и подводными лодками НАТО, а также для записи звуков их двигателей. Сообщается, что российские военные неоднократно проводили погружения в этом районе, хотя делать это там запрещено.
Место катастрофы расположено в важной точке у входа в Финский залив, вблизи Финляндии. Разведслужбы подозревают, что похожие российские датчики есть и в других частях Балтийского моря, а также в водах Германии, Латвии, Литвы и Великобритании.
Катастрофа парома "Эстония"
Паром "Эстония" затонул в сентябре 1994 года во время рейса из Таллинна в Стокгольм. Тогда погибли 852 человека, а 137 удалось спасти.
Это одна из крупнейших морских катастроф в Европе конца ХХ века.
Ранее мы писали о том, что контрразведка Британии предупредила политиков об угрозе шпионажа со стороны России, Китая и Ирана.
В частности британские спецслужбы предостерегли, что иностранные агенты пытаются получить влияние и секретную информацию среди власть имущих страны.
В отчете отмечается, что эти государства стремятся ослабить британскую демократию, используя различные методы - хакерские атаки, подставные знакомства, подкуп или фальшивые пожертвования.
Британская контрразведка призвала политиков осторожно относиться к новым контактам, проверять источники финансирования и не доверять тем, кто пытается втереться в доверие.
Предупреждение появилось после дела двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, а также скандала с политиком, который получал деньги за пророссийские заявления.
