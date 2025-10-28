Зеленський про мирні перемовини в Будапешті: Бог із ним, хай будуть де завгодно, треба результат
Президент України Володимир Зеленський згоден провести перемовини про мир майже будь-де, навіть в столиці Угорщини, у Будапешті.
Про це він заявив на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Перемовини в Будапешті
За словами глави держави, питання не в самій Угорщині, а в її прем'єр-міністрі Вікторі Орбані, який все блокує Україні.
Саме це Зеленський сказав спецпредставнику США Стіву Віткоффу під час зустрічі в Парижі.
"Якщо будуть результати, Бог з ним, – хай перемовини відбудуться де завгодно. Якщо це буде умова тристоронньої зустрічі, а значить ми вийдемо з якимось позитивним фіналом для України, передусім щодо закінчення війни, то Бог з ним, – хай він заробляє свої бенефіти. Наше завдання – це закінчення війни", - зазначив президент.
Переговори тільки не в Росії й не в Білорусі
Однак Зеленський наголосив, що поки невідомо, в якому форматі може відбутися така тристороння зустріч.
Також він нагадав, що в угорській столиці вже був заключений документ, який назвав недієздатним –– йдеться про Будапештський меморандум щодо гарантій безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в 1994 році.
"Тобто не дуже віриш в чистоту цієї угоди. Але якщо тристороння зустріч і про закінчення війни, то ми готові – все одно де. Майже все одно – не в Росії, авжеж, і точно не в Білорусі", - додав президент.
- Нагадаємо,
21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
-
22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.
- 25 жовтня Трамп заявив, що не зустрінеться з Путіним в Угорщині, доки не буде домовленості щодо мирної угоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А чому слово з трьох літер 🤫уй, в новині замінили словом Бог???