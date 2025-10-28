Зеленський про мирні перемовини в Будапешті: Бог із ним, хай будуть де завгодно, треба результат.

Президент України Володимир Зеленський згоден провести перемовини про мир майже будь-де, навіть в столиці Угорщини, у Будапешті.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Перемовини в Будапешті

За словами глави держави, питання не в самій Угорщині, а в її прем'єр-міністрі Вікторі Орбані, який все блокує Україні.

Саме це Зеленський сказав спецпредставнику США Стіву Віткоффу під час зустрічі в Парижі.

"Якщо будуть результати, Бог з ним, – хай перемовини відбудуться де завгодно. Якщо це буде умова тристоронньої зустрічі, а значить ми вийдемо з якимось позитивним фіналом для України, передусім щодо закінчення війни, то Бог з ним, – хай він заробляє свої бенефіти. Наше завдання – це закінчення війни", - зазначив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ризик угоди Трампа та Путіна без України: Хто сказав, що ми погодимось?

Переговори тільки не в Росії й не в Білорусі

Однак Зеленський наголосив, що поки невідомо, в якому форматі може відбутися така тристороння зустріч.

Також він нагадав, що в угорській столиці вже був заключений документ, який назвав недієздатним –– йдеться про Будапештський меморандум щодо гарантій безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в 1994 році.

"Тобто не дуже віриш в чистоту цієї угоди. Але якщо тристороння зустріч і про закінчення війни, то ми готові – все одно де. Майже все одно – не в Росії, авжеж, і точно не в Білорусі", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін робить усе, щоб уникнути зустрічі зі мною, він не хоче домовленостей з Україною, - Зеленський

Нагадаємо, 21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

25 жовтня Трамп заявив, що не зустрінеться з Путіним в Угорщині, доки не буде домовленості щодо мирної угоди.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ