РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11255 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Встреча Трампа, Зеленского и путина
814 7

Зеленский о мирных переговорах в Будапеште: Бог с ним, пусть будут где угодно, нужен результат

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский согласен провести переговоры о мире почти где угодно, даже в столице Венгрии, в Будапеште.

Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Переговоры в Будапеште

По словам главы государства, вопрос не в самой Венгрии, а в ее премьер-министре Викторе Орбане, который все блокирует Украине.

Именно это Зеленский сказал спецпредставителю США Стиву Уиткоффу во время встречи в Париже.

"Если будут результаты, Бог с ним, - пусть переговоры состоятся где угодно. Если это будет условие трехсторонней встречи, а значит мы выйдем с каким-то положительным финалом для Украины, прежде всего по окончанию войны, то Бог с ним, - пусть он зарабатывает свои бенефиты. Наша задача - это окончание войны", - отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о риске сделки Трампа и Путина без Украины: Кто сказал, что мы согласимся?

Переговоры только не в России и не в Беларуси

Однако Зеленский отметил, что пока неизвестно, в каком формате может состояться такая трехсторонняя встреча.

Также он напомнил, что в венгерской столице уже был заключен документ, который назвал недееспособным - речь идет о Будапештском меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году.

"То есть не очень веришь в чистоту этого соглашения. Но если трехсторонняя встреча и об окончании войны, то мы готовы - все равно где. Почти все равно - не в России, конечно, и точно не в Беларуси", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин делает все, чтобы избежать встречи со мной, он не хочет договоренностей с Украиной, - Зеленский

  • Напомним,

    21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

  • 22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

  • 25 октября Трамп заявил, что не встретится с Путиным в Венгрии, пока не будет договоренности по мирному соглашению.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Венгрия (2207) Зеленский Владимир (22416) переговоры (5168) Орбан Виктор (580)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так кокаїнова коняка вже сказала, що вони згодні на результат ...їхній результат.
показать весь комментарий
28.10.2025 18:42 Ответить
Та какая разница хоть в маскве да гнида хрипата, Оман же треба виконувати, а так порішають все без нас і гниди зелені будуть казати тож не ми то все Трамп з #уйлом.
показать весь комментарий
28.10.2025 18:45 Ответить
В Омані щось підписували таке, що треба терміново виконувати?
показать весь комментарий
28.10.2025 18:46 Ответить
Про те ми, поки що, не знаєм. Але можливо все.
показать весь комментарий
28.10.2025 19:05 Ответить
Після догврняка в омані було свідомо зданий південь разом з ЗАЕС, в наслідок чого було знищено і закатовано сотні тисяч якщо не більше Українців, а що там підписували чи не підписували то вже не суть злочинні дії і їх наслідки кажуть самі за себе це все "на совісті" зелених гнид.
показать весь комментарий
28.10.2025 19:01 Ответить
Я з Енергодару. Все втратив через зелену гниду. Так бісить що ніхто за це не відповідає. На хер мені така держава?
показать весь комментарий
28.10.2025 19:09 Ответить
 
 