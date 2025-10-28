Зеленский о мирных переговорах в Будапеште: Бог с ним, пусть будут где угодно, нужен результат

Президент Украины Владимир Зеленский согласен провести переговоры о мире почти где угодно, даже в столице Венгрии, в Будапеште.

Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Переговоры в Будапеште

По словам главы государства, вопрос не в самой Венгрии, а в ее премьер-министре Викторе Орбане, который все блокирует Украине.

Именно это Зеленский сказал спецпредставителю США Стиву Уиткоффу во время встречи в Париже.

"Если будут результаты, Бог с ним, - пусть переговоры состоятся где угодно. Если это будет условие трехсторонней встречи, а значит мы выйдем с каким-то положительным финалом для Украины, прежде всего по окончанию войны, то Бог с ним, - пусть он зарабатывает свои бенефиты. Наша задача - это окончание войны", - отметил президент.

Переговоры только не в России и не в Беларуси

Однако Зеленский отметил, что пока неизвестно, в каком формате может состояться такая трехсторонняя встреча.

Также он напомнил, что в венгерской столице уже был заключен документ, который назвал недееспособным - речь идет о Будапештском меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году.

"То есть не очень веришь в чистоту этого соглашения. Но если трехсторонняя встреча и об окончании войны, то мы готовы - все равно где. Почти все равно - не в России, конечно, и точно не в Беларуси", - добавил президент.

Напомним, 21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

25 октября Трамп заявил, что не встретится с Путиным в Венгрии, пока не будет договоренности по мирному соглашению.

