Графіки відключень світла скасовано по всій Україні

У всіх регіонах України скасували погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.

"НАРАЗІ ПОГОДИННІ ВІДКЛЮЧЕННЯ – СКАСОВАНІ на всій території України. Однак, є імовірність повернення відключень упродовж доби", - зазначили там.

Обмеження для промисловості

Водночас у деяких регіонах до 19:00 продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Що передувало?

Російські загарбники здійснили масований удар по Україні дронами та ракетами.

Відомо про удар по Добротворській ТЕС на Львівщині.

Також атаковано об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

У ДТЕК повідомили про удари по ТЕС у низці регіонів України.

