2 605 20

Графіки відключень світла скасовано по всій Україні

Відключення світла 30 жовтня скасовано в Україні

У всіх регіонах України скасували погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.

"НАРАЗІ ПОГОДИННІ ВІДКЛЮЧЕННЯ – СКАСОВАНІ на всій території України. Однак, є імовірність повернення відключень упродовж доби", - зазначили там.

Обмеження для промисловості

Водночас у деяких регіонах до 19:00 продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Що передувало?

Російські загарбники здійснили масований удар по Україні дронами та ракетами.

Відомо про удар по Добротворській ТЕС на Львівщині.

Також атаковано об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

У ДТЕК повідомили про удари по ТЕС у низці регіонів України.

Читайте: Взимку ситуація зі світлом може змінюватися щодня, - "Укренерго"

+6
Ага. Тепер будуть відключати без графіків. 😁
Прості потужні рішення в дії.
30.10.2025 10:36 Відповісти
+4
К...и , замість того щоб ворога паскудити і дякувати Богу та захисникам, що тримаються, розводять СРАЧ. Бридота!
30.10.2025 10:52 Відповісти
+2
Дякую свєточу зєлєнськаму
30.10.2025 10:31 Відповісти
Дякую свєточу зєлєнськаму
30.10.2025 10:31 Відповісти
Це після його доручення таке зробили.
30.10.2025 10:33 Відповісти
Ага. Тепер будуть відключати без графіків. 😁
Прості потужні рішення в дії.
30.10.2025 10:36 Відповісти
шо саме - відімкнули? чи шось інше?
30.10.2025 10:36 Відповісти
Вы пытаетесь вимкнути вентилятор. А на неработающий нефик набрасывать
30.10.2025 11:17 Відповісти
Тому що світло відключають без графіків
30.10.2025 10:37 Відповісти
100% ))
30.10.2025 10:48 Відповісти
Ситуація погіршилася, графіки відмінили - логіка у чистому вигляді.
30.10.2025 10:37 Відповісти
Йди служи, підр, і не скигли. В армії світло є завжди
30.10.2025 11:06 Відповісти
"Водночас у деяких регіонах" - В Укрвїні нема регіонів Україна розділена по областям
30.10.2025 10:40 Відповісти
Та ну, справді відмінили? А оце 3 години електрики не було, то мабуть чисто випадково...
30.10.2025 10:46 Відповісти
Відмінили планові відключення, а позапланові аварійні залишаються.
30.10.2025 10:56 Відповісти
тобто ? ))..сидів без світла до 10 ..і планують відключити о 17 )))

щось розлітались рожеві фламінго ..прям сил нема
30.10.2025 10:46 Відповісти
ураааа!!!
і знову, найвеличніший гундос спас всіх українців, і навіть тих що за кордоном!
ой! а це що:

Російські дрони вкотре атакували Чернігівщину: пошкоджено критичну інфраструктуру Джерело: https://censor.net/ua/n3582424
Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК у низці регіонах: понад 210 атак з початку війни Джерело: https://censor.net/ua/n3582427
Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру Джерело: https://censor.net/ua/n3582430
Уночі 30 жовтня російські військові завдали комбінованого удару по Запоріжжю. Джерело: https://censor.net/ua/n3582402

ааа...
то, речник обмовився!
30.10.2025 10:49 Відповісти
К...и , замість того щоб ворога паскудити і дякувати Богу та захисникам, що тримаються, розводять СРАЧ. Бридота!
30.10.2025 10:52 Відповісти
Внатурі,теж не розумію тих організмів.
30.10.2025 11:37 Відповісти
Та все зрозуміло - латентні вороги: працюють на ворога сіючи бардак, зневіру і розпач (усьопрапало)
30.10.2025 11:53 Відповісти
Пишут, что отменили до 14-00.
30.10.2025 11:15 Відповісти
Все вірно: треба кацапам показати, що їх обстріли не досягають своєї мети - занурити Україну в суцільний морок і холод! Що їх потуги по знищенню України марні, що хотєлки старого мудила - не можуть бути виконані. Ось це я розумію, а не кричати з кожної праски як зруйнували 60% газової інфраструктури!
30.10.2025 11:17 Відповісти
Ну от, щойно почали звикати😀
30.10.2025 12:04 Відповісти
 
 