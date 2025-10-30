Графики отключений света отменены по всей Украине

Во всех регионах Украины отменили почасовые отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОЧАСОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ – ОТМЕНЕНЫ на всей территории Украины. Однако, есть вероятность возвращения отключений в течение суток", - отметили там.

Ограничения для промышленности

В то же время в некоторых регионах до 19:00 продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Что предшествовало?

Российские захватчики нанесли массированный удар по Украине с помощью дронов и ракет.

Известно о ударе по Добротворской ТЭС во Львовской области.

Также атакован объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

В ДТЭК сообщили об ударах по ТЭС в ряде регионов Украины.

