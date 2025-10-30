Графики отключений света отменены по всей Украине
Во всех регионах Украины отменили почасовые отключения электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
"В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОЧАСОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ – ОТМЕНЕНЫ на всей территории Украины. Однако, есть вероятность возвращения отключений в течение суток", - отметили там.
Ограничения для промышленности
В то же время в некоторых регионах до 19:00 продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Что предшествовало?
Российские захватчики нанесли массированный удар по Украине с помощью дронов и ракет.
Известно о ударе по Добротворской ТЭС во Львовской области.
Также атакован объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
В ДТЭК сообщили об ударах по ТЭС в ряде регионов Украины.
Герхард
30.10.2025 10:36
Usp Bu
30.10.2025 10:52
Олександр Іванович Паламарчук
30.10.2025 10:31
Прості потужні рішення в дії.
щось розлітались рожеві фламінго ..прям сил нема
і знову, найвеличніший гундос спас всіх українців, і навіть тих що за кордоном!
ой! а це що:
Російські дрони вкотре атакували Чернігівщину: пошкоджено критичну інфраструктуру Джерело: https://censor.net/ua/n3582424
Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК у низці регіонах: понад 210 атак з початку війни Джерело: https://censor.net/ua/n3582427
Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру Джерело: https://censor.net/ua/n3582430
Уночі 30 жовтня російські військові завдали комбінованого удару по Запоріжжю. Джерело: https://censor.net/ua/n3582402
ааа...
то, речник обмовився!