РУС
2 243 17

Графики отключений света отменены по всей Украине

Отключение света 30 октября отменено в Украине

Во всех регионах Украины отменили почасовые отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОЧАСОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ – ОТМЕНЕНЫ на всей территории Украины. Однако, есть вероятность возвращения отключений в течение суток", - отметили там.

Ограничения для промышленности

В то же время в некоторых регионах до 19:00 продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Российские захватчики нанесли массированный удар по Украине с помощью дронов и ракет.

Известно о ударе по Добротворской ТЭС во Львовской области.

Также атакован объект критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

В ДТЭК сообщили об ударах по ТЭС в ряде регионов Украины.

Читайте: Зимой ситуация со светом может меняться ежедневно, - "Укрэнерго"

Автор: 

Укрэнерго (691) отключение света (484)
Топ комментарии
+5
Ага. Тепер будуть відключати без графіків. 😁
Прості потужні рішення в дії.
30.10.2025 10:36 Ответить
30.10.2025 10:36 Ответить
+4
К...и , замість того щоб ворога паскудити і дякувати Богу та захисникам, що тримаються, розводять СРАЧ. Бридота!
30.10.2025 10:52 Ответить
30.10.2025 10:52 Ответить
+2
Дякую свєточу зєлєнськаму
30.10.2025 10:31 Ответить
30.10.2025 10:31 Ответить
Дякую свєточу зєлєнськаму
30.10.2025 10:31 Ответить
30.10.2025 10:31 Ответить
Це після його доручення таке зробили.
30.10.2025 10:33 Ответить
30.10.2025 10:33 Ответить
Ага. Тепер будуть відключати без графіків. 😁
Прості потужні рішення в дії.
30.10.2025 10:36 Ответить
30.10.2025 10:36 Ответить
шо саме - відімкнули? чи шось інше?
30.10.2025 10:36 Ответить
30.10.2025 10:36 Ответить
Вы пытаетесь вимкнути вентилятор. А на неработающий нефик набрасывать
30.10.2025 11:17 Ответить
30.10.2025 11:17 Ответить
Тому що світло відключають без графіків
30.10.2025 10:37 Ответить
30.10.2025 10:37 Ответить
100% ))
30.10.2025 10:48 Ответить
30.10.2025 10:48 Ответить
Ситуація погіршилася, графіки відмінили - логіка у чистому вигляді.
30.10.2025 10:37 Ответить
30.10.2025 10:37 Ответить
Йди служи, підр, і не скигли. В армії світло є завжди
30.10.2025 11:06 Ответить
30.10.2025 11:06 Ответить
"Водночас у деяких регіонах" - В Укрвїні нема регіонів Україна розділена по областям
30.10.2025 10:40 Ответить
30.10.2025 10:40 Ответить
Та ну, справді відмінили? А оце 3 години електрики не було, то мабуть чисто випадково...
30.10.2025 10:46 Ответить
30.10.2025 10:46 Ответить
Відмінили планові відключення, а позапланові аварійні залишаються.
30.10.2025 10:56 Ответить
30.10.2025 10:56 Ответить
тобто ? ))..сидів без світла до 10 ..і планують відключити о 17 )))

щось розлітались рожеві фламінго ..прям сил нема
30.10.2025 10:46 Ответить
30.10.2025 10:46 Ответить
ураааа!!!
і знову, найвеличніший гундос спас всіх українців, і навіть тих що за кордоном!
ой! а це що:

Російські дрони вкотре атакували Чернігівщину: пошкоджено критичну інфраструктуру Джерело: https://censor.net/ua/n3582424
Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК у низці регіонах: понад 210 атак з початку війни Джерело: https://censor.net/ua/n3582427
Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру Джерело: https://censor.net/ua/n3582430
Уночі 30 жовтня російські військові завдали комбінованого удару по Запоріжжю. Джерело: https://censor.net/ua/n3582402

ааа...
то, речник обмовився!
30.10.2025 10:49 Ответить
30.10.2025 10:49 Ответить
К...и , замість того щоб ворога паскудити і дякувати Богу та захисникам, що тримаються, розводять СРАЧ. Бридота!
30.10.2025 10:52 Ответить
30.10.2025 10:52 Ответить
Пишут, что отменили до 14-00.
30.10.2025 11:15 Ответить
30.10.2025 11:15 Ответить
Все вірно: треба кацапам показати, що їх обстріли не досягають своєї мети - занурити Україну в суцільний морок і холод! Що їх потуги по знищенню України марні, що хотєлки старого мудила - не можуть бути виконані. Ось це я розумію, а не кричати з кожної праски як зруйнували 60% газової інфраструктури!
30.10.2025 11:17 Ответить
30.10.2025 11:17 Ответить
 
 