Зеленський про ймовірну поїздку Путіна у Покровськ: Усі розуміють, чим це закінчиться
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче приїхати в Покровськ, що на Донеччині.
Про це глава держави повідомив під час брифінгу 31 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
"Каже Путін, що він поїде до Покровська. Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ, всі будуть аплодувати. Усі ми розуміємо, чим усе закінчиться", - сказав Зеленський.
Він додав, що росіяни прагнуть узяти Покровськ, оскільки зазнали невдачі на інших напрямках фронту, зокрема на Куп'янському та Сумському.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
- Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
- Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
- 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
-
нічим, або ***** не приїде, або буде попередження - зачепите *****, отримаєте ядеркою по Києву.
Чим це закінчиться?
Нічим... Як і "блекаут в москві"...
Тобто Зеля буде аплодували приїзду високопоставленого окупанта в українське місто.
Фініш.