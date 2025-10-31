УКР
1 812 19

Зеленський про ймовірну поїздку Путіна у Покровськ: Усі розуміють, чим це закінчиться

Зеленський прокоментував бажання Путіна приїхати в Покровськ

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче приїхати в Покровськ, що на Донеччині.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу 31 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Каже Путін, що він поїде до Покровська. Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ, всі будуть аплодувати. Усі ми розуміємо, чим усе закінчиться", - сказав Зеленський.

Він додав, що росіяни прагнуть узяти Покровськ, оскільки зазнали невдачі на інших напрямках фронту, зокрема на Куп'янському та Сумському.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни розуміють, що програють Куп’янськ, тому зосередились на Покровську, - Зеленський. ВIДЕО

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

  • Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливе захоплення Покровська не змінить загальної картини війни, - розвідка Естонії

Зеленський Володимир (26013) путін володимир (25048) Донецька область (9970) Покровськ (893) Покровський район (1172)
+3
фламінго прилетить?
31.10.2025 15:52 Відповісти
+2
31.10.2025 15:57 Відповісти
+2
Їдь і ти в Покровськ
31.10.2025 15:59 Відповісти
фламінго прилетить?
31.10.2025 15:52 Відповісти
Покровськ це майже втрачена позиція, чехарда зі змінами бригад та комбригів призвела до тяжких наслідків. За це Зеленський має понести відповідальність.
31.10.2025 16:17 Відповісти
>Усі ми розуміємо, чим усе закінчиться

нічим, або ***** не приїде, або буде попередження - зачепите *****, отримаєте ядеркою по Києву.
31.10.2025 15:52 Відповісти
Всі розуміють, а мені не зовсім зрозуміло....
Чим це закінчиться?
31.10.2025 15:53 Відповісти
Нічим ... бо жоден двійник ***** до Покровська і близько не наблизиться !
31.10.2025 15:56 Відповісти
Усі ми розуміємо, чим усе закінчиться

Нічим... Як і "блекаут в москві"...
31.10.2025 15:56 Відповісти
Трійника можуть росіяни прислати, чи гумову ляльку путіна і покажуть, що ***** було і задовільнило цим візитом усе їх терористичне угрупування неприроднім чином.
31.10.2025 15:56 Відповісти
31.10.2025 15:57 Відповісти
це пі* дец ...
31.10.2025 16:09 Відповісти
взагалі то це зеленський. але те що ви написали краще йому підходить.
31.10.2025 16:11 Відповісти
Це діпфейк. Потураєв зуб дайот.
31.10.2025 16:22 Відповісти
Сцикливый свихутин за все время войны даже близко не приближался к передку. А теперь хрюкает, что поедет в город, который в серой зоне. С Покровском вообще странные телодвижения. Главный свин то каких-то журналистов в Покровск приглашает непонятно зачем, то сам ехать собирается. Цирк.
31.10.2025 15:58 Відповісти
Якщо його чи двійника там на камери ліквідують то це буде вершина спецоперацій спецпідрозділів, операція «Ентеббе» стане "тільки другою" у порівнянні з ...
31.10.2025 15:59 Відповісти
А Зеля вже користується іменними валізами, коли з бункеру вилазить, чи ще ні?
31.10.2025 15:59 Відповісти
Їдь і ти в Покровськ
31.10.2025 15:59 Відповісти
Так езжай, может в глаза посмотришь?
31.10.2025 16:03 Відповісти
Так поедь тогда Ты! Это взорвёт по настоящему---пока Покровск наш---ну как вроде наш!
31.10.2025 16:08 Відповісти
давай 🤡 туди теж на зустріч , тоді ми точно будемо знати чим це закінчиться , молитися буде вся Україна , може ще і не доїдеш !!! Амін...
31.10.2025 16:11 Відповісти
Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ, всі будуть аплодувати. Джерело: https://censor.net/ua/n3582703

Тобто Зеля буде аплодували приїзду високопоставленого окупанта в українське місто.
Фініш.
31.10.2025 16:15 Відповісти
 
 