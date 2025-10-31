Зеленський про ймовірну поїздку Путіна у Покровськ: Усі розуміють, чим це закінчиться

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче приїхати в Покровськ, що на Донеччині.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу 31 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Каже Путін, що він поїде до Покровська. Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ, всі будуть аплодувати. Усі ми розуміємо, чим усе закінчиться", - сказав Зеленський.

Він додав, що росіяни прагнуть узяти Покровськ, оскільки зазнали невдачі на інших напрямках фронту, зокрема на Куп'янському та Сумському.

