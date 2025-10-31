Зеленский о вероятной поездке Путина в Покровск: Все понимают, чем это закончится

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет приехать в Покровск, что в Донецкой области.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга 31 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Говорит Путин, что он поедет в Покровск. Да с удовольствием, если он приедет в Покровск, все будут аплодировать. Все мы понимаем, чем все закончится", - сказал Зеленский.

Он добавил, что россияне стремятся взять Покровск, поскольку потерпели неудачу на других направлениях фронта, в частности на Купянском и Сумском.

