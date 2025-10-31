Зеленский о вероятной поездке Путина в Покровск: Все понимают, чем это закончится
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет приехать в Покровск, что в Донецкой области.
Об этом глава государства сообщил во время брифинга 31 октября, передает Цензор.НЕТ.
"Говорит Путин, что он поедет в Покровск. Да с удовольствием, если он приедет в Покровск, все будут аплодировать. Все мы понимаем, чем все закончится", - сказал Зеленский.
Он добавил, что россияне стремятся взять Покровск, поскольку потерпели неудачу на других направлениях фронта, в частности на Купянском и Сумском.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
