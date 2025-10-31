РУС
Зеленский о вероятной поездке Путина в Покровск: Все понимают, чем это закончится

Зеленский прокомментировал желание Путина приехать в Покровск

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет приехать в Покровск, что в Донецкой области.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга 31 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Говорит Путин, что он поедет в Покровск. Да с удовольствием, если он приедет в Покровск, все будут аплодировать. Все мы понимаем, чем все закончится", - сказал Зеленский.

Он добавил, что россияне стремятся взять Покровск, поскольку потерпели неудачу на других направлениях фронта, в частности на Купянском и Сумском.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне понимают, что проигрывают Купянск, поэтому сосредоточились на Покровске, - Зеленский. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

  • Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможный захват Покровска не изменит общей картины войны, - разведка Эстонии

+8
31.10.2025 15:57 Ответить
+6
фламінго прилетить?
31.10.2025 15:52 Ответить
+6
Їдь і ти в Покровськ
31.10.2025 15:59 Ответить
Покровськ це майже втрачена позиція, чехарда зі змінами бригад та комбригів призвела до тяжких наслідків. За це Зеленський має понести відповідальність.
31.10.2025 16:17 Ответить
>Усі ми розуміємо, чим усе закінчиться

нічим, або ***** не приїде, або буде попередження - зачепите *****, отримаєте ядеркою по Києву.
31.10.2025 15:52 Ответить
Всі розуміють, а мені не зовсім зрозуміло....
Чим це закінчиться?
31.10.2025 15:53 Ответить
Нічим ... бо жоден двійник ***** до Покровська і близько не наблизиться !
показать весь комментарий
Може, **** одного з двійників в карти програло...
показать весь комментарий
Він сказав чим.-«всі будуть аплодувати». Мабуть мова про ОП і раду.
показать весь комментарий
мабуть?
А може й не мабуть!
показать весь комментарий
Як там співають вот пуля пролетела і ага ту суку свої порішать
показать весь комментарий
Усі ми розуміємо, чим усе закінчиться

Нічим... Як і "блекаут в москві"...
показать весь комментарий
Трійника можуть росіяни прислати, чи гумову ляльку путіна і покажуть, що ***** було і задовільнило цим візитом усе їх терористичне угрупування неприроднім чином.
показать весь комментарий
31.10.2025 15:57 Ответить
це пі* дец ...
показать весь комментарий
взагалі то це зеленський. але те що ви написали краще йому підходить.
показать весь комментарий
👍🤣 100%...
показать весь комментарий
Це діпфейк. Потураєв зуб дайот.
показать весь комментарий
грєх смєятся над больнимі людьмі
показать весь комментарий
Нюх- нюх...
показать весь комментарий
цей колаж треба залишити ,для української сторій президенства ,та рівня його виборців , шоб їх онуки дивилися ,і запитували : бабцю чи діда ,це ви за це голосували ? зрозуміло чому сьогодні ми так живемо ...
показать весь комментарий
Доурка зоновстка кацапсячого розливу заповзи звідки приоізло
показать весь комментарий
Сцикливый свихутин за все время войны даже близко не приближался к передку. А теперь хрюкает, что поедет в город, который в серой зоне. С Покровском вообще странные телодвижения. Главный свин то каких-то журналистов в Покровск приглашает непонятно зачем, то сам ехать собирается. Цирк.
показать весь комментарий
Якщо його чи двійника там на камери ліквідують то це буде вершина спецоперацій спецпідрозділів, операція «Ентеббе» стане "тільки другою" у порівнянні з ...
показать весь комментарий
А Зеля вже користується іменними валізами, коли з бункеру вилазить, чи ще ні?
показать весь комментарий
Зміни прапор кацапсяче г но
показать весь комментарий
Їдь і ти в Покровськ
показать весь комментарий
.. і пока наш " нелох " буде з бійцями в Покровську - бункерний пацюк хрен туди навіть сунеться , тому що боятиметься .. знаючи що там САМ ..!!
показать весь комментарий
Так езжай, может в глаза посмотришь?
показать весь комментарий
Так поедь тогда Ты! Это взорвёт по настоящему---пока Покровск наш---ну как вроде наш!
показать весь комментарий
давай 🤡 туди теж на зустріч , тоді ми точно будемо знати чим це закінчиться , молитися буде вся Україна , може ще і не доїдеш !!! Амін...
показать весь комментарий
Дурна кацапська соска зто тебе пита свиноматка
показать весь комментарий
Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ, всі будуть аплодувати. Джерело: https://censor.net/ua/n3582703

Тобто Зеля буде аплодували приїзду високопоставленого окупанта в українське місто.
Фініш.
31.10.2025 16:15 Ответить
Та він в лугандонію не їздив, якій Покровськ, таких великих чемоданів ще не виготовляють.
показать весь комментарий
Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ, всі будуть аплодувати. Усі ми розуміємо, чим усе закінчиться", - сказав Зеленський. Усі ми розуміємо,що куйлу ,як переможцю будуть аплодувати,а Тебе,який здав Покровськ ціною життя українських захисників ,будуть проклинати вічно...
показать весь комментарий
