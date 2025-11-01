Гегсет про ядерні випробування США: Роблять ядерний конфлікт менш імовірним
Очільник Пентагону Піт Гегсет вважає, що відновлення ядерних випробувань США допоможе знизити ймовірність ядерного конфлікту.
Про це він сказав під час пресконференції з генеральним секретарем Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) Као Кім Хоурном, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти поцікавилися у Гегсета, які саме випробування доручили проводити Пентагону і як скоро вони відбудуться.
Гегсет зазначив, що Пентагон співпрацює з Міністерством енергетики щодо організації ядерних випробувань.
"Тому розуміння цього і відновлення випробувань — досить відповідальний, дуже відповідальний захід для досягнення цієї мети. Я думаю, що це робить ядерний конфлікт менш імовірним", - сказав глава оборонного відомства США.
Що передувало?
- Президент США Дональд Трамп напередодні доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї. Він зазначив, що це рішення прийнято через те, що інші країни також це роблять.
- У Росії на таку заяву Трампа відреагували погрозами. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається на "коректне донесення" до американського глави інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу країни є ключовою складовою національної безпеки країни.
