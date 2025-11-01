УКР
Новини Ядерні випробування США
Гегсет про ядерні випробування США: Роблять ядерний конфлікт менш імовірним

Очільник Пентагону Піт Гегсет вважає, що відновлення ядерних випробувань США допоможе знизити ймовірність ядерного конфлікту.

Про це він сказав під час пресконференції з генеральним секретарем Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) Као Кім Хоурном, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти поцікавилися у Гегсета, які саме випробування доручили проводити Пентагону і як скоро вони відбудуться.

Гегсет зазначив, що Пентагон співпрацює з Міністерством енергетики щодо організації ядерних випробувань.

"Тому розуміння цього і відновлення випробувань — досить відповідальний, дуже відповідальний захід для досягнення цієї мети. Я думаю, що це робить ядерний конфлікт менш імовірним", - сказав глава оборонного відомства США.

Читайте також: Конгрес США розділився через рішення Трампа поновити ядерні випробування, - The Hill

Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп напередодні доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї. Він зазначив, що це рішення прийнято через те, що інші країни також це роблять.
  • У Росії на таку заяву Трампа відреагували погрозами. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається на "коректне донесення" до американського глави інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".
  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу країни є ключовою складовою національної безпеки країни.

Читайте також: Трамп не відкидає можливості проведення підземних ядерних випробувань

Ліваки в істериці. Значить все правильно.
01.11.2025 00:49 Відповісти
Тоді випробуйте одразу у Москві.

Одразу вирогідність будь-яких конфліктів зменшиться.
01.11.2025 00:57 Відповісти
як поміняв краватку на правильну, то й й одразу розумні думки в голові з'явились

.
01.11.2025 01:04 Відповісти
Тобто самі озброюються і випробовують ЯЗ щоб уникнути ядерної війни, а Україні не дають даже далекобійних ракет щоб не було ескалації? Якісь подвійні стандарти, чи не находите
01.11.2025 01:13 Відповісти
якщо саме так ставити питання як це робиш зараз тут ти, то потрібно тоді спочатку запитати самих себе: а де наші власні далекобійні ракети? до речі, Пентагон сьогодні схвалив передачу Україні томагавків.
01.11.2025 01:54 Відповісти
Проспався. Сушняк. Росол. Голосові повідомлення з ЦВ від шефа. Пресуха. Звичайний ранок очильника Пентагону.
