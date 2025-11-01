Гегсет про ядерні випробування США: Роблять ядерний конфлікт менш імовірним

Очільник Пентагону Піт Гегсет вважає, що відновлення ядерних випробувань США допоможе знизити ймовірність ядерного конфлікту.

Про це він сказав під час пресконференції з генеральним секретарем Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) Као Кім Хоурном, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти поцікавилися у Гегсета, які саме випробування доручили проводити Пентагону і як скоро вони відбудуться.

Гегсет зазначив, що Пентагон співпрацює з Міністерством енергетики щодо організації ядерних випробувань.

"Тому розуміння цього і відновлення випробувань — досить відповідальний, дуже відповідальний захід для досягнення цієї мети. Я думаю, що це робить ядерний конфлікт менш імовірним", - сказав глава оборонного відомства США.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп напередодні доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї. Він зазначив, що це рішення прийнято через те, що інші країни також це роблять.

У Росії на таку заяву Трампа відреагували погрозами. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається на "коректне донесення" до американського глави інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу країни є ключовою складовою національної безпеки країни.

