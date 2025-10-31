Конгрес США розділився через рішення Трампа поновити ядерні випробування, - The Hill

Республіканці у Конгресу підтримують рішення Дональда Трампа відновити ядерні випробування, водночас демократи критикують цей крок, називаючи його небезпечним.

Про це пише The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

Позиція демократів

"Було б помилкою з нашого боку це робити. Ми мало що отримаємо з цього. Якщо ми проведемо випробування, а потім Китай вирішить: добре, я почну випробування. Вони почнуть випробовувати свою ядерну зброю, тоді їхні стратегічні сили значно покращаться. Це буде подарунком для Китаю", - сказав сенатор-демократ від Аризони Марк Келлі.

Сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен запитує, чому республіканці не стурбовані тим, скільки грошей потрібно для виконання директиви президента, якщо вони зосереджені на скороченні федеральних витрат.

За її словами, Пентагон часто занижує реальні витрати та обіцяє коротші терміни реалізації масштабних ядерних програм. Після затвердження Конгресом таких проєктів витрати швидко зростають, а строки завершення постійно відсуваються.

Що кажуть республіканці?

Сенатор від Айдахо Джеймс Ріш вважає, що ситуацію не варто розцінювати як ескалацію.

Він назвав Путіна "божевільним", який намагається розширити межі, встановлені Трампом.

"Ніхто не вірить, що він (Путін. - Ред.) справді застосує ядерну зброю, хоча він і намагається залякати Трампа цими погрозами. Гадаю, Трамп мав на увазі: мене це не лякає", - додав сенатор.

Трампа також підтримують спікер-республіканець Палати представників Майк Джонсон і сенатор Ліндсі Грем.

Джонсон вважає рішення Трампа про відновлення ядерних випробувань "сильним сигналом" противникам США. Водночас Грем заявив, що це є відповіддю Путіну.

Водночас деякі сенатори визнали, що директива президента була недостатньо деталізована.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп напередодні доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї. Він зазначив, що це рішення прийнято через те, що інші країни також це роблять.

У Росії на таку заяву Трампа відреагували погрозами. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається на "коректне донесення" до американського глави інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".

