Конгресс США разделился из-за решения Трампа возобновить ядерные испытания, - The Hill

Республиканцы в Конгрессе поддерживают решение Дональда Трампа возобновить ядерные испытания, в то же время демократы критикуют этот шаг, называя его опасным.

Об этом пишет The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

Позиция демократов

"Было бы ошибкой с нашей стороны это делать. Мы мало что получим от этого. Если мы проведем испытания, а затем Китай решит: хорошо, я начну испытания. Они начнут испытывать свое ядерное оружие, тогда их стратегические силы значительно улучшатся. Это будет подарком для Китая", - сказал сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли.

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен спрашивает, почему республиканцы не обеспокоены тем, сколько денег нужно для выполнения директивы президента, если они сосредоточены на сокращении федеральных расходов.

По ее словам, Пентагон часто занижает реальные расходы и обещает более короткие сроки реализации масштабных ядерных программ. После утверждения Конгрессом таких проектов расходы быстро растут, а сроки завершения постоянно откладываются.

Что говорят республиканцы?

Сенатор от Айдахо Джеймс Риш считает, что ситуацию не стоит расценивать как эскалацию.

Он назвал Путина "сумасшедшим", который пытается расширить границы, установленные Трампом.

"Никто не верит, что он (Путин. - Ред.) действительно применит ядерное оружие, хотя он и пытается запугать Трампа этими угрозами. Думаю, Трамп имел в виду: меня это не пугает", - добавил сенатор.

Трампа также поддерживают спикер-республиканец Палаты представителей Майк Джонсон и сенатор Линдси Грэм.

Джонсон считает решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний "сильным сигналом" противникам США. В то же время Грэм заявил, что это является ответом Путину.

В то же время некоторые сенаторы признали, что директива президента была недостаточно детализирована.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп накануне поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Он отметил, что это решение принято из-за того, что другие страны также это делают.

В России на такое заявление Трампа отреагировали угрозами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на "корректное донесение" до американского главы информации об испытаниях российских ракет "Буревестник" и "Посейдон".

