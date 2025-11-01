Хегсет о ядерных испытаниях США: Делают ядерный конфликт менее вероятным

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что возобновление ядерных испытаний США поможет снизить вероятность ядерного конфликта.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хоурном, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты поинтересовались у Хегсета, какие именно испытания поручили проводить Пентагону и как скоро они состоятся.

Хегсет отметил, что Пентагон сотрудничает с Министерством энергетики по организации ядерных испытаний.

"Поэтому понимание этого и возобновление испытаний - достаточно ответственное, очень ответственное мероприятие для достижения этой цели. Я думаю, что это делает ядерный конфликт менее вероятным", - сказал глава оборонного ведомства США.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп накануне поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Он отметил, что это решение принято из-за того, что другие страны также это делают.

В России на такое заявление Трампа отреагировали угрозами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на "корректное донесение" до американского главы информации об испытаниях российских ракет "Буревестник" и "Посейдон".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала страны являются ключевой составляющей национальной безопасности страны.

