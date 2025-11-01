РУС
Хегсет о ядерных испытаниях США: Делают ядерный конфликт менее вероятным

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что возобновление ядерных испытаний США поможет снизить вероятность ядерного конфликта.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хоурном, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты поинтересовались у Хегсета, какие именно испытания поручили проводить Пентагону и как скоро они состоятся.

Хегсет отметил, что Пентагон сотрудничает с Министерством энергетики по организации ядерных испытаний.

"Поэтому понимание этого и возобновление испытаний - достаточно ответственное, очень ответственное мероприятие для достижения этой цели. Я думаю, что это делает ядерный конфликт менее вероятным", - сказал глава оборонного ведомства США.

Читайте также: Конгресс США разделился из-за решения Трампа возобновить ядерные испытания, - The Hill

Что предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп накануне поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Он отметил, что это решение принято из-за того, что другие страны также это делают.
  • В России на такое заявление Трампа отреагировали угрозами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на "корректное донесение" до американского главы информации об испытаниях российских ракет "Буревестник" и "Посейдон".
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала страны являются ключевой составляющей национальной безопасности страны.

Читайте также: Трамп не исключает возможности проведения подземных ядерных испытаний

Топ комментарии
+3
якщо саме так ставити питання як це робиш зараз тут ти, то потрібно тоді спочатку запитати самих себе: а де наші власні далекобійні ракети? до речі, Пентагон сьогодні схвалив передачу Україні томагавків.
01.11.2025 01:54 Ответить
+2
як поміняв краватку на правильну, то й й одразу розумні думки в голові з'явились

.
01.11.2025 01:04 Ответить
+2
ЯЗ відклала цикл світових війн. Це корисна річ, якщо вона є в руках адекватних країн. Якщо треба її випробувати, щоб переконатися, що працює, то треба випробувати. І показати, що всі неадеквати отримають по зубам, у разі нападу.
01.11.2025 05:02 Ответить
Ліваки в істериці. Значить все правильно.
01.11.2025 00:49 Ответить
Тоді випробуйте одразу у Москві.

Одразу вирогідність будь-яких конфліктів зменшиться.
01.11.2025 00:57 Ответить
як поміняв краватку на правильну, то й й одразу розумні думки в голові з'явились

.
01.11.2025 01:04 Ответить
Тобто самі озброюються і випробовують ЯЗ щоб уникнути ядерної війни, а Україні не дають даже далекобійних ракет щоб не було ескалації? Якісь подвійні стандарти, чи не находите
показать весь комментарий
01.11.2025 01:13 Ответить
якщо саме так ставити питання як це робиш зараз тут ти, то потрібно тоді спочатку запитати самих себе: а де наші власні далекобійні ракети? до речі, Пентагон сьогодні схвалив передачу Україні томагавків.
01.11.2025 01:54 Ответить
Проспався. Сушняк. Росол. Голосові повідомлення з ЦВ від шефа. Пресуха. Звичайний ранок очильника Пентагону.
01.11.2025 02:03 Ответить
Не довподоби мені цей тіп але в даннному випадку і він і Трамп праві. Треба показати кацапам і китайозам кузькіну мать епта бо шось вони себе занадто добре почувають останнім часом
01.11.2025 02:50 Ответить
ЯЗ відклала цикл світових війн. Це корисна річ, якщо вона є в руках адекватних країн. Якщо треба її випробувати, щоб переконатися, що працює, то треба випробувати. І показати, що всі неадеквати отримають по зубам, у разі нападу.
01.11.2025 05:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WhfttXg5R2A https://www.youtube.com/watch?v=Трамп шокував путіна ОДНИМ РІШЕННЯМ! ЛУЦЕНКО | у Кремлі НЕ ОЧІКУВАЛИ такого повороту
01.11.2025 07:52 Ответить
Why not? Let's all blow up a few, and not just underground, but in the ocean and in the air too. It's been a while, the world needs some "movida".
01.11.2025 07:59 Ответить
 
 