Трамп не исключает возможности проведения подземных ядерных испытаний

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп не исключил возможность подземных ядерных испытаний США, которые были распространены во время холодной войны.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, его цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Ядерный арсенал США

Трамп 31 октября подтвердил, что США возобновят ядерные испытания, и не дал прямого ответа на вопрос, будут ли это подземные ядерные испытания.

"Вы узнаете об этом очень скоро, но мы проведем несколько испытаний. Другие страны это делают. Если они это делают, то мы тоже будем, хорошо?" - ответил журналистам американский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс США разделился из-за решения Трампа возобновить ядерные испытания, - The Hill

Что предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп накануне поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Он отметил, что это решение принято из-за того, что другие страны также это делают.
  • В России на такое заявление Трампа отреагировали угрозами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на "корректное донесение" до американского главы информации об испытаниях российских ракет "Буревестник" и "Посейдон".
  • Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что испытания ядерного арсенала страны являются ключевой составляющей национальной безопасности страны.

Читайте также: Германия призывает ядерные государства соблюдать мораторий

