УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9770 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна зброя
468 4

Трамп не відкидає можливості проведення підземних ядерних випробувань

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп не виключив можливість підземних ядерних випробувань США, які були поширені під час холодної війни.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, його цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Ядерний арсенал США

Трамп 31 жовтня підтвердив, що США відновлять ядерні випробування, і не дав прямої відповіді на запитання, чи будуть це підземні ядерні випробування.

"Ви дізнаєтеся про це дуже скоро, але ми проведемо кілька випробувань. Інші країни це роблять. Якщо вони це роблять, то ми теж будемо, добре?", - відповів журналістам американський президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгрес США розділився через рішення Трампа поновити ядерні випробування, - The Hill

Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп напередодні доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї. Він зазначив, що це рішення прийнято через те, що інші країни також це роблять.
  • У Росії на таку заяву Трампа відреагували погрозами. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається на "коректне донесення" до американського глави інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".
  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу країни є ключовою складовою національної безпеки країни.

Читайте також: Німеччина закликає ядерні держави дотримуватися мораторію

Автор: 

США (24701) ядерна зброя (1242) Трамп Дональд (7572)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо можливо то у бункері ху...ла.
показати весь коментар
31.10.2025 20:09 Відповісти
Щоб не допустити капітуляцію, Україна має створити хімічну та ядерну зброю.
показати весь коментар
31.10.2025 20:14 Відповісти
Давай трамп ,зроби це , бо маск розігнав фахівців , розібрав полігон ... прямо як наш 🤡 , клістони познімав ,перед війною в Україні , ...треба руснявокитайським червонодупим показати ,де їх місце в геополітиці...
показати весь коментар
31.10.2025 20:15 Відповісти
Модна під москвою.
показати весь коментар
31.10.2025 20:28 Відповісти
 
 