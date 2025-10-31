Трамп не відкидає можливості проведення підземних ядерних випробувань

Дональд Трамп не виключив можливість підземних ядерних випробувань США, які були поширені під час холодної війни.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, його цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Ядерний арсенал США

Трамп 31 жовтня підтвердив, що США відновлять ядерні випробування, і не дав прямої відповіді на запитання, чи будуть це підземні ядерні випробування.

"Ви дізнаєтеся про це дуже скоро, але ми проведемо кілька випробувань. Інші країни це роблять. Якщо вони це роблять, то ми теж будемо, добре?", - відповів журналістам американський президент.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп напередодні доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї. Він зазначив, що це рішення прийнято через те, що інші країни також це роблять.

У Росії на таку заяву Трампа відреагували погрозами. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається на "коректне донесення" до американського глави інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу країни є ключовою складовою національної безпеки країни.

