УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 694 35

Суд у Бразилії відправив експрезидента Болсонару у спецкамеру на 27 років

Болсонару сів за грати на 27 років

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару вичерпав усі можливі апеляції та офіційно почав відбувати 27 років ув’язнення за спробу військового перевороту після поразки на виборах 2022 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Верховного суду Бразилії, оприлюдненій у вівторок, пише WP.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вирок Болсонару підтвердили

У документі зазначено, що суд підтримав вирок за спробу державного перевороту та силове скасування демократичного порядку.
"Суд підтримав вирок Болсонару за спробу державного перевороту та інші звинувачення", – наголошено у рішенні.

Суддя Александре де Мораес постановив, що покарання він відбуватиме в спеціально підготовленій камері. Болсонару став першим президентом країни, засудженим за підрив демократичної системи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна з наркокартелями у Бразилії: задіяні FPV-дрони, понад 80 загиблих. ФОТОрепортаж

Передісторія

У вересні екслідера визнали винним у керівництві невдалою спробою перевороту, спрямованою на недопущення до влади Луїса Інасіу Лули да Сілви після виборів 2022 року.

Також читайте: Друг Путіна і експрезидент Франції Саркозі піде за ґрати 21 жовтня

Болсонару у в'язниці

  • Вирок – 27 років.
  • Місце утримання – спецкамера в Бразиліа.
  • Після завершення відбування покарання Болсонару буде 97 років.

Раніше ми повідомляли, що колишній мер Одеси Труханов оскаржив запобіжний захід, а також про те, що суд відмовив у зміні запобіжного заходу для Зоріної у справі "Міндічгейту".

Також читайте: Нардепу Шевченку загрожує довічне ув’язнення — йому інкриміновано держзраду, колабораціонізм. ФОТО

Автор: 

Бразилія (291) ув’язнення (124) Болсонару Жаір (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
А от Трамп після такого самого знову став президентом щоб вже остаточно перетворити США на васала Кацапії.
показати весь коментар
26.11.2025 00:09 Відповісти
+14
А рудого поца замість камери посадили вдруге в крісло президента - "а какая разніца!"
показати весь коментар
26.11.2025 00:19 Відповісти
+13
А Трампу спроба перевороту та захоплення Капітолія зійшло з рук.
показати весь коментар
26.11.2025 00:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розмріялися) зеля дбає про своє життя більше ніж за долю України, ми його хрін знайдемо після війни, він дуже багато грошей накрав, на них можна окрему армію створити і жити десь на берегу невідомого острога Карибського моря.
показати весь коментар
26.11.2025 01:46 Відповісти
А от Трамп після такого самого знову став президентом щоб вже остаточно перетворити США на васала Кацапії.
показати весь коментар
26.11.2025 00:09 Відповісти
нам би всім так - тільки дієвих, а не колишніх...
показати весь коментар
26.11.2025 00:14 Відповісти
А рудого поца замість камери посадили вдруге в крісло президента - "а какая разніца!"
показати весь коментар
26.11.2025 00:19 Відповісти
що ми і зробили.
показати весь коментар
26.11.2025 00:35 Відповісти
агрономія в політиці навпаки.
вчясно не посадиш? - воно ж виросте...
показати весь коментар
26.11.2025 00:21 Відповісти
А Трампу спроба перевороту та захоплення Капітолія зійшло з рук.
показати весь коментар
26.11.2025 00:27 Відповісти
не повірите - саме такого трампа ви вже маєте,
ну тільки трохи менше, а там хто знає?
щє рочків з 10 без виборів і буде саме тей.
показати весь коментар
26.11.2025 00:41 Відповісти
А США навіть Трампа переживе.
показати весь коментар
26.11.2025 00:45 Відповісти
дуже хочеться вірити, але вже багато чого зламано
показати весь коментар
26.11.2025 01:05 Відповісти
Тільки якою ціною і в якому вигляді…
показати весь коментар
26.11.2025 09:14 Відповісти
Точно не ціною втрати суверенітету чи територій, на відміну від України.
показати весь коментар
26.11.2025 09:21 Відповісти
ви ж хочете доню до себе?
заміна не потрібна беріть зaдаром.
показати весь коментар
26.11.2025 00:50 Відповісти
зійшло
показати весь коментар
26.11.2025 06:15 Відповісти
а зовсім непогана та Бразілія,
хоч в декотрих суддів там клямка не клинанула...
показати весь коментар
26.11.2025 00:38 Відповісти
Нам в Україні в край необхідно терміново перейняти саме цю дуже гарну бразильську традицію.
Кучма, Янукович і Зеленський з ''нетерпінням очікують''...
показати весь коментар
26.11.2025 00:42 Відповісти
А доводити провину будуть у судах Татарова. Ага.
показати весь коментар
26.11.2025 00:47 Відповісти
Я ж написав - перейняти бразильську традицію.
В Бразилії немає татаровсько-портновсько-ківаловських судів.
показати весь коментар
26.11.2025 00:56 Відповісти
Ова!
А можна таке для: Кучми і Ющенка?
Янучара певне в байкалі втопиться як і його синок це зробив)))
показати весь коментар
26.11.2025 02:34 Відповісти
Цікаво..в скількі шмарклі намотають?
показати весь коментар
26.11.2025 05:57 Відповісти
ніскільки - він з вами назавжди....
показати весь коментар
26.11.2025 06:19 Відповісти
США треба повичитися у Бразілії, як карають злочинця, незалежно від того кім він був, за спробу перевороту.
показати весь коментар
26.11.2025 07:15 Відповісти
Ішака чекає така сама доля, у ліпшому випадку. Правда - за зраду.
показати весь коментар
26.11.2025 07:23 Відповісти
Трамп наступний....або спеціальна труна
показати весь коментар
26.11.2025 09:32 Відповісти
 
 