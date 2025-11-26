Суд у Бразилії відправив експрезидента Болсонару у спецкамеру на 27 років

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару вичерпав усі можливі апеляції та офіційно почав відбувати 27 років ув’язнення за спробу військового перевороту після поразки на виборах 2022 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Верховного суду Бразилії, оприлюдненій у вівторок, пише WP.

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Вирок Болсонару підтвердили

У документі зазначено, що суд підтримав вирок за спробу державного перевороту та силове скасування демократичного порядку.

"Суд підтримав вирок Болсонару за спробу державного перевороту та інші звинувачення", – наголошено у рішенні.

Суддя Александре де Мораес постановив, що покарання він відбуватиме в спеціально підготовленій камері. Болсонару став першим президентом країни, засудженим за підрив демократичної системи.

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Передісторія

У вересні екслідера визнали винним у керівництві невдалою спробою перевороту, спрямованою на недопущення до влади Луїса Інасіу Лули да Сілви після виборів 2022 року.

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Болсонару у в'язниці

Вирок – 27 років.

Місце утримання – спецкамера в Бразиліа.

Після завершення відбування покарання Болсонару буде 97 років.

Раніше ми повідомляли, що колишній мер Одеси Труханов оскаржив запобіжний захід, а також про те, що суд відмовив у зміні запобіжного заходу для Зоріної у справі "Міндічгейту".

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