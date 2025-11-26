РУС
Новости
Суд в Бразилии отправил экс-президента Болсонару в спецкамеру на 27 лет

Болсонару сел за решетку на 27 лет

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару исчерпал все возможные апелляции и официально начал отбывать 27 лет заключения за попытку военного переворота после поражения на выборах 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Верховного суда Бразилии, обнародованном во вторник, пишетWP.

Приговор Болсонару подтвердили

В документе указано, что суд поддержал приговор за попытку государственного переворота и силовую отмену демократического порядка.
"Суд поддержал приговор Болсонару за попытку государственного переворота и другие обвинения", – отмечено в решении.

Судья Александре де Мораес постановил, что наказание он будет отбывать в специально подготовленной камере.Болсонару стал первым президентом страны, осужденным за подрыв демократической системы.

Предыстория

В сентябре экс-лидера признали виновным в руководстве неудачной попыткой переворота, направленной на недопущение к власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы после выборов 2022 года.

Болсонару в тюрьме

  • Приговор — 27 лет.
  • Место содержания — спецкамера в Бразилиа.
  • После завершения отбывания наказания Болсонару будет 97 лет.

Топ комментарии
+9
А от Трамп після такого самого знову став президентом щоб вже остаточно перетворити США на васала Кацапії.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:09 Ответить
+8
А рудого поца замість камери посадили вдруге в крісло президента - "а какая разніца!"
показать весь комментарий
26.11.2025 00:19 Ответить
+7
А Трампу спроба перевороту та захоплення Капітолія зійшло з рук.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:27 Ответить
Розмріялися) зеля дбає про своє життя більше ніж за долю України, ми його хрін знайдемо після війни, він дуже багато грошей накрав, на них можна окрему армію створити і жити десь на берегу невідомого острога Карибського моря.
показать весь комментарий
26.11.2025 01:46 Ответить
А от Трамп після такого самого знову став президентом щоб вже остаточно перетворити США на васала Кацапії.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:09 Ответить
нам би всім так - тільки дієвих, а не колишніх...
показать весь комментарий
26.11.2025 00:14 Ответить
А рудого поца замість камери посадили вдруге в крісло президента - "а какая разніца!"
показать весь комментарий
26.11.2025 00:19 Ответить
що ми і зробили.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:35 Ответить
агрономія в політиці навпаки.
вчясно не посадиш? - воно ж виросте...
показать весь комментарий
26.11.2025 00:21 Ответить
А Трампу спроба перевороту та захоплення Капітолія зійшло з рук.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:27 Ответить
не повірите - саме такого трампа ви вже маєте,
ну тільки трохи менше, а там хто знає?
щє рочків з 10 без виборів і буде саме тей.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:41 Ответить
А США навіть Трампа переживе.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:45 Ответить
дуже хочеться вірити, але вже багато чого зламано
показать весь комментарий
26.11.2025 01:05 Ответить
ви ж хочете доню до себе?
заміна не потрібна беріть зaдаром.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:50 Ответить
зійшло
показать весь комментарий
26.11.2025 06:15 Ответить
а зовсім непогана та Бразілія,
хоч в декотрих суддів там клямка не клинанула...
показать весь комментарий
26.11.2025 00:38 Ответить
Нам в Україні в край необхідно терміново перейняти саме цю дуже гарну бразильську традицію.
Кучма, Янукович і Зеленський з ''нетерпінням очікують''...
показать весь комментарий
26.11.2025 00:42 Ответить
А доводити провину будуть у судах Татарова. Ага.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:47 Ответить
Я ж написав - перейняти бразильську традицію.
В Бразилії немає татаровсько-портновсько-ківаловських судів.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:56 Ответить
Ова!
А можна таке для: Кучми і Ющенка?
Янучара певне в байкалі втопиться як і його синок це зробив)))
показать весь комментарий
26.11.2025 02:34 Ответить
Цікаво..в скількі шмарклі намотають?
показать весь комментарий
26.11.2025 05:57 Ответить
ніскільки - він з вами назавжди....
показать весь комментарий
26.11.2025 06:19 Ответить
США треба повичитися у Бразілії, як карають злочинця, незалежно від того кім він був, за спробу перевороту.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:15 Ответить
Ішака чекає така сама доля, у ліпшому випадку. Правда - за зраду.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:23 Ответить
 
 