Суд в Бразилии отправил экс-президента Болсонару в спецкамеру на 27 лет
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару исчерпал все возможные апелляции и официально начал отбывать 27 лет заключения за попытку военного переворота после поражения на выборах 2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Верховного суда Бразилии, обнародованном во вторник, пишетWP.
Приговор Болсонару подтвердили
В документе указано, что суд поддержал приговор за попытку государственного переворота и силовую отмену демократического порядка.
Судья Александре де Мораес постановил, что наказание он будет отбывать в специально подготовленной камере.Болсонару стал первым президентом страны, осужденным за подрыв демократической системы.
Предыстория
В сентябре экс-лидера признали виновным в руководстве неудачной попыткой переворота, направленной на недопущение к власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы после выборов 2022 года.
Болсонару в тюрьме
- Приговор — 27 лет.
- Место содержания — спецкамера в Бразилиа.
- После завершения отбывания наказания Болсонару будет 97 лет.
вчясно не посадиш? - воно ж виросте...
ну тільки трохи менше, а там хто знає?
щє рочків з 10 без виборів і буде саме тей.
заміна не потрібна беріть зaдаром.
хоч в декотрих суддів там клямка не клинанула...
Кучма, Янукович і Зеленський з ''нетерпінням очікують''...
В Бразилії немає татаровсько-портновсько-ківаловських судів.
А можна таке для: Кучми і Ющенка?
Янучара певне в байкалі втопиться як і його синок це зробив)))