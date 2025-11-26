Суд в Бразилии отправил экс-президента Болсонару в спецкамеру на 27 лет

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару исчерпал все возможные апелляции и официально начал отбывать 27 лет заключения за попытку военного переворота после поражения на выборах 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Верховного суда Бразилии, обнародованном во вторник, пишетWP.

Приговор Болсонару подтвердили

В документе указано, что суд поддержал приговор за попытку государственного переворота и силовую отмену демократического порядка.

"Суд поддержал приговор Болсонару за попытку государственного переворота и другие обвинения", – отмечено в решении.

Судья Александре де Мораес постановил, что наказание он будет отбывать в специально подготовленной камере.Болсонару стал первым президентом страны, осужденным за подрыв демократической системы.

Предыстория

В сентябре экс-лидера признали виновным в руководстве неудачной попыткой переворота, направленной на недопущение к власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы после выборов 2022 года.

Болсонару в тюрьме

Приговор — 27 лет.

Место содержания — спецкамера в Бразилиа.

После завершения отбывания наказания Болсонару будет 97 лет.

