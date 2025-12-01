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Новини Мирні перемовини
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Переговори про мир в Україні неможливі без європейців, - глава МЗС Франції Барро

Франція наполягає на участі Європи у мирних переговорах

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро наполягає, що переговори про мир в Україні неможливі без європейців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

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"Ми доклали всіх зусиль, щоб усе робилося в інтересах миру для України та безпеки для Європи", - наголосив він.

Міністр нагадав, що 28-пунктний "мирний план" США було "суттєво змінено".

Також читайте: Миру не варто досягати через капітуляцію України, - глава МЗС Франції Барро

Наразі виключено "всі питання, пов’язані з європейськими країнами", проте водночас вперше надійшла чітка заява зі США про готовність співпрацювати з Україною над підготовкою гарантій безпеки - військових механізмів, які мали б запобігти будь-якій подальшій агресії після досягнення миру.

Барро зазначив, що хоч Росія прагне обмежити можливості армії України, європейці мають намір підтримувати "міцну постмирну" українську армію.

"Це вимагатиме від нас допомоги у її відновленні", - додав глава МЗС Франції.

Читайте: Каллас про мирні переговори: Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії

Що передувало?

Відомо, що 1 грудня президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.

Очікується, що лідери двох держав проведуть зустріч тет-а-тет, після чого президент України відвідає виробничі потужності французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation.

Читайте: Зеленський та Стубб обговорили мирні перемовини у США: Є непрості речі, щодо яких ще треба працювати

Автор: 

перемовини (3820) Франція (3347) Барро Жан-Ноель (81)
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Топ коментарі
+4
Так європейці воюють чи може європейці мають якийсь вплив на росію?
Чи може їм просто хочеться побути п'ятим колесом до воза, щоб той нікуди не їхав?
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01.12.2025 14:04 Відповісти
+2
Без допомоги Європі Україні буде гаплик!
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01.12.2025 14:11 Відповісти
+2
Європа виробляє 10 крилатих ракет на місяць, нуль балістичних.

Америка і Росія не сприймають серйозно Європу. Тому домовляються за спиною.

Кушнеру і Уіткофу можна на кріптокошельки насипати рублів, ті Трампу нашепчуть те що треба, а Трамп дурачок-старичок, йому би в гольф пограти, Європу уже і не питають.
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01.12.2025 14:18 Відповісти
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Так європейці воюють чи може європейці мають якийсь вплив на росію?
Чи може їм просто хочеться побути п'ятим колесом до воза, щоб той нікуди не їхав?
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01.12.2025 14:04 Відповісти
Без допомоги Європі Україні буде гаплик!
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01.12.2025 14:11 Відповісти
Вся європейська допомога тримається на США.
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01.12.2025 14:14 Відповісти
Гомік здєсь водкі нєт !
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01.12.2025 15:27 Відповісти
Гаплик настав, коли жінок відправити підіймати демографію в Європі, а чоловіків типу захищати жінок та дітей.
Замість нового покоління українців ми отримуємо потужний прапорець в Фейсбуці, бо жіночки обирають європейця, а не героя, котрий пройшов війну.
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01.12.2025 14:56 Відповісти
бабуся Ойропа прокинулась?

навряд...

.
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01.12.2025 15:35 Відповісти
ШІ ???
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01.12.2025 16:44 Відповісти
Цього не хочуть ЗЕмародери!
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01.12.2025 14:09 Відповісти
То домовляйтеся,хто вам не дає.
А то балачки самі.
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01.12.2025 14:10 Відповісти
ЗЕшобло їм не дає!
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01.12.2025 14:12 Відповісти
Європа виробляє 10 крилатих ракет на місяць, нуль балістичних.

Америка і Росія не сприймають серйозно Європу. Тому домовляються за спиною.

Кушнеру і Уіткофу можна на кріптокошельки насипати рублів, ті Трампу нашепчуть те що треба, а Трамп дурачок-старичок, йому би в гольф пограти, Європу уже і не питають.
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01.12.2025 14:18 Відповісти
але по факту ще й як можливі
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01.12.2025 14:29 Відповісти
Можливі. Бо ви - імпотенти і пусте місце, з яким вже ніхто не рахується. Тільки Україна, бо сидить на вашій допомозі.
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01.12.2025 14:30 Відповісти
То чому ж Європа чекає, негайно домовлятися про мир з росією, зі всієї сили тиснути на *****
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01.12.2025 14:31 Відповісти
Схоже, тиснути Європі нічим. Вся надія лише на США.
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01.12.2025 14:58 Відповісти
***** там европейці, там є зять трампа, онук трампа, затичка з жопи трампа, ****** путіна знов же
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01.12.2025 15:11 Відповісти
Не почему. Вон как бойко переговоры идут. И европейцев во Флориде я не заметил. В маскву их тоже не планируют приглашать.
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01.12.2025 16:57 Відповісти
 
 