Переговори про мир в Україні неможливі без європейців, - глава МЗС Франції Барро

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро наполягає, що переговори про мир в Україні неможливі без європейців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

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"Ми доклали всіх зусиль, щоб усе робилося в інтересах миру для України та безпеки для Європи", - наголосив він.

Міністр нагадав, що 28-пунктний "мирний план" США було "суттєво змінено".

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Наразі виключено "всі питання, пов’язані з європейськими країнами", проте водночас вперше надійшла чітка заява зі США про готовність співпрацювати з Україною над підготовкою гарантій безпеки - військових механізмів, які мали б запобігти будь-якій подальшій агресії після досягнення миру.

Барро зазначив, що хоч Росія прагне обмежити можливості армії України, європейці мають намір підтримувати "міцну постмирну" українську армію.

"Це вимагатиме від нас допомоги у її відновленні", - додав глава МЗС Франції.

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Що передувало?

Відомо, що 1 грудня президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.

Очікується, що лідери двох держав проведуть зустріч тет-а-тет, після чого президент України відвідає виробничі потужності французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation.

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