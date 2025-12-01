Переговори про мир в Україні неможливі без європейців, - глава МЗС Франції Барро
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро наполягає, що переговори про мир в Україні неможливі без європейців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.
"Ми доклали всіх зусиль, щоб усе робилося в інтересах миру для України та безпеки для Європи", - наголосив він.
Міністр нагадав, що 28-пунктний "мирний план" США було "суттєво змінено".
Наразі виключено "всі питання, пов’язані з європейськими країнами", проте водночас вперше надійшла чітка заява зі США про готовність співпрацювати з Україною над підготовкою гарантій безпеки - військових механізмів, які мали б запобігти будь-якій подальшій агресії після досягнення миру.
Барро зазначив, що хоч Росія прагне обмежити можливості армії України, європейці мають намір підтримувати "міцну постмирну" українську армію.
"Це вимагатиме від нас допомоги у її відновленні", - додав глава МЗС Франції.
Що передувало?
Відомо, що 1 грудня президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.
Очікується, що лідери двох держав проведуть зустріч тет-а-тет, після чого президент України відвідає виробничі потужності французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation.
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Чи може їм просто хочеться побути п'ятим колесом до воза, щоб той нікуди не їхав?
Замість нового покоління українців ми отримуємо потужний прапорець в Фейсбуці, бо жіночки обирають європейця, а не героя, котрий пройшов війну.
навряд...
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А то балачки самі.
Америка і Росія не сприймають серйозно Європу. Тому домовляються за спиною.
Кушнеру і Уіткофу можна на кріптокошельки насипати рублів, ті Трампу нашепчуть те що треба, а Трамп дурачок-старичок, йому би в гольф пограти, Європу уже і не питають.