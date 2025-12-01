Переговоры о мире в Украине невозможны без европейцев, - глава МИД Франции Барро
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро настаивает, что переговоры о мире в Украине невозможны без европейцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.
"Мы приложили все усилия, чтобы все делалось в интересах мира для Украины и безопасности для Европы", - подчеркнул он.
Министр напомнил, что 28-пунктный "мирный план" США был "существенно изменен".
На данный момент исключены "все вопросы, связанные с европейскими странами", однако в то же время впервые поступило четкое заявление из США о готовности сотрудничать с Украиной над подготовкой гарантий безопасности - военных механизмов, которые должны предотвратить любую дальнейшую агрессию после достижения мира.
Барро отметил, что хотя Россия стремится ограничить возможности армии Украины, европейцы намерены поддерживать "крепкую поствоенную" украинскую армию.
"Это потребует от нас помощи в ее восстановлении", - добавил глава МИД Франции.
Что предшествовало?
Известно, что 1 декабря президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.
Ожидается, что лидеры двух государств проведут встречу тет-а-тет, после чего президент Украины посетит производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи може їм просто хочеться побути п'ятим колесом до воза, щоб той нікуди не їхав?
А то балачки самі.