Переговоры о мире в Украине невозможны без европейцев, - глава МИД Франции Барро

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро настаивает, что переговоры о мире в Украине невозможны без европейцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы приложили все усилия, чтобы все делалось в интересах мира для Украины и безопасности для Европы", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что 28-пунктный "мирный план" США был "существенно изменен".

Читайте также: Мира не стоит достигать через капитуляцию Украины, - глава МИД Франции Барро

На данный момент исключены "все вопросы, связанные с европейскими странами", однако в то же время впервые поступило четкое заявление из США о готовности сотрудничать с Украиной над подготовкой гарантий безопасности - военных механизмов, которые должны предотвратить любую дальнейшую агрессию после достижения мира.

Барро отметил, что хотя Россия стремится ограничить возможности армии Украины, европейцы намерены поддерживать "крепкую поствоенную" украинскую армию.

"Это потребует от нас помощи в ее восстановлении", - добавил глава МИД Франции.

Читайте: Каллас о мирных переговорах: Это может быть решающая неделя для дипломатии

Что предшествовало?

Известно, что 1 декабря президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.

Ожидается, что лидеры двух государств проведут встречу тет-а-тет, после чего президент Украины посетит производственные мощности французской авиакосмической компании Dassault Aviation.

Читайте: Зеленский и Стубб обсудили мирные переговоры в США: Есть непростые вещи, над которыми еще нужно работать