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МЗС РФ про заяву НАТО щодо можливого "превентивного удару": "Навмисна спроба підірвати зусилля з подолання української кризи"

захарова

Росія заявила, що висловлювання адмірала НАТО Джузеппе Каво Драгоне про можливість "превентивного удару" військового Альянсу під керівництвом США є вкрай безвідповідальними та свідчать про намір ескалувати конфлікт.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відповіла, що це "вкрай безвідповідальний крок, який свідчить про готовність Альянсу продовжувати рухатися в напрямку ескалації".

"Ми бачимо в цьому навмисну спробу підірвати зусилля з подолання української кризи. Ті, хто робить такі заяви, повинні усвідомлювати ризики та можливі наслідки, в тому числі для самих членів Альянсу", - заявила Захарова.

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Що передувало?

Адмірал Драгоне у коментарі Financial Times зазначив, що НАТО розглядає посилення реакції на гібридну війну з боку Росії і що "превентивний удар" може розглядатися як "оборонна дія".

Також повідомлялося, що у разі вторгнення Росії НАТО досягне румунського фронту лише за кілька тижнів. Румунія змушена буде стримувати агресора власними силами. Про це свідчать листопадові військові навчання в Чинку.

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Автор: 

МЗС (4343) НАТО (7236) Захарова Марія (375) війна в Україні (8514)
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Топ коментарі
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МЗС РФ про заяву НАТО щодо можливого "превентивного удару": "Навмисна спроба підірвати зусилля з подолання української кризи" НАТО МАЛО БИ НАНЕСТИ "ПРЕВЕНТИВНИЙ УДАР ПО ВІЙСКАХ 3,14ДЕРАЦІЇ ЩЕ ПІД ЧАС ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ.ОТОДІ Б НЕ БУЛО КРОВОПРОЛИТНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ .ЯКУ РАШИСТСЬКА БРЕХЛИВА СТЕРВА НАЗИВАЄ "УКРАЇНСЬКОЮ КРИЗОЮ" РАШИСТСЬ ХРОБАКИ З ПЕКЛА...
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01.12.2025 14:59 Відповісти
+10
ХАХХАХАХАХАХАХАХАХ

КРИЗА ДІЙСНО Є. Нестача або некваліфіковані психіатри в РФ щоб виявити ці прояви шизи і вчасно закрити в лікарні - то міліони були б живі.
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01.12.2025 14:59 Відповісти
+3
криза це коли захарову трахають двое її працівника і одночасно попадають у дупу, а вона хотіла у піхву, а в Україні йде війна, яку такі ***** як захарова почали
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01.12.2025 15:09 Відповісти
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МЗС РФ про заяву НАТО щодо можливого "превентивного удару": "Навмисна спроба підірвати зусилля з подолання української кризи" НАТО МАЛО БИ НАНЕСТИ "ПРЕВЕНТИВНИЙ УДАР ПО ВІЙСКАХ 3,14ДЕРАЦІЇ ЩЕ ПІД ЧАС ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ.ОТОДІ Б НЕ БУЛО КРОВОПРОЛИТНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ .ЯКУ РАШИСТСЬКА БРЕХЛИВА СТЕРВА НАЗИВАЄ "УКРАЇНСЬКОЮ КРИЗОЮ" РАШИСТСЬ ХРОБАКИ З ПЕКЛА...
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01.12.2025 14:59 Відповісти
ХАХХАХАХАХАХАХАХАХ

КРИЗА ДІЙСНО Є. Нестача або некваліфіковані психіатри в РФ щоб виявити ці прояви шизи і вчасно закрити в лікарні - то міліони були б живі.
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01.12.2025 14:59 Відповісти
Маша, скажи в конюшне, что ты все сказала, но никто не сказал Ой!
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01.12.2025 15:08 Відповісти
Що за алкогольне марення?
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01.12.2025 15:09 Відповісти
криза це коли захарову трахають двое її працівника і одночасно попадають у дупу, а вона хотіла у піхву, а в Україні йде війна, яку такі ***** як захарова почали
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01.12.2025 15:09 Відповісти
Хтось вірить, що НАТО здатна на якісь удари у відповідь? Не смішіть
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01.12.2025 15:15 Відповісти
Щонайбільше буде дуже, дуже, дуже велика струрбованість.
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01.12.2025 15:18 Відповісти
Вселенська стурбованість!!!
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01.12.2025 15:30 Відповісти
Трамп предложит другу валоде сделку: забирай нахрен эту Румынию, а я отменю все санкции и румынскую нефть поделим 50 на 50.
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01.12.2025 15:24 Відповісти
машка, а шотакоє?)) ваші арєшнікі відмовляються літати? )))
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01.12.2025 15:35 Відповісти
Думаю хай спробують, може ху....лостану сподобається
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01.12.2025 15:40 Відповісти
Румунія не залишится одна. Її мир і спокій надійно захищає військова наддержава Україна.
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01.12.2025 15:46 Відповісти
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01.12.2025 16:41 Відповісти
 
 