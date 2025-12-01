МЗС РФ про заяву НАТО щодо можливого "превентивного удару": "Навмисна спроба підірвати зусилля з подолання української кризи"

Росія заявила, що висловлювання адмірала НАТО Джузеппе Каво Драгоне про можливість "превентивного удару" військового Альянсу під керівництвом США є вкрай безвідповідальними та свідчать про намір ескалувати конфлікт.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відповіла, що це "вкрай безвідповідальний крок, який свідчить про готовність Альянсу продовжувати рухатися в напрямку ескалації".

"Ми бачимо в цьому навмисну спробу підірвати зусилля з подолання української кризи. Ті, хто робить такі заяви, повинні усвідомлювати ризики та можливі наслідки, в тому числі для самих членів Альянсу", - заявила Захарова.

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Що передувало?

Адмірал Драгоне у коментарі Financial Times зазначив, що НАТО розглядає посилення реакції на гібридну війну з боку Росії і що "превентивний удар" може розглядатися як "оборонна дія".

Також повідомлялося, що у разі вторгнення Росії НАТО досягне румунського фронту лише за кілька тижнів. Румунія змушена буде стримувати агресора власними силами. Про це свідчать листопадові військові навчання в Чинку.

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