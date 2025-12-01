МЗС РФ про заяву НАТО щодо можливого "превентивного удару": "Навмисна спроба підірвати зусилля з подолання української кризи"
Росія заявила, що висловлювання адмірала НАТО Джузеппе Каво Драгоне про можливість "превентивного удару" військового Альянсу під керівництвом США є вкрай безвідповідальними та свідчать про намір ескалувати конфлікт.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відповіла, що це "вкрай безвідповідальний крок, який свідчить про готовність Альянсу продовжувати рухатися в напрямку ескалації".
"Ми бачимо в цьому навмисну спробу підірвати зусилля з подолання української кризи. Ті, хто робить такі заяви, повинні усвідомлювати ризики та можливі наслідки, в тому числі для самих членів Альянсу", - заявила Захарова.
Що передувало?
Адмірал Драгоне у коментарі Financial Times зазначив, що НАТО розглядає посилення реакції на гібридну війну з боку Росії і що "превентивний удар" може розглядатися як "оборонна дія".
Також повідомлялося, що у разі вторгнення Росії НАТО досягне румунського фронту лише за кілька тижнів. Румунія змушена буде стримувати агресора власними силами. Про це свідчать листопадові військові навчання в Чинку.
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КРИЗА ДІЙСНО Є. Нестача або некваліфіковані психіатри в РФ щоб виявити ці прояви шизи і вчасно закрити в лікарні - то міліони були б живі.