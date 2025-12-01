МИД РФ о заявлении НАТО о возможном "превентивном ударе": "Намеренная попытка подорвать усилия по преодолению украинского кризиса"

Россия заявила, что высказывания адмирала НАТО Джузеппе Каво Драгоне о возможности "превентивного удара" военного альянса под руководством США являются крайне безответственными и свидетельствуют о намерении эскалировать конфликт.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила, что это "крайне безответственный шаг, который свидетельствует о готовности Альянса продолжать двигаться в направлении эскалации".

"Мы видим в этом преднамеренную попытку подорвать усилия по преодолению украинского кризиса. Те, кто делает такие заявления, должны осознавать риски и возможные последствия, в том числе для самих членов Альянса", - заявила Захарова.

Что предшествовало?

Адмирал Драгоне в комментарии Financial Times отметил, что НАТО рассматривает усиление реакции на гибридную войну со стороны России и что "превентивный удар" может рассматриваться как "оборонительная мера".

Также сообщалось, что в случае вторжения России НАТО достигнет румынского фронта лишь через несколько недель. Румыния вынуждена будет сдерживать агрессора собственными силами. Об этом свидетельствуют ноябрьские военные учения в Чинку.

