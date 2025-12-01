РУС
Новости
1 997 12

МИД РФ о заявлении НАТО о возможном "превентивном ударе": "Намеренная попытка подорвать усилия по преодолению украинского кризиса"

захарова

Россия заявила, что высказывания адмирала НАТО Джузеппе Каво Драгоне о возможности "превентивного удара" военного альянса под руководством США являются крайне безответственными и свидетельствуют о намерении эскалировать конфликт.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила, что это "крайне безответственный шаг, который свидетельствует о готовности Альянса продолжать двигаться в направлении эскалации".

"Мы видим в этом преднамеренную попытку подорвать усилия по преодолению украинского кризиса. Те, кто делает такие заявления, должны осознавать риски и возможные последствия, в том числе для самих членов Альянса", - заявила Захарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск - союзникам: НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от РФ

Что предшествовало?

Адмирал Драгоне в комментарии Financial Times отметил, что НАТО рассматривает усиление реакции на гибридную войну со стороны России и что "превентивный удар" может рассматриваться как "оборонительная мера".

Также сообщалось, что в случае вторжения России НАТО достигнет румынского фронта лишь через несколько недель. Румыния вынуждена будет сдерживать агрессора собственными силами. Об этом свидетельствуют ноябрьские военные учения в Чинку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия намерена испытать коллективную оборону НАТО, - главнокомандующий ВС Швеции

МИД (7154) НАТО (10520) Захарова Мария (389) война в Украине (7060)
ХАХХАХАХАХАХАХАХАХ

КРИЗА ДІЙСНО Є. Нестача або некваліфіковані психіатри в РФ щоб виявити ці прояви шизи і вчасно закрити в лікарні - то міліони були б живі.
01.12.2025 14:59 Ответить
МЗС РФ про заяву НАТО щодо можливого "превентивного удару": "Навмисна спроба підірвати зусилля з подолання української кризи" НАТО МАЛО БИ НАНЕСТИ "ПРЕВЕНТИВНИЙ УДАР ПО ВІЙСКАХ 3,14ДЕРАЦІЇ ЩЕ ПІД ЧАС ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ.ОТОДІ Б НЕ БУЛО КРОВОПРОЛИТНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ .ЯКУ РАШИСТСЬКА БРЕХЛИВА СТЕРВА НАЗИВАЄ "УКРАЇНСЬКОЮ КРИЗОЮ" РАШИСТСЬ ХРОБАКИ З ПЕКЛА...
01.12.2025 14:59 Ответить
криза це коли захарову трахають двое її працівника і одночасно попадають у дупу, а вона хотіла у піхву, а в Україні йде війна, яку такі ***** як захарова почали
01.12.2025 15:09 Ответить
Маша, скажи в конюшне, что ты все сказала, но никто не сказал Ой!
01.12.2025 15:08 Ответить
Що за алкогольне марення?
01.12.2025 15:09 Ответить
криза це коли захарову трахають двое її працівника і одночасно попадають у дупу, а вона хотіла у піхву, а в Україні йде війна, яку такі ***** як захарова почали
01.12.2025 15:09 Ответить
Хтось вірить, що НАТО здатна на якісь удари у відповідь? Не смішіть
01.12.2025 15:15 Ответить
Щонайбільше буде дуже, дуже, дуже велика струрбованість.
01.12.2025 15:18 Ответить
Вселенська стурбованість!!!
01.12.2025 15:30 Ответить
Трамп предложит другу валоде сделку: забирай нахрен эту Румынию, а я отменю все санкции и румынскую нефть поделим 50 на 50.
01.12.2025 15:24 Ответить
машка, а шотакоє?)) ваші арєшнікі відмовляються літати? )))
01.12.2025 15:35 Ответить
Думаю хай спробують, може ху....лостану сподобається
01.12.2025 15:40 Ответить
Румунія не залишится одна. Її мир і спокій надійно захищає військова наддержава Україна.
01.12.2025 15:46 Ответить
 
 