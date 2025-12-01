ЄС не зміг зібрати 2 млн боєприпасів для України на 2026 рік, - Каллас

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що ініціатива щодо надання Україні 2 млн пострілів боєприпасів у 2026 році поки не реалізована.

Про це вона сказала після засідання Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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"Щодо ініціативи щодо боєприпасів, я з жалем мушу сказати, що ми ще не досягли мети", - заявила Каллас, додавши, що наразі Євросоюзу не вдалося зібрати необхідний обсяг пострілів.

Разом із тим, за її словами, одна з держав-членів ЄС найближчими тижнями ухвалить ще одне рішення, яке частково сприятиме реалізації ініціативи. Під час засідання міністри також заслухали очільника Міноборони України Дениса Шмигаля щодо потреб української оборони.

Каллас зазначила, що нині Україна насамперед потребує дронів та інших спроможностей, але "боєприпаси все ще залишаються необхідними". Вона підкреслила, що робота над ініціативою триває.

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Що передувало?

Європейський Союз і країни-члени розраховують цього року збільшити постачання Україні артилерійських боєприпасів, зокрема досягти показника у 2 мільйони.

У рамках ініціативи Євросоюзу з постачання Україні двох мільйонів боєприпасів у 2025 році вже задекларовано зобов’язання на 80% від запланованого обсягу.

Євросоюз планує виконати обіцянку щодо надання Україні 2 млн артилерійських снарядів до жовтня.

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