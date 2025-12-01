УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9683 відвідувача онлайн
Новини Постачання боєприпасів від ЄС Європі не вистачає боєприпасів
3 722 12

ЄС не зміг зібрати 2 млн боєприпасів для України на 2026 рік, - Каллас

каллас,кая

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що ініціатива щодо надання Україні 2 млн пострілів боєприпасів у 2026 році поки не реалізована.

Про це вона сказала після засідання Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Щодо ініціативи щодо боєприпасів, я з жалем мушу сказати, що ми ще не досягли мети", - заявила Каллас, додавши, що наразі Євросоюзу не вдалося зібрати необхідний обсяг пострілів.

Разом із тим, за її словами, одна з держав-членів ЄС найближчими тижнями ухвалить ще одне рішення, яке частково сприятиме реалізації ініціативи. Під час засідання міністри також заслухали очільника Міноборони України Дениса Шмигаля щодо потреб української оборони.

Каллас зазначила, що нині Україна насамперед потребує дронів та інших спроможностей, але "боєприпаси все ще залишаються необхідними". Вона підкреслила, що робота над ініціативою триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС має негайно погодити багаторічне фінансування України, - Каллас

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас про зустріч Віткоффа з Путіним: Боюся, що весь тиск спрямують на Україну

Автор: 

боєприпаси (2417) Євросоюз (15236) Каллас Кая (524)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Зате КНДР змогла.
показати весь коментар
01.12.2025 17:23 Відповісти
+6
А КНДР передала русні 8 млн снарядів, 100 балістичних ракет на 500 км і при цьому не влазить у переговори і не розказує русні що їм треба робити.
Дивно, правда?
показати весь коментар
01.12.2025 17:30 Відповісти
+2
"ЄС не зміг" - ось так буде вірно про ЄС
показати весь коментар
01.12.2025 17:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зате КНДР змогла.
показати весь коментар
01.12.2025 17:23 Відповісти
Ну там китайці стараються щоб у пончика було все для *****, а європейцям з китайцями тягатися важко 🤔
показати весь коментар
01.12.2025 17:30 Відповісти
Каллас про переговори у Флориді: Участь Європи зробила б позиції України значно сильнішими

Джерело: https://censor.net/ua/n3587911
показати весь коментар
01.12.2025 17:24 Відповісти
А КНДР передала русні 8 млн снарядів, 100 балістичних ракет на 500 км і при цьому не влазить у переговори і не розказує русні що їм треба робити.
Дивно, правда?
показати весь коментар
01.12.2025 17:30 Відповісти
Бо вони дикі азіяти й не вміють витискати максимум з мінімуму вкладень. Хоча й корейці не за так передають, це просто золотий час в них.
показати весь коментар
01.12.2025 17:42 Відповісти
А чим дикі азіати гірші союзники чим цивілізований Захід?
показати весь коментар
01.12.2025 18:58 Відповісти
Це слизька стежка, так можна дійти до питань, чого диктатору Кіму треба посміхатися, а Мадуро ставити ультиматуми і так далі. Гірші - і все тут.
показати весь коментар
01.12.2025 20:59 Відповісти
"ЄС не зміг" - ось так буде вірно про ЄС
показати весь коментар
01.12.2025 17:30 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2025 17:47 Відповісти
А ЗЕ накопичив...
показати весь коментар
01.12.2025 19:22 Відповісти
Во пуздро с севкореи стрыбануло высоко от восторга! Понять можно хлопца.
показати весь коментар
01.12.2025 19:35 Відповісти
Цим все сказано. Коаліція рішучих здулась.
показати весь коментар
03.12.2025 13:01 Відповісти
 
 