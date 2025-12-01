РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10415 посетителей онлайн
Новости Поставки боеприпасов от ЕС Европе не хватает пороха
1 352 7

ЕС не смог собрать 2 млн боеприпасов для Украины на 2026 год, - Каллас

каллас,кая

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что инициатива по предоставлению Украине 2 млн выстрелов боеприпасов в 2026 году пока не реализована.

Об этом она сказала после заседания Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Что касается инициативы по боеприпасам, я с сожалением должна сказать, что мы еще не достигли цели", - заявила Каллас, добавив, что пока Евросоюзу не удалось собрать необходимый объем выстрелов.

Вместе с тем, по ее словам, одно из государств-членов ЕС в ближайшие недели примет еще одно решение, которое частично будет способствовать реализации инициативы. Во время заседания министры также заслушали главу Минобороны Украины Дениса Шмыгаля о потребностях украинской обороны.

Каллас отметила, что сейчас Украина прежде всего нуждается в дронах и других возможностях, но "боеприпасы все еще остаются необходимыми". Она подчеркнула, что работа над инициативой продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС должен немедленно согласовать многолетнее финансирование Украины, - Каллас

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас о встрече Уиткоффа с Путиным: Боюсь, что все давление направят на Украину

Автор: 

боеприпасы (2437) Евросоюз (17884) Каллас Кая (321)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зате КНДР змогла.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:23 Ответить
Ну там китайці стараються щоб у пончика було все для *****, а європейцям з китайцями тягатися важко 🤔
показать весь комментарий
01.12.2025 17:30 Ответить
Каллас про переговори у Флориді: Участь Європи зробила б позиції України значно сильнішими

Джерело: https://censor.net/ua/n3587911
показать весь комментарий
01.12.2025 17:24 Ответить
А КНДР передала русні 8 млн снарядів, 100 балістичних ракет на 500 км і при цьому не влазить у переговори і не розказує русні що їм треба робити.
Дивно, правда?
показать весь комментарий
01.12.2025 17:30 Ответить
Бо вони дикі азіяти й не вміють витискати максимум з мінімуму вкладень. Хоча й корейці не за так передають, це просто золотий час в них.
показать весь комментарий
01.12.2025 17:42 Ответить
"ЄС не зміг" - ось так буде вірно про ЄС
показать весь комментарий
01.12.2025 17:30 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2025 17:47 Ответить
 
 