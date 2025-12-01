ЕС не смог собрать 2 млн боеприпасов для Украины на 2026 год, - Каллас

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что инициатива по предоставлению Украине 2 млн выстрелов боеприпасов в 2026 году пока не реализована.

Об этом она сказала после заседания Совета ЕС

"Что касается инициативы по боеприпасам, я с сожалением должна сказать, что мы еще не достигли цели", - заявила Каллас, добавив, что пока Евросоюзу не удалось собрать необходимый объем выстрелов.

Вместе с тем, по ее словам, одно из государств-членов ЕС в ближайшие недели примет еще одно решение, которое частично будет способствовать реализации инициативы. Во время заседания министры также заслушали главу Минобороны Украины Дениса Шмыгаля о потребностях украинской обороны.

Каллас отметила, что сейчас Украина прежде всего нуждается в дронах и других возможностях, но "боеприпасы все еще остаются необходимыми". Она подчеркнула, что работа над инициативой продолжается.

Что предшествовало?

Европейский Союз и страны-члены рассчитывают в этом году увеличить поставки Украине артиллерийских боеприпасов, в частности достичь показателя в 2 миллиона.

В рамках инициативы Евросоюза по поставке Украине двух миллионов боеприпасов в 2025 году уже задекларировано обязательство на 80% от запланированного объема.

Евросоюз планирует выполнить обещание по предоставлению Украине 2 млн артиллерийских снарядов до октября.

