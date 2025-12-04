Україна зберігає двопартійну підтримку в Конгресі США, - Стефанішина

Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що двопартійна підтримка в Конгресі зберігається, а законодавці планують нові санкції проти Росії та її визнання спонсором тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Ми маємо міцну двопартійну підтримку й сприяння. Ми щойно провели слухання в Сенаті щодо викрадених українських дітей, на яких я та мої колеги з різних секторів в Україні виступили зі свідченнями", - зауважила посол.

Стефанішина сподівається, що Сенат США ухвалить закон про визнання Росії спонсором тероризму, зокрема, на підставі фактів викрадення дітей.

"Ми також працюємо з Палатою представників і Сенатом над мобілізацією двопартійної єдності навколо законопроєкту про санкції. Ми не повинні чекати чергових обіцянок про "завтра" від Росії. Вони вже скоїли багато злочинів",- наголосила Стефанішина.

Та додала, що росіяни не пішли на угоду зі США під час зустрічі лідерів на Алясці, провалили заплановану зустріч у Будапешті, не змогли провести добросовісні переговори щодо мирного плану з 28 пунктів.

"Цього достатньо, тож президент Трамп повинен мати більше важелів впливу. І я думаю, що Сенат міг би надати йому такі важелі для подальших переговорів",- зауважила посол.

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Переговори США та РФ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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