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Новини Підтримка України
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Україна зберігає двопартійну підтримку в Конгресі США, - Стефанішина

Конгрес США підтримує Україну та готує нові санкції проти РФ

Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що двопартійна підтримка в Конгресі зберігається, а законодавці планують нові санкції проти Росії та її визнання спонсором тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Ми маємо міцну двопартійну підтримку й сприяння. Ми щойно провели слухання в Сенаті щодо викрадених українських дітей, на яких я та мої колеги з різних секторів в Україні виступили зі свідченнями", - зауважила посол.

Стефанішина сподівається,  що Сенат США ухвалить закон про визнання Росії спонсором тероризму, зокрема, на підставі фактів викрадення дітей.

"Ми також працюємо з Палатою представників і Сенатом над мобілізацією двопартійної єдності навколо законопроєкту про санкції. Ми не повинні чекати чергових обіцянок про "завтра" від Росії. Вони вже скоїли багато злочинів",- наголосила Стефанішина.

Та додала, що росіяни не пішли на угоду зі США під час зустрічі лідерів на Алясці, провалили заплановану зустріч у Будапешті, не змогли провести добросовісні переговори щодо мирного плану з 28 пунктів.

"Цього достатньо, тож президент Трамп повинен мати більше важелів впливу. І я думаю, що Сенат міг би надати йому такі важелі для подальших переговорів",- зауважила посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Процес мирних переговорів триває, попри повільний прогрес, - Стефанішина

Переговори США та РФ

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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Автор: 

США (26759) Сенат США (646) Стефанішина Ольга спецуповноважена (408)
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Топ коментарі
+8
1000 тонн бессмысленной белиберды каждый день.
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04.12.2025 07:41 Відповісти
+5
Послиця з опу!!
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04.12.2025 07:40 Відповісти
+5
Нова бізнес-вумен? - шо вона там відкрила? - піддувало?
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04.12.2025 08:00 Відповісти
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"Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що двопартійна підтримка в Конгресі зберігається"

Будем брати Москву?
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04.12.2025 07:36 Відповісти
Послиця з опу!!
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04.12.2025 07:40 Відповісти
1000 тонн бессмысленной белиберды каждый день.
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04.12.2025 07:41 Відповісти
Именно так.каждый день какая-то новая х..ня бессмысленная.
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04.12.2025 08:03 Відповісти
Нова бізнес-вумен? - шо вона там відкрила? - піддувало?
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04.12.2025 08:00 Відповісти
На банковой тоже двухпартийная поддержка, с одной стороны рада с другой дума в которую регулярно двушки летают
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04.12.2025 08:26 Відповісти
Для кого і в якому сейфі ця підтримка двопартійна зберігається за сімома замками???
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04.12.2025 08:27 Відповісти
Аби рота відкривати чисто машинально.
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04.12.2025 08:28 Відповісти
Стопудово.
А буквально тиждень тому було двопартійне несприйняття Єрмака. 😁

Тьотя свистить, що дихпє. Раніше про ЄС свистіла, а тепер про США.
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04.12.2025 08:29 Відповісти
Толку з тієї «двопартійної підтримки» …
гроші і зброю не дають, з путіним ручкаються, потихеньку то тут, то там нормалізують росіянам ситуацію. Україну, по суті, поділили і переконують нас, що все так і треба залишити (лінія зіткнення, гарантії безпеки, жодна із сторін не має поновити війну …).
офігенна двопартійна підтримка.
America may not be trusted …
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04.12.2025 08:29 Відповісти
фантазії на вільну тему. Американські та Європейські політики діють виключно у власних інтересах. Так як і будь-які інші. Для США проблема України лише об'єкт політичних ігор
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04.12.2025 10:45 Відповісти
Коли обираєш у владу корупціонерів-пустопорожніх триндюків, отримуєш війну, хаос і долар, по 42.
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04.12.2025 11:53 Відповісти
 
 