Украина сохраняет двухпартийную поддержку в Конгрессе США, - Стефанишина

Конгресс США поддерживает Украину и готовит новые санкции против РФ

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что двухпартийная поддержка в Конгрессе сохраняется, а законодатели планируют новые санкции против России и ее признание спонсором терроризма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

"Мы имеем прочную двухпартийную поддержку и содействие. Мы только что провели слушания в Сенате по похищенным украинским детям, на которых я и мои коллеги из разных секторов в Украине выступили с показаниями", - отметила посол.

Стефанишина надеется, что Сенат США примет закон о признании России спонсором терроризма, в частности, на основании фактов похищения детей.

"Мы также работаем с Палатой представителей и Сенатом над мобилизацией двухпартийного единства вокруг законопроекта о санкциях. Мы не должны ждать очередных обещаний о "завтра" от России. Они уже совершили много преступлений", - подчеркнула Стефанишина.

И добавила, что россияне не пошли на сделку с США во время встречи лидеров на Аляске, провалили запланированную встречу в Будапеште, не смогли провести добросовестные переговоры по мирному плану из 28 пунктов.

"Этого достаточно, поэтому президент Трамп должен иметь больше рычагов влияния. И я думаю, что Сенат мог бы предоставить ему такие рычаги для дальнейших переговоров", - отметила посол.

Переговоры США и РФ

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

+4
1000 тонн бессмысленной белиберды каждый день.
04.12.2025 07:41 Ответить
+2
Нова бізнес-вумен? - шо вона там відкрила? - піддувало?
04.12.2025 08:00 Ответить
+1
Послиця з опу!!
04.12.2025 07:40 Ответить
"Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що двопартійна підтримка в Конгресі зберігається"

Будем брати Москву?
04.12.2025 07:36 Ответить
Послиця з опу!!
04.12.2025 07:40 Ответить
1000 тонн бессмысленной белиберды каждый день.
04.12.2025 07:41 Ответить
Именно так.каждый день какая-то новая х..ня бессмысленная.
04.12.2025 08:03 Ответить
Нова бізнес-вумен? - шо вона там відкрила? - піддувало?
04.12.2025 08:00 Ответить
На банковой тоже двухпартийная поддержка, с одной стороны рада с другой дума в которую регулярно двушки летают
04.12.2025 08:26 Ответить
Для кого і в якому сейфі ця підтримка двопартійна зберігається за сімома замками???
04.12.2025 08:27 Ответить
Аби рота відкривати чисто машинально.
04.12.2025 08:28 Ответить
Стопудово.
А буквально тиждень тому було двопартійне несприйняття Єрмака. 😁

Тьотя свистить, що дихпє. Раніше про ЄС свистіла, а тепер про США.
04.12.2025 08:29 Ответить
Толку з тієї «двопартійної підтримки» …
гроші і зброю не дають, з путіним ручкаються, потихеньку то тут, то там нормалізують росіянам ситуацію. Україну, по суті, поділили і переконують нас, що все так і треба залишити (лінія зіткнення, гарантії безпеки, жодна із сторін не має поновити війну …).
офігенна двопартійна підтримка.
America may not be trusted …
04.12.2025 08:29 Ответить
 
 