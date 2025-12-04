Украина сохраняет двухпартийную поддержку в Конгрессе США, - Стефанишина

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что двухпартийная поддержка в Конгрессе сохраняется, а законодатели планируют новые санкции против России и ее признание спонсором терроризма.

"Мы имеем прочную двухпартийную поддержку и содействие. Мы только что провели слушания в Сенате по похищенным украинским детям, на которых я и мои коллеги из разных секторов в Украине выступили с показаниями", - отметила посол.

Стефанишина надеется, что Сенат США примет закон о признании России спонсором терроризма, в частности, на основании фактов похищения детей.

"Мы также работаем с Палатой представителей и Сенатом над мобилизацией двухпартийного единства вокруг законопроекта о санкциях. Мы не должны ждать очередных обещаний о "завтра" от России. Они уже совершили много преступлений", - подчеркнула Стефанишина.

И добавила, что россияне не пошли на сделку с США во время встречи лидеров на Аляске, провалили запланированную встречу в Будапеште, не смогли провести добросовестные переговоры по мирному плану из 28 пунктов.

"Этого достаточно, поэтому президент Трамп должен иметь больше рычагов влияния. И я думаю, что Сенат мог бы предоставить ему такие рычаги для дальнейших переговоров", - отметила посол.

Переговоры США и РФ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

