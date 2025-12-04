Украина сохраняет двухпартийную поддержку в Конгрессе США, - Стефанишина
Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что двухпартийная поддержка в Конгрессе сохраняется, а законодатели планируют новые санкции против России и ее признание спонсором терроризма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.
"Мы имеем прочную двухпартийную поддержку и содействие. Мы только что провели слушания в Сенате по похищенным украинским детям, на которых я и мои коллеги из разных секторов в Украине выступили с показаниями", - отметила посол.
Стефанишина надеется, что Сенат США примет закон о признании России спонсором терроризма, в частности, на основании фактов похищения детей.
"Мы также работаем с Палатой представителей и Сенатом над мобилизацией двухпартийного единства вокруг законопроекта о санкциях. Мы не должны ждать очередных обещаний о "завтра" от России. Они уже совершили много преступлений", - подчеркнула Стефанишина.
И добавила, что россияне не пошли на сделку с США во время встречи лидеров на Аляске, провалили запланированную встречу в Будапеште, не смогли провести добросовестные переговоры по мирному плану из 28 пунктов.
"Этого достаточно, поэтому президент Трамп должен иметь больше рычагов влияния. И я думаю, что Сенат мог бы предоставить ему такие рычаги для дальнейших переговоров", - отметила посол.
Переговоры США и РФ
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
- Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будем брати Москву?
А буквально тиждень тому було двопартійне несприйняття Єрмака. 😁
Тьотя свистить, що дихпє. Раніше про ЄС свистіла, а тепер про США.
гроші і зброю не дають, з путіним ручкаються, потихеньку то тут, то там нормалізують росіянам ситуацію. Україну, по суті, поділили і переконують нас, що все так і треба залишити (лінія зіткнення, гарантії безпеки, жодна із сторін не має поновити війну …).
офігенна двопартійна підтримка.
America may not be trusted …